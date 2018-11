Confirmada la absolución de Susana Guerrero: su denuncia contra el padre de su hija por abuso sexual no fue falsa

La madre talaverana Susana Guerrero ha sido definitivamente absuelta de simulación de delito y de denuncia falsa contra el padre de su hija, en la que acusaba a este de haber abusado sexualmente de la menor. Así lo dictamina la Audiencia Provincial de Toledo tras desestimar el recurso presentado por el progenitor -condenado en firme por violencia de género en 2008- a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Talavera de la Reina el pasado mes de marzo.

La Audiencia Provincial confirma con esta sentencia, que no es recurrible, la absolución a Guerrero e impone los costes judiciales de este recurso en el que el padre de Naiara solicitaba la nulidad del juicio oral que se llevó a cabo en esta causa -en la que la Fiscalía pedía dos años de cárcel para la madre talaverana- "por parcialidad subjetiva" y "predeterminación del fallo" por parte de la magistrada.

Guerrero subraya "la tranquilidad" y "felicidad" que ha sentido al recibir esta notificación con la que acaban todas las causas abiertas en las que ha estado implicada tras el calvario judicial que lleva viviendo más de 15 años. No obstante, la talaverana apunta que "no confiaba mucho" en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo: "Pensaba que me iban a hacer repetir el juicio".

"El día 31 se reunían para votar y fallar este recurso y recibí la notificación el día 5. Pensaba si no sería como la otra sentencia en la que me condenaron", explica Susana sobre sus sensaciones por el desenlace del recurso presentado por el progenitor de la menor.

"Es la niña la que le va a plantar cara"

"Dudo mucho que este individuo mueva más ficha. Su hija va a cumplir 13 años y tiene las cosas claras. Es la propia niña la que le va a plantar cara", subraya Guerrero, que afirma que confía en que se pueda abrir una futura causa a raíz de la declaración que realizó la hija ante el juzgado talaverano en este proceso que la madre consideraba "una maniobra más" para ratificar la sentencia con la que se le concedió la custodia de la menor.

En este sentido, recuerda que este tipo de delitos, de abuso a menores, "no se archivan hasta diez años después de cumplir la mayoría de edad". "Me parece muy bien que me absuelvan pero esto no puede quedar así y que no haya consecuencias" para el progenitor, sobre quien asevera que es "un pederasta y un depredador".

Guerrero considera que la jueza que dictó su absolución el pasado mes de marzo ha sido "justa y cabal" en este procedimiento que el Juzgado de Instrucción número 1 de Talavera de la Reina inició en junio de 2016.