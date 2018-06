El Consejo Regulador tacha de "imposible" un fraude en el Azafrán DO La Mancha: los controles son "muy rigurosos"

El gerente de la DO Azafrán de La Mancha Pedro Pérez ha afirmado que no hay ningún azafrán que no haya sido calificado por este organismo que se esté comercializado como Azafrán con Denominación de Origen La Mancha y, por tanto, que no existe ningún tipo de fraude con el azafrán con DO, “producto con unas características únicas reconocidas a nivel mundial”.

Con estas declaraciones salía al paso de las informaciones aparecidas a propósito de la pregunta realizada por la diputada de Unidos Podemos por la provincia de Albacete, Teresa Arévalo, en el Congreso de los Diputados relativas a las condiciones de mercado en las que se encuentra el azafrán producido bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Azafrán de La Mancha.

Según Pedro Pérez, los datos que se ofrecen en esta pregunta escrita son erróneos y demuestra “desconocer lo que es un producto de calidad diferenciada” y los estrictos controles a los que se someten tanto el azafrán que se produce y como el que se comercializa acogiéndose a esta DO.

La pregunta señala textualmente que en España se producen en torno a los 1.500 kilos al año, de los cuales en torno al 90% se encuentra amparado por esta DOP Azafrán de la Mancha.

Según ha señalado, esto demuestra el absoluto desconocimiento ya que “una cosa es el azafrán que se produce en La Mancha y otra cosa es el que está acogido a la DO Azafrán de La Mancha. Se confunde la zona geográfica con la Figura de Calidad”. De hecho, ha señalado que los datos de producción que se ofrecen en esta pregunta por escrito no son ciertos y los oficiales están publicados en la página de la denominación. Según estos datos, el año pasado se produjeron 516 kilos de azafrán con DO La Mancha, pero no fueron estos los que se comercializaron sino bastantes menos.

La producción no significa comercialización. Pedro Pérez ha señalado que esos 516 kilos “es el azafrán que yo precinto, es decir, que tiene la “visa” para poder ser azafrán DO la Mancha”. Pero, el marchamo final lo da el envasador que están certificado por el Consejo Regulador, pasa unos controles muy rigurosos y esta auditado por la DO. Sólo estos envasadores llevan la etiqueta de DO Azafrán de La Mancha pero “no se vende todo lo que se produce”.

"Daño a los productores y envasadores" con la pregunta

La media de producción desde el 2000 al 2016 ha sido de unos 400 kilos por año y se comercializan en torno a los 360-370 kilos todos a través de los envasadores autorizados por el Consejo Regulador. “Anualmente se hace un balance de cada envasador, de lo que compra, de lo que vende, de las contra etiquetas suministradas y que al final de año te tienen que cuadrar. Luego hay una certificadora que cada año audita a cada envasador”, ha especificado.

Pedro Pérez señala que la pregunta que hace no puede inducir a la confusión y debe hacer referencia sólo al azafrán sin DO que no se etiqueta especificando el país de procedencia pero no a los que están amparados por figuras de calidad.

A juicio del gerente de la DO estos datos ofrecidos por la diputada por Albacete lo que hacen es “daño a los productores y a los envasadores porque si yo como consumidor tengo dudas porque he oído que hay fraude en ese producto, pues no lo compro y daño al sector del Azafrán con DO La Mancha”.