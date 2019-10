El PSOE ganaría en Castilla-La Mancha con 10 puntos sobre el PP y Vox como tercera fuerza

El PSOE sería la fuerza más votada en Castilla-La Mancha con el 23,6% de los votos en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, según la estimación de voto que recoge el Macrobarómetro de octubre de 2019 con carácter preelectoral publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según este muestreo, el PP se quedaría lejos de los socialistas en la segunda posición con el 13,3% de los votos de los castellanomanchegos; Vox se alzaría al tercer puesto con un 6%; Unidas Podemos asaltaría la cuarta plaza con un 4,9%; y Cs caería hasta la quinta posición, con solo un 4,2% de los apoyos.

En las elecciones del pasado mes de abril, el PSOE obtuvo un total de nueve escaños; el PP fue la segunda fuerza más apoyada consiguiendo seis asientos; Ciudadanos consiguió una tercera plaza que cristalizó con cuatro representantes; y Vox se alzó con dos parlamentarios, mientras que Unidas Podemos no consiguió representación.

Casi el 64% declara su intención "segura" de ir a votar

El 63,9% de los encuestados en la Comunidad Autónoma van a ir a votar "con toda seguridad", el 12,6% cree que "probablemente si" acudirá a la cita con las urnas y un 11,7 tiene claro que no ejercerá su derecho al voto.

De entre quienes tienen claro que van a acudir a votar, el 65,2% ya tiene decidido su voto y el 32,7 aún no. Los principales motivos que alegan los entrevistados en Castilla-La Mancha para no ejercer su derecho al voto son que están "hartos" de la política (28,8%), que "no les convence ningún líder" (24,1%), que no están de acuerdo con la repetición de elecciones (24%) o que nunca votan (12,4%).

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, los castellanomanchegos suspenden a todos los actuales, ya que del 1 al 10 otorgan un 4,1 a Pedro Sánchez, un 3,6 a Pablo Casado, un 3,4 a Albert Rivera, un 2,7 a Alberto Garzón, Santiago Abascal y a Íñigo Errejón, y un 2,4 a Pablo Iglesias.

Preguntados por su preferencia por una persona para ser presidente del Gobierno en estos momentos, el 30,1% menciona a Pedro Sánchez, el 13,6% a Pablo Casado, el 8,2% a Albert Rivera y el 6,7% a Santiago Abascal.

Sobre las diferentes formaciones, los castellanomanchegos ven más cercano a sus propias ideas al PSOE (31,1%), seguido del PP (18,1%), Ciudadanos (7,3%) y Vox (6,5%), aunque el 19,6 de los entrevistados no tiene ninguna formación más cercana.

El 23,3% de los encuestados en la Comunidad Autónoma no se consideran ni de izquierda ni de derecha, sino de centro, siendo solo el 2,9% de entrevistados los que se colocan en la derecha y el 5,5% los que se sitúan a la izquierda, aunque más del 25% se reconocen más cercanos a la izquierda.

Preguntados por cómo se definirían en política, un 14,9% de entrevistados se considera socialista, un 10,1% conservador, un 9,2% progresista, un 9,1% liberal, un 7,5% socialdemócrata, un 6,8% demócrata cristiano, y un 3,8 ecologista.

El reparto de los 21 escaños de Castilla-La Mancha

En cuanto a la estimación de reparto de los 21 escaños, el CIS otorga entre 10 y 13 al PSOE, 7 al PP, entre 1 y 2 a Vox y entre 0 y 2 a Cs.

Así, da en Albacete tres escaños al PSOE y uno al PP, de manera que los socialistas ganarías uno con respecto al mes de abril en detrimento del escaño que pierde Ciudadanos.

En Ciudad Real, de los cinco en juego, el PSOE obtendría entre 2 y 3; el PP 2; y Cs entre 0 y 1. En abril, el PSOE consiguió 2, el PP 2 y Vox 1.

En la provincia de Cuenca, tras las últimas elecciones el PSOE cosechó 2 escaños por 1 del PP, y en este caso se repetiría el resultado.

En Guadalajara, donde PSOE, PP y Cs empataron a un escaño con el PSOE como fuerza más votada, la estimación del CIS da posibilidad a los socialistas de hacerse con el tercer asiento en juego, si bien en este caso se lo discutiría a Vox.

Por último, en Toledo, donde se reparten 6 escaños, el PSOE obtendría entre 2 y 3 --fueron 2 en abril--; el PP tendría 2 --igual que en las últimas elecciones--; Cs entre 0 y 1 --solo consiguió asiento para Juan Carlos Girauta--; y Vox mantendría el conseguido hace seis meses en la figura de Miguel Mariscal.

Los principales problemas: el paro y la política

Respecto a los principales problemas que existen en España, el 38,1% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha sitúan el paro como el principal problema, seguido de "los políticos y, en general, los partidos y la política (21,4%), los problema de índole económica (7,2%) y "la falta de acuerdos, la situación política y la inestabilidad política" (5,9%).

El 33,9% de encuestados afirma que no le interesa nada la política, el 32% que poco, el 23,8% dice que bastante y el 10,3% asegura que mucho. Asimismo, el 43,3% ve "muy mala" la situación política general de España, el 34,1% mala, el 18,6% regular y el 0,1% muy buena.

Para la realización de la encuesta, en Castilla-La Mancha se han realizado 1.460 entrevistas en 102 municipios de las cinco provincias, entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre. El 49,7% eran hombres y el 50,3% mujeres. Un 95,8% había ido a la escuela y un 1,2% es analfabeto.

Los datos nacionales

Los datos nacionales de la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dan la victoria al PSOE con un respaldo estimado del 32,2% y entre 133 y 150 escaños, por encima de su resultado de abril. Ese resultado, según los cálculos del organismo presidio por José Félix Tezanos, permitiría a los socialistas gobernar con mayoría absoluta con Unidas Podemos, o bien con Ciudadanos.

En segunda posición figura el PP con el 18,1 por ciento y entre 74 y 81 escaños, mejor que en abril pero lejos de la cifra de cien diputados que le dan las encuestadoras privadas.

La coalición Unidas Podemos se quedaría en una posición similar a la de los anteriores comicios sumando el 14,6% por ciento y entre 37 y 45 escaños, incluyendo a En Comú y a Galicia En Común, mientras que Ciudadanos cae, pero se queda en el 10,6% y entre 27 y 35 diputados.