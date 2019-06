“Casado está al tanto de la línea crítica en el PP de Castilla-La Mancha y apoya a las bases”

“Exigimos un congreso extraordinario, que las voces hablen para renovar la dirección regional del Partido Popular”. Antonio Martínez Iniesta, secretario de Asuntos Taurinos del PP albaceteño reiteraba, esta vez en rueda de prensa y en la capital de Castilla-La Mancha, el malestar de alcaldes, concejales, miembros del Comité regionales y los provinciales y de presidentes de Juntas Locales de las cinco provincias, el malestar interno después de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 26 de mayo. Algunas de estas personas han acompañado al albaceteño durante la rueda de prensa, aunque manteniendo un discreto segundo plano.

Martínez Iniesta ha comentado que esperan de Paco Núñez, “un gesto de generosidad con los afiliados y lo convoque. Si no, pasaremos a recoger firmas” porque, aseveraba, “no hemos hecho nada más que empezar”.

Ha sido preguntado si el movimiento pone también en cuestión los actuales liderazgos municipales. “Evidentemente”, respondía. “Si es que no ha habido renovación en ningún tipo de listas” y apuntaba también a las “disidencias” en cuanto al reparto de representantes ‘populares’ que está realizando el partido en las diputaciones provinciales.

Sugiere que el propio presidente nacional, Pablo Casado “está al tanto de la línea crítica” en el PP de Castilla-La Mancha y que “apoya a las bases”. Y no solo Casado, sino su equipo de dirección entre el que se encuentra el que fuera número 2 de Dolores de Cospedal, Vicente Tirado, hoy secretario de Política Local y Autonómica del PP nacional. “Vicente Tirado está con las bases”, ha insistido Martínez Iniesta.

Y es que, abunda, “a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha no se ha producido el cambio impulsado por Casado y los resultados lo demuestran”.

El sector crítico es “una inmensa mayoría, es un clamor”

Martínez Iniesta no ha querido precisar cuántas personas forman parte de este sector crítico aunque ha anunciado que se dará a conocer en próximas fechas un “memorándum” que incluirá los nombres de aquellas personas que se adhieren al movimiento. “Es una inmensa mayoría. Es un clamor”, aseguraba para matizar que “la gente tiene mucho miedo a significarse por las presiones y posibles represalias. Castilla-La Mancha precisa política con mayúsculas”.

¿Tras este movimiento están nombres como Antonio Román, Rosa Romero Carlos Velázquez o Benjamín Prieto?, le preguntaban a Martínez Iniesta. “Si lo están tendrán que decirlo ellos”, zanjaba para insistir en una necesaria renovación en el PP rechazando así las palabras del presidente regional del partido, Paco Núñez, que ayer mismo decía que esa renovación “ya se ha producido”, en concreto, cuando en octubre se celebraba un congreso en el que salía elegido como líder de la formación el propio Núñez.

“Es cierto que Paco Núñez ganó un congreso hace ocho meses en las elecciones se ha acreditado que los castellano-manchegos no confían en este proyecto ni en sus representantes”, decía Martínez Iniesta quien asegura que el PP “no necesita tener presencia institucional para acumular cargos en las administraciones para provecho propio, sino para que se beneficie la sociedad de nuestra gestión. Nuñez dice que ya hay renovación, pero lo que se ha producido es un desastre”, sentenciaba.

Critica que “los resortes del poder regional están en las mismas personas de siempre. Nos gustaría que contestara a las bases a qué llama renovación”, ha dicho, para recordar que “cambiar a los números cinco, seis y siete para ponerlos en los puestos uno, dos o tres no lo es ni para nosotros, ni para el votante y menos para el afiliado que es el dueño del partido”.

También cree que Paco Nuñez “peca al autoproclamarse candidato para 2023” porque, dice, “sí o sí, antes tiene que haber un congreso regional y para el partido es positivo que lo haya más pronto que tarde”. Es, desde su punto de vista, la mejor forma de que el PP pueda encarar las próximas elecciones “con garantías” y recuperar así sus cuotas de representación política e institucional “más altas”.

Resultado “humillante” ante un “rival mediocre como Emiliano García-Page”

Se trata, decía, de la “revolución” de “la base, la verdadera dueña del partido” que “ha dicho basta ya ante este resultado electoral” que Martínez Iniesta califica de “desastroso” y cree que “es más humillante” porque se ha producido ante “un rival mediocre como García-Page”.

Martínez Iniesta dice sentirse “legitimado” para ser la cabeza visible de este movimiento. Ha explicado que su apoyo a Pablo Casado (en territorio Cospedal) fue patente desde el principio. “Defendí la candidatura de Pablo Casado con ilusión para afrontar proceso electoral con garantías. No me arrugo en decir que cuando vi que todos los cabezas de listas regionales y nacionales no habían sido renovados y eran las caras de antes, le dije a la dirección nacional que en eso no iba a participar”.

Ha confesado también que apoyó la candidatura de Carlos Velázquez (ex alcalde de Seseña, en Toledo y partidario de Pablo Casado) a dirigir el PP regional, frente al candidato oficialista, Paco Núñez, apoyado por la propia Cospedal. “Lo hice porque Carlos Velázquez abanderaba la renovación”.

En este punto, se le preguntaba si apoyaría una posible candidatura de Velázquez a dirigir el partido. “Las situaciones cambian, ahora lo prioritario es que haya congreso y ver qué candidaturas se presentan e incluso valorar una posible lista de integración”, ha dicho.

“¿Por qué aquí no se ha llegado a pactos con Ciudadanos?”

Martínez Iniesta recordaba en el conjunto del país no se ha producido el esperado sorpasso de Ciudadanos al Partido Popular, una circunstancia que, en su opinión, ha permitido que Pablo Casado haya salido “reforzado”.

También se ha preguntado: “¿Por qué aquí no se ha llegado a pactos con Ciudadanos?”. Cree que “viene todo de lo mismo. Están en estado de shock y nadie asume responsabilidades”.