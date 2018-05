Orlena de Miguel (C's): "Se adelantan mucho ¿no? Parece que el PP está demasiado nervioso por ver qué va a pasar"

"Se adelantan mucho ¿no? Parece que el PP está demasiado nervioso por ver qué va a pasar". Así ha reaccionado la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, después de que Francisco Cañizares, portavoz del Grupo Parlamentario 'popular' en las Cortes regionales diese por sentado, en una entrevista, que el Partido Popular ganará las Elecciones en la región pero "en minoría" y apuntando que tendrán que contar con el apoyo de la formación naranja.

"Queda un año y están ya haciendo sus cábalas y cuentas. Eso a los ciudadanos no les importa mucho sino lo que tenemos que ofrecerles cada uno de los partidos políticos. Qué proyecto tenemos para Castilla-La Mancha", señala De Miguel, que apunta a una "agenda apretadísima" de su partido hasta los Comicios del próximo año.

"Nosotros desde luego saldremos a ganar como los demás partidos. Con un proyecto ilusionante y ganador que creemos que es el mejor para Castilla-La Mancha". La portavoz de Ciudadanos insiste: "No saldremos a pactar".

Dice no saber "de dónde saca Cañizares" la idea de que el socialista Emiliano García-Page cuenta con el apoyo de su formación. "Y si eso lo dice García-Page tampoco sé de dónde lo saca. Lo que va a hacer Ciudadanos es concentrarse en el proyecto que quiere ofrecer a los castellano-manchegos, no en llevarse mejor con unos o con otros" desde "el respeto" tanto a cada partido como a sus votantes.

Orlena de Miguel ha reiterado, como adelantase eldiarioclm.es en diciembre de 2017, su intención de concurrir a las primarias que llevará a cabo la formación "más adelante" para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta castellano-manchega. "Estamos haciendo equipo, reuniéndonos con la sociedad civil y con todos los agentes que tienen algo que decir, para que nos cuenten sus necesidades y preparar nuestro programa".

Frente a las declaraciones de Cañizares que sostiene que una de las "debilidades" de Ciudadanos es que no cuentan con propuestas políticas "en temas cruciales para la región", Orlena de Miguel señala que "resulta curioso porque cada vez que hacemos una propuesta a las Cortes regionales nos la copian y la última ha sido una enmienda en el Congreso relacionada con Castilla-La Mancha. No sé si es que tienen pocas ideas. Me parece un atrevimiento decir que no tenemos ideas. Cree el ladrón que todos somos de su condición".

"Algunos parecen tener la verdad absoluta. Han gobernado tanto el PSOE como el PP y vamos arrastrando los mismos problemas legislatura tras legislatura. Vamos a ver si podemos aportar soluciones", concluye.