El PSOE regional pide a Sánchez que el dinero del cementerio nuclear vaya a inversiones

El secretario de Organización del PSOE Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha querido transmitir públicamente las felicitaciones al nuevo presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de parte de "todos los militantes" de la federación. La elección de Sánchez, aseguró el político, no estaba "programada" sino que ha sido la consecuencia del "acumule" de la sentencia de corrupción sobre el caso Gürtel. "Una elección que no era buscada, sino consecuencia de la falta de asunción de responsabilidades por parte del PP y de Mariano Rajoy", afirmó.

"Se ha elegido fundamentalmente entre la regeneración o darle un cheque en blanco al PP para que siguiera gobernando como si no pasara nada", explicó Gutiérrez, quien también preguntó al PP cuál es la "vara de medir" de la corrupción en España, tras la moción de censura y la dimisión de Cristina Cifuentes. "Si a Cifuentes le hicieron dimitir por dos cremas robadas, ¿cuántos deben dimitir por estos casos de corrupción? ¿Cuál es la vara de medir que recibe la sociedad española por parte del PP?", argumentó.

"Es necesario abrir un nuevo tiempo, con un profundo mensaje ético al conjunto de la sociedad española. Lo más importante es que hemos dicho por primera vez con contundencia que la corrupción no pasa impune, que la responsabilidad política no pasa impune en el Congreso", recalcó Gutiérrez. El socialista, además, ha asegurado que ahora para la región se abre una "nueva oportunidad" con el Gobierno de Sánchez, para "acabar con el que maltrataba los intereses generales de la sociedad de Castilla-La Mancha". "Tenemos la oportunidad de acabar con los agravios, la discriminación y la deuda que tenía el Gobierno de Rajoy", aseguró.

En este sentido, ha asegurado que los socialistas castellano-manchegos seguirán pidiendo "lo mismo" al Gobierno de España "con independencia de quien sea presidente", pero están convencidos de que el nuevo presidente "nos escuchará y nos atenderá". En las primera reivindicaciones, se encuentra la posibilidad de trasladar las inversiones planteadas para el cementerio nuclear, el futuro Almacén Temporal Centralizado que se proyecta en la localidad conquense de Villar de Cañas y destinarlas a las inversiones que se "necesitan para crecer, para crear empleo e igualdad de oportunidades".

Por otro lado, en materia de agua, Gutiérrez ha pedido al recién nombrado presidente una apuesta "real" a las alternativas al trasvase, como las desaladoras, "frente al agravio del Gobierno de Rajoy y Cospedal" con las políticas de trasvase o el decreto de Sequía. El objetivo, aseguró, es poner fin a la infraestructura "salvo en ocasiones de emergencia, para beber agua". Finalmente, en materia agrícola, han pedido a los recortes con los que el Gobierno "había cedido" frente a la Unión Europea, los "mayores" en ayudas directas de la Política Agraria Común. En definitiva, "que resuelvan los problemas de Castilla-La Mancha".

Finalmente, Gutiérrez ha querido advertir al PP de Castilla-La Mancha y su portavoz parlamentario, Francisco Cañizares, que el partido fue "despojado del Gobierno" por los casos de corrupción y que "no hay mayor traición que obtener la confianza de la gente para robarles". En este sentido, ha asegurado igualmente que "esperan" a María Dolores de Cospedal para que "ejerza la responsabilidad de líder de la oposición" ya que ya "no tiene ninguna excusa" para no hacerlo. "Creo que sería un ejercicio de responsabilidad política de los que hace tiempo que no demuestra", concluyó.