El ‘yayo partido’ se estrena en Albacete y Guadalajara con candidatos para las elecciones generales

El autodenominado ‘yayo partido’ de jubilados y pensionistas, llamado oficialmente Partido Demócrata Social Jubilados Europeos, presenta por primera vez una lista en Albacete para el Congreso de los Diputados. El pasado 28 de abril sólo se presentaron en Ciudad Real, ahora amplían a Albacete y Guadalajara. En el resto de España solo se presentan en Segovia, Las Palmas y Ávila.

La candidatura albaceteña estará encabezada por José Antonio Maciá, jubilado de 63 años y que, tal y como indica en un comunicado, quiere conseguir estar en el Congreso “representando a los albaceteños y haciendo oír la voz de los pensionistas”.

Además, asegura que esta formación “está única y exclusivamente volcada en la lucha por la subida de las pensiones de acuerdo al IPC y por ley blindarlas en la constitución, derogar el copago farmacéutico a las pensiones más bajas, no cargar el IRPF a las pensiones de menos de 18.000€, que una vez que se enviuda al cónyuge le quede el 100% de la paga”.

Además, continúa, “este partido busca no estar al albur de los dirigentes de turno ya que la utilización de las pensiones es algo recurrente por todos los partidos y siempre cuando se acercan las elecciones”, por lo que, finaliza, “esta vez nos presentamos como partido político, el tener representación en el Congreso supone no estar a expensas de lo que hagan los demás si no el formar parte de ello y poder ser oídos por todos”.