García Molina: la crisis en Ahora Guadalajara “no favorece” la negociación de confluencias

La crisis abierta (y reconocida) en el seno de Ahora Guadalajara en esta provincia a raíz de la sustitución de Marta Gallego que abandona su escaño en la Diputación Provincial por motivos personales, deja algunos interrogantes sobre cómo podría afectar a las negociaciones entre Podemos e IU de cara a las Elecciones Municipales de 2019.

Victoria Álvarez (Podemos) y concejala de Ahora Villanueva tomaba posesión del cargo este miércoles en la Institución provincial en contra de la decisión de la Asamblea Provincial de Ahora Guadalajara que apostó por Laura López (Podemos), concejal en Loranca de Tajuña.

Ahora Guadalajara ha expulsado del Grupo de la Diputación a Victoria Álvarez quien, en esta situación, deberá pasar al grupo de diputados no adscritos donde se encuentra Yolanda Ramírez, expulsada de Ciudadanos. Ahora Guadalajara quedaría así solo con un diputado, Francisco Riaño (IU), quien se ausentó de la sesión plenaria. Ya había mostrado su rechazo a que ella ocupara el escaño.

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, resta importancia al conflicto, en una entrevista con eldiarioclm.es. “Podemos no se presentó a las Elecciones Municipales. Se hicieron candidaturas donde había gente que era de Podemos, otra que decía que lo era y gente muy variada. Supongo que se confeccionaron unas listas y que hay un orden. Lo marca la Ley Electoral”.

El secretario regional de la formación morada sostiene que “las decisiones que haya tomado una asamblea que no es de Podemos no las voy a comentar. Sé que se ha generado alboroto y me ha extrañado”.

La presencia de la secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, María Díaz, en la sesión plenaria de la Diputación en la que tomaba posesión Victoria Álvarez se ha prestado a varias interpretaciones en mitad de la crisis de Ahora Guadalajara. “María ha ido porque es verdad que Victoria es alguien de Podemos pero…Creo que era la siguiente de la lista”, insiste García Molina.

El secretario regional de la formación morada sostiene que “Podemos no tiene poder decisión sobre una candidatura que no es nuestra. No hemos impuesto nada ni tenemos nada que ver” y afirma que “es un tema de Ahora Guadalajara y no de Podemos, pero en cualquier caso, me gustaría pensar que estamos trabajando para la ciudadanía”.

El líder de la formación morada reconoce, no obstante, que de cara a negociaciones de confluencias para las Elecciones Municipales de 2019 “no es una buena noticia. He de reconocer que no es algo que me guste. No favorece las cosas, pero bueno…ya veremos”.