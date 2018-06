El Sindicato Médico alerta del posible "caos" en el servicio de Atención Primaria durante el verano

El Sindicato Médico CESM Castilla-La Mancha ha denunciado la "sobrecarga" de trabajo de los profesionales de Atención Primaria, "sobre todo en la época estival", debido a la falta de sustitutos. La falta de suplentes, explican, va en "detrimento" de l salud tanto de los pacientes como de los propios médicos, que se ven "obligados" a atender a sus propios pacientes y también al cupo de los compañeros. "En los periodos vacacionales los médicos deben por ello atender un número de pacientes desmesurados", afirman desde la organización.

Además, añaden que en estos casos se requieren desplazamientos durante la jornada por los avisos urgentes y por la "gran" dispersión geográfica de algunos consultorios locales. "Si no hay médicos suficientes, los centros de salud deberían organizar la atención suspendiendo actividad como se hace en el hospital, pero en ningún caso se debe obligar a realizar jornadas maratonianas, que perjudican su salud y la de sus pacientes", aseguran.

Por eso proponen que a medio plazo se redimensionen las plantillas, contratando en los centros de salud con "contratos estables" de larga duración que, no sólo se hagan cargo de las incidencias, sino que también apoyen a los equipos en su asistencia diaria. Igualmente piden que se doten los centros de medios técnicos suficientes "para evitar la derivación de pacientes a nivel hospitalario". Con estas medidas, afirman que se conseguirán contratos "más atractivos" para fidelizar a los médicos algo que consideran "absolutamente necesario" debido a la escasez de los profesionales. Y es que, aseguran que cerca del 35% de la plantilla médica actual se jubilará en "los próximos años".

A corto plazo, señalan que en los centros de salud que no puedan cubrirse por sustitutos por la falta de personal disponible, sean los mismos fcultativos del centro los que puedan organizarse y ver si hay quienes quieren realizar jornadas en distinto horario al que les corresponde, con una retribución adecuada. "No cabe duda que estas propuestas redundaran en una mejor calidad asistencial para nuestros pacientes", explican, ya que "no estamos dispuestos a permitir que se perpetúe esta situación, que comenzó con los recortes de la anterior Administración".

Finalmente, exigen el aumento presupuestario del 25% para la Atención Primaria, "como se prometió por el Gobierno de Castilla-La Mancha", para incrementar las plantillas, cumplir los ratios óptimos asistenciales,y las plantillas autosuficientes, sí como para la contratación de sustitutos al 100%.