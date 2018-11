Nuevo revés para avanzar en la remunicipalización de Aguas de Alcázar

La Mesa del Agua de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se ha reunido este martes para reflexionar sobre la situación y las actuaciones necesarias para conseguir la reversión pública del servicio de aguas. Un encuentro que se ha producido después de que el Tribunal Supremo (TS) haya admitido el recurso de casación presentado por Aqualia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la adjudicación de Aguas de Alcázar.

Según apuntó la compañía, la sentencia considera "suficientemente acreditado" que en el momento de la celebración del pleno municipal del 24 de julio de 2014 por el que se 'privatizó' Aguas de Alcázar, concurría la "urgencia" dado que esta última se encontraba "en una situación de crisis, al encontrarse en causa legal de disolución, al superar ampliamente las deudas acumuladas su patrimonio".

Según fuentes municipales, el abogado que lleva este tema por parte del Ayuntamiento ha explicado en la reunión que Aqualia ha presentado un "buen recurso" y que el Tribunal Supremo tiene entre un año y medio y tres para dar una respuesta. Además, de los otros dos procedimientos que continúan abiertos, Aqualia ha paralizado el que puso Gonzalo Redondo contra el acuerdo plenario que admitió el dictamen del Consejo Consultivo, como medida cautelar, y además está detrás de paralizar el otro que hay abierto que ha puesto el Ayuntamiento por lesividad.

La decisión se ha recibido desde el equipo de Gobierno como "un jarro de agua fría" y "una decepción más para la ciudadanía" por parte del Tribunal Supremo que, en las últimas semanas, “está contraviniendo decisiones de otros estamentos judiciales que afectan seriamente a la población, como en el conocido caso de las hipotecas”, ha asegurado la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, en una entrevista realizada en Onda Cero.

De esta forma, la primer edil se ha sumado a la "decepción e indignación" de la Plataforma del Agua contra la Privatización de Aguas de Alcázar, que "lamenta" la decisión del Tribunal Supremo de admitir el recurso de FCC Aqualia contra la sentencia que anulaba la adjudicación de Aguas de Alcázar a esta empresa y que hubiera posibilitado al Ayuntamiento iniciar el expediente de disolución de la empresa mixta, revirtiendo el proceso iniciado por el anterior equipo de Gobierno del PP, y devolviendo la empresa a alcazareñas y alcazareños con una gestión pública al cien por cien.

Reunión de la Mesa del Agua celebrada este martes FOTO: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

"Estábamos convencidos que el recurso de Aqualia no se iba a admitir y que podríamos iniciar la disolución de la empresa, pero no ha sido así", ha asegurado Rosa Melchor. Por su parte, el presidente de la Plataforma, Fernando Ruiz de Osma, ha señalado que se trata de “un nuevo golpe que supone un retraso no sabemos de cuánto tiempo. Cuando uno asiste a las noticias se da cuenta de que el Tribunal Supremo toma sus decisiones muchas veces no en función de lo que es justo o injusto sino que actúa de parte para favorecer a unos y a otros”.

“Aguas de Alcázar sigue privatizada porque el anterior alcalde del Partido Popular lo quiso y lo vendió y porque la actual alcaldesa del PSOE no ha hecho lo que podía hacer para recuperar la empresa”, ha asegurado Ruiz de Osma.

"Cada día que Aqualia permanece en Alcázar es un día que nuestra ciudad pierde dinero"

Por su parte, Equo Alcázar Vecinal ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo les parece "insólita", porque da un giro de 180º con respecto al criterio mantenido hasta ahora, aunque confían en que la sentencia será favorable a los intereses de los alcazareños y contrarios a los de Aqualia.

"Seguimos comprometidos con el agua pública 100% y creemos que las mejores herramientas para recuperar Aguas de Alcázar siguen siendo la movilización social y la propuesta de cambios legislativos en el Parlamento que garanticen la gestión pública de los servicios esenciales para la comunidad. No olvidemos que cada día que Aqualia permanece en Alcázar es un día que nuestra ciudad pierde dinero", concluye.