Tizón apuesta por Cospedal para presidir la región y Sáenz de Santamaría “respeta” su idea

El expresidente del PP de Toledo y diputado nacional por esta provincia, Arturo García-Tizón, que este miércoles ha arropado a Soraya Sáenz de Santamaría en un acto con militantes en la capital regional antes del proceso congresual que dirimirá la Presidencia del partido este fin de semana, ha asegurado que gane quien gane la carrera su apuesta para encabezar la candidatura en Castilla-La Mancha es María Dolores de Cospedal.

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios antes de iniciarse el acto, unas palabras que han sido amparadas por la propia Sáenz de Santamaría. “Siempre he respetado mucho las ideas y las palabras de Arturo García-Tizón. Si él lo dice, por algo será”, ha afirmado.

García-Tizón ha considerado que “no hay razones” para que María Dolores de Cospedal no siga siendo la presidenta del PP castellano-manchego al margen de lo que ocurra con la Presidencia del partido a nivel nacional.

La candidata, que ha estado también arropada por la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez y el secretario general del PP de Toledo y alcalde Mora, Emilio Bravo, ha querido poner de manifiesto que es su candidatura la que ha recibido “el respaldo de las bases”, y con esa “energía y legitimidad” ha venido a Toledo a presentarse ante los afiliados.

“Creo que tenemos que revitalizar el partido y creo que tenemos que hacer nuestro trabajo con dedicación con el objetivo claro de ganar las próximas elecciones”, ha afirmado.

De su lado, el secretario general del PP toledano, dirigente más representativo de la provincia que se ha mostrado en favor de Sáenz de Santamaría y no de Casado, ha asemejado el proceso con el pasado Mundial de fútbol: “Yo iba con España, pero en la final iba con Croacia”. En su opinión, el objetivo de todos debería ser ahora el de “salir unidos” del proceso. “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

Sáenz de Santamaría aboga por integrar listas antes del congreso

De su lado, Sáenz de Santamaría ha dicho que no descarta todavía conseguir una integración de listas antes de la cita congresual del próximo fin de semana. “Sigo con mi mantra, es lo mejor para la unidad del partido. Respeto las ambiciones personales de cada cual, pero yo voy a seguir insistiendo”, ha señalado.

En su opinión, el PP sería “más imparable a la hora de ganar elecciones municipales y autonómicas” si finalmente se consumara la integración. En todo caso, ha dicho que tendría que ser Pablo Casado quien explicara la razón por la cual no se integra “una vez conocido el voto de la militancia”.

Asimismo, la candidata a la Presidencia del PP ha evitado pronunciarse ante la postura que antes del Congreso del partido pueda expresar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que ella respetará la posición de “todos” sus compañeros.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que cada uno de los militantes expresan “lo que ven oportuno y conveniente”. “No habrán visto que yo me arrogue apoyos que no tengo. A quien me apoya le doy las gracias, y a quien no se pronuncia también. Cada uno vota en libertad”, ha afirmado.

Se desmarca del vídeo crítico con Casado

La ex vicepresidenta del Gobierno se ha referido también al vídeo de campaña crítico contra su adversario en la carrera por liderar la formación, Pablo Casado, y ha pedido al responsable de su autoría que la incluya también a ella. En este sentido Sáenz de Santamaría ha recordado que también ella asistió a la boda de Javier Maroto.

“Quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí. Yo también estuve en la boda de Maroto, que es estupendo, como su marido. Pueden ampliar ese vídeo y meterme a mí también”, ha dicho.