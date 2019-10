Cautela o reservas entre los partidos en Castilla-La Mancha tras la encuesta del CIS que otorga el triunfo al PSOE

La publicación de la macroencuesta electoral del CIS que proyecta posibles resultados electorales el próximo 10 de noviembre en Castilla-La Mancha ha sido recibida con cautela por los distintos partidos políticos en la región.

Desde el PSOE, al que la encuesta otorga la victoria con 10 puntos de ventaja sobre el segundo (PP), su secretario de Organización y 'número uno' al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Sergio Gutiérrez, ha valorado positivamente los datos del CIS en cuanto a la intención de voto si bien ha alertado de que muchos escaños de los denominados restos irán a parar o bien al PSOE o bien a Vox.

Ha insistido en que a pesar de que el PSOE es con diferencia la fuerza más apoyada, la opción que tiene Vox de conseguir algún escaño podría repercutir en que la suma de escaños con el PP sea superior a los representantes que vaya a obtener el PSOE.

"En Castilla-La Mancha se consolida que el PSOE será el más votado en las cinco provincias", ha celebrado, poniendo resaltando que, según el CIS, "Pedro Sánchez es el candidato favorito".

En todo caso, Gutiérrez ha hecho un llamamiento a "ciudadanos de izquierdas y de centro moderado" a "concentrar el voto" en el PSOE, ya que la encuesta certifica que Vox "es la tercera fuerza política de Castilla-La Mancha". "Va ha haber competencia directa entre PSOE y Vox por los escaños de los restos", ha recalcado.

Girauta: "Lo dice un señor con una gorra del PSOE"

El candidato número uno de Ciudadanos por la provincia de Toledo a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Juan Carlos Girauta, ha criticado este martes los datos del CIS en cuanto a la intención de voto --que ponen en duda que pueda revalidar su escaño en la Cámara Baja--, afirmando que no concede importancia a lo que diga "un señor con la gorra del PSOE puesta".

Así se ha pronunciado Girauta a preguntas de los medios momentos antes de reunirse en Toledo con miembros de la Federación Española de Caza, en referencia al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos.

"Es la opinión de un miembro de la Ejecutiva del PSOE y nada más", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que no concede importancia a los datos ni para bien ni para mal. "Si dijera que vamos ganar las elecciones no diría que es un técnico imparcial y neutral. No lo es y ya puede decir lo que quiera", ha concluido.