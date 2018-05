Elisa Aguilar: “Para conseguir el éxito hay que potenciar los intangibles”

“No era ni la más alta ni la más fuerte, lo que intenté fue ser la mejor jugadora que podía ser”. Así resumió la exjugadora de la Selección Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, su carrera deportiva durante una charla en la que compartió con casi un centenar de personas -la mayoría mujeres- el liderazgo que ejerció en los equipos en los que jugó hasta el año 2013.

Un liderazgo de equipo que adquirió tras varios éxitos y fracasos a lo largo de su experiencia como jugadora de baloncesto y que alcanzó su cenit en el Europeo del año 2013, celebrado en Francia, donde consiguió su último campeonato antes de retirarse junto a Amaya Valdemoro, una de sus compañeras referentes a lo largo de su carrera y sobre la que dejó claro en esta charla organizada por CaixaBank el ‘feeling’ que les unió.

La cita, explicó Aguilar en una conferencia en la que brindó dosis de empoderamiento e hizo disfrutar a los presentes con su historia personal y deportiva, le pilló con una edad (36 años) en la que ya pensaba haberse retirado. No jugó mucho en ese campeonato en el que la Selección consiguió ganar a la anfitriona en la final solo por un punto de diferencia pero en el que en su papel de “chicle” -como definió también la relevancia del portero de fútbol Pepe Reina en la consecución del Mundial de Sudáfrica de 2010- fue también una de las claves para el “buen clima” que se creó en el equipo y motivar a sus compañeras.

En esta cita deportiva, Aguilar intentó desquitarse del “fracaso” que supuso para ellas la eliminación del Europeo del año 2011 que les privó también de participar en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012, momento en el que pensaban retirarse del baloncesto profesional.

“Reina seguramente sea uno de los jugadores más importantes de la selección por esas características”, subrayó la exjugadora, que incidió en su papel para animar a jugadores como Sergio Busquets en los difíciles momentos que atravesó en ese Mundial o para ayudar a Iker Casillas a elegir la zona donde tenía que tirarse para parar un penalti crucial contra Paraguay en los cuartos de final.

Los intangibles

En definitiva, un liderazgo en cuestiones “intangibles” -que no se relacionan directamente con sus capacidades como jugadores- que supone “otra de las claves para conseguir el éxito”. Un éxito en el que, en el Europeo de Baloncesto femenino de 2011, ella motivó a unas compañeras de equipo más jóvenes dejándose la piel en cada entrenamiento, dando charlas momentos antes de los partidos o, incluso, promoviendo la elaboración de un vídeo que se proyectó antes de que jugaran la final en el que familiares y otros momentos de éxito del equipo nacional supusieran un estímulo para las jugadoras.

Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro FOTO: palomamonris.wordpress.com

“Cuando no tienes claro tu rol la frustración puede aparecer”, aseveró Aguilar durante la charla en la que recalcó “las habilidades sociales” y “el trabajo en equipo” como temas esenciales para poder “gestionar el ego” y crear unas condiciones de trabajo que “suman”. “Me gusta que me recuerden como jugadora de equipo, no hice muchas amigas pero intenté ponérselo fácil a todas. Intenté remediar la mala sensación del 2011”, agregó Aguilar, que ahora es directiva de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Para la jugadora, hay personas “cenizas, a las que todo le parece mal y negativo” que no ayudan ni colaboran a crear un ambiente favorable. En este sentido, destacó también acciones como “escuchar las jóvenes” jugadoras para facilitar su integración en el equipo o prestar atención a pequeños detalles que, en realidad, también con de especial relevancia para alcanzar “el éxito, que siempre está más cerca que el fracaso”. “El éxito es intentarlo, no desvanecer, ponerle una sonrisa a la vida en los malos momentos”.

Wengage

Por su parte, la directora territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, María Jesús Catalá, que fue la encargada de presentar a Aguilar, explicó que estas conferencias organizadas por CaixaBank tienen como objetivo “impulsar la diversidad” y “el compromiso con la igualdad”. “Con encuentros como el de hoy, enmarcados dentro del programa Wengage de CaixaBank, pretendemos impulsar programas trasversales dentro de la organización abordando dimensiones como la diversidad cultural, de género, funcional y generacional; donde se ponga en valor el modelo de banca socialmente responsable”, argumentó Catalá.

La directora territorial de CaixaBank señaló que Elisa Aguilar es “una embajadora ideal para liderar el proyecto de Liderazgo en clave femenina que hemos querido ofrecer esta tarde a todas las mujeres más influyentes de nuestro entorno social en Toledo”. “Nos propusimos trabajar para aportar nuestro granito de arena a la lucha por la igualdad de todas las personas en el mundo laboral, poniendo un foco especial en la diversidad de género. Es evidente que la posición de la mujer en la escala directiva todavía no está donde debería, estamos luchando para hablar realmente de igualdad de oportunidades y que pueda aflorar el mejor talento para construir organizaciones más diversas”, agregó Catalá.

“El famoso techo de cristal, o de cemento, como queramos decirlo, es real, existe y es una de las barreras más importantes con la que nos encontramos. Y dentro de este objetivo, dentro de esta prioridad nace Wengage, un proyecto que involucra a la alta dirección de CaixaBank, que se compone de programas transversales con múltiples dimensiones: diversidad cultural, diversidad de género, diversidad funcional y diversidad generacional, en el marco de un modelo de banca socialmente responsable que llevamos como bandera”, explicó Catalá sobre este programa.