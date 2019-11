Page avisa a Sánchez: "Podemos me quitó el sueño"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que Podemos le quitó el sueño cuando "a la fuerza" pactó con la formación 'morada' en Castilla-La Mancha un Ejecutivo de coalición. Se da la circunstancia de que en esta comunidad autónoma PSOE y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para gobernar conjuntamente en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y otros municipios.

Según ha subrayado García-Page, el mensaje de Sánchez sobre que no dormiría tranquilo si gobernara con Podemos "se entendió mal". "Podemos me quitó el sueño. Yo también me llevo muchas úlceras con los problemas que me llevo de la política y mi trabajo consiste en no transmitirlas, en gestionarlas, porque transmitirlas es quitarse el problema de encima".

Por otra parte, el socialista ha admitido que Sánchez buscaba un Gobierno en solitario, pero ha argumentado que "en las elecciones el PSOE bajó un poco y Unidas Podemos también, pero no lo suficiente para dejar de ser indispensables", mostrándose comprensivo con la situación. A su juicio, "era mejor hacer en 24 horas lo que se entendió que era el único camino posible con estos resultados".

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado no obstante que también que ve "muy evidente" llegar a acuerdos de Estado con el Partido Popular y Ciudadanos, pues ha manifestado que el país necesita un Gobierno "muy transversal".

Sobre la posibilidad de una gran coalición, Page entiende que Pedro Sánchez se ha "convencido" de que el PP "no quería llegar a un acuerdo o de que "lo decía con la boca chica". Pero insiste en que debe tender la mano a la oposición. "Podemos tener un Gobierno de gestión, pero no podemos dar grandes zancadas si no contamos con los otros grandes partidos", ha remachado.