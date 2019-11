Vox Albacete aprovecha los días antes del 25N para criticar las campañas que "criminalizan al varón"

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Albacete a través de su portavoz, Rosario Velasco, ha mandado un comunicado pidiendo la derogación de la Ley de Violencia de Género, entre otras medidas. Lo hace días antes de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres.

En este sentido, el comunicado asegura que "Vox reitera su condena a todo tipo de violencia independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Por ello, defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o asesinan a mujeres".

El comunicado tacha de "ideológicas" y "propagandísticas" las campañas que según Vox "criminalizan al varón" y que "riegan" con dinero público a asociaciones privadas de "marcado contenido ideológico" y asegura que la violencia se combate "educando en la familia y en la escuela en el respeto al ser humano y a su intrínseca dignidad".

Velasco asegura en este comunicado que "somos contrarios a la Ley de Violencia de Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos, tal y como está contemplado en nuestra Constitución, y atenta contra el principio de presunción de inocencia el criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos, por razón de su sexo, mediante tipos penales específicos para los hombres o la creación de tribunales especiales".

Además, continúa, "la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera herramienta ideológica con la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado".

Sin embargo, desde Vox aseguran que "rechazamos enérgicamente los abusos continuados y el trato humillante que reciben las mujeres en muchos países donde la trata sexual, el matrimonio forzoso o la ablación son prácticas sistemáticas, que atentan contra la dignidad y la intimidad de la mujer".

Entre las peticiones de este grupo político al resto de formaciones se encuentran la denuncia pública de la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente aquellos que no pertenecen a la civilización occidental; la derogación la Ley de Violencia de Género; "una ley insólita en toda Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales sólo para hombres en contra de la igualdad constitucional de los españoles".

Así como, legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los maltratadores (de mujeres, niños, abuelos, etc.); tomar todas las medidas necesarias para "combatir la inmigración ilegal, que fomenta la trata de personas, la explotación sexual y genera inseguridad en los barrios, donde, cada vez más, las mujeres no se sienten seguras".