'Cuéntame' contra Casado: el vídeo que recupera el pasado del candidato

Cuéntame cómo vais a regenerarnos pic.twitter.com/YyPt2cQc0M — Javi Esteban 🐸 (@javiestebanVII) 2018(e)ko uztailaren 17(a)

La guerra de vídeos continúa en el PP. Si la pasada semana una grabación contra la candidata a presidir el partido Soraya Sáenz de Santamaría incendiaba la campaña de la sucesión, este miércoles es otra, que sigue el mismo esquema que la anterior pero contra Pablo Casado, la que marca la batalla a dos días de que los compromisarios decidan quién es el nuevo presidente del partido. Si el anterior equiparaba al PP de la exvicepresidenta del Gobierno a la serie Cuéntame cómo pasó, el de hoy hace lo mismo con el equipo del vicesecretario.

En el vídeo, que se acompaña con la sintonía de la serie, se hace un repaso a la trayectoria de Casado y de sus principales apoyos para descalificarles por representar el pasado del PP. Se recuerda, así, que el vicesecretario fue jefe de Gabinete del expresidente José María Aznar en FAES, de 2009 a 2011, que desde ese último año es diputado por Ávila y que desde 2015 es miembro de la dirección del partido.

A continuación se repasa la figura del exministro José Manuel García-Margallo, que quedó eliminado en la primera vuelta de las primarias pero que ahora apoya a Casado. El vídeo recuerda que es diputado desde 1977 e incorpora unas declaraciones suyas en las que dice coincidir con el vicesecretario en reivindicar un "partido joven".

También se refiere a otra de las aspirantes que no pudieron pasar a la segunda vuelta, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que el lunes escenificó su apoyo a Casado. La grabación hace mención a su militancia en el PRD desde 1982 y a que como número dos del partido firmó un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino. Para destacar las contradicciones del vicesecretario, se incluyen unas declaraciones suyas asegurando que "el comunismo no ha hecho nada nuevo por las personas".

Las contradicciones del candidato

Además, se enfrenta el hecho de que el PP recurriera la ley del matrimonio igualitario con que Casado acudiera como invitado a la boda del vicesecretario popular Javier Maroto con su marido. Maroto es uno de los principales apoyos de Casado. Al igual que Rafael Catalá, el exministro de Justicia que, como se apunta en la grabación, es diputado desde 1996.

Desde la candidatura de Sáenz de Santamaría se han desvinculado de la grabación que, a diferencia de la difundida la semana pasada y que el entorno de la exvicepresidenta atribuyó al equipo de Casado, no incorpora el logotipo de la serie de TVE aunque sí algunas imágenes de la misma. "No tenemos nada que ver. Absolutamente nada", aseguran desde el equipo de la candidata. "Quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí también dentro de ese vídeo porque yo también estuve en la boda de Javier Maroto, que es estupendo como lo es su marido con el que tengo una estrecha relación", añadía después la propia Sáenz de Santamaría.