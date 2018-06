Molina cree “posible y deseable” un cogobierno PSOE-Podemos como en Castilla-La Mancha

“Contento. Estoy en el Congreso y hay mucha alegría”. Son las primeras palabras del secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, que se ha desplazado a Madrid para seguir el desarrollo de los acontecimientos en la votación de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

También habla de “responsabilidad” para recordar los dos objetivos de Podemos desde su llegada a la política, hace no tanto tiempo: “Hemos dicho que entrábamos para regenerar las instituciones y limpiarlas de corrupción, de aquellos que las han utilizado para su interés”.

Hoy, tras el triunfo de la moción de censura cree que “echar al Partido Popular de las instituciones, tanto en Castilla-La Mancha, a Dolores de Cospedal, como a Mariano Rajoy es un objetivo cumplido”. Pero también apunta mucho más allá porque, en su opinión, como ya ocurriera en Castilla-La Mancha, “se abre una nueva posibilidad de cogobierno”. Algo que califica de “posible y deseable”.

Señala que “si somos capaces de entendernos como en Castilla-La Mancha somos capaces de hacer la política de otra manera y mejorar sustancialmente la vida de la gente. Sé que los milagros no existen, que el escenario es complicado y no se va tan rápido como uno quisiera pero hoy se abre la posibilidad de mejorar en todos los sentidos”.

“No me inquieta lo que haga ahora Cospedal o el PP”

¿Cree que lo ocurrido puede influir en la decisión de Cospedal de concurrir o no a las Elecciones Autonómicas en Castilla-La Mancha como candidata?, le preguntamos. “Siempre he dicho que eso es cosa de los partidos y su militancia. No tengo especial interés en quién va a ser candidato de uno u otro partido sino que políticas quiere hacer”.

Sostiene que las políticas de Cospedal fueron “muy nocivas” para la región. “No me importa si se presenta o no en Castilla-La Mancha. Me preocupa que esté quien esté haga unas políticas que han demostrado que terminan con mucho sufrimiento de la gente y en muchos lugares con casos flagrantes de corrupción”. “No me inquieta lo que haga ahora Cospedal o el PP. El escenario que se abre es para estar atento a cómo hacemos política en todos los sentidos”, concluye.

“Es el primer paso para volver a la normalidad institucional y social” en Catalunya

García Molina nació en Barcelona y mira atentamente a todo lo que ocurre en Catalunya. Tras la moción de censura de hoy, recuerda que el PSOE apoyó la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia en aquella región. “Habrá que buscar soluciones políticas a problemas políticos”, sostiene.

“Por lo que he oído estos días, es abrir vías de diálogo político y es el primer paso para que vuelva la normalidad institucional y con ella la normalidad social”. Habla de la brecha social abierta en Catalunya. “No creo que tanto frente a España sino frente al Gobierno de España”.

Cree que es “urgente” volver a la “normalidad”. Y en su opinión, “lo habló con mi familia allí, no hay algo contra España sino contra un gobierno que ha menospreciado a los catalanes. Hay que abrir diálogo y volver al camino del entendimiento”.