Encuentro contra las macrogranjas: "La gente no sabe que lo tiene a la puerta de casa y tendrá un impacto tremendo"

Mota del Cuervo, en Cuenca, ha acogido el III Encuentro Regional de Plataformas Stop Macrogranjas de Castilla-La Mancha con el objetivo de poner en común experiencias ante la proliferación de este tipo de explotaciones intensivas, en su mayor parte de ganado porcino aunque también está creciendo el número de otras de carácter avícola.

Al encuentro han asistido plataformas de toda la región, también de municipios valencianos colindantes a Alpera (Albacete) así como representantes de Ecologistas en Acción. Ha sido organizado por la recién constituida Plataforma 'Pueblo Sostenible' de Mota del Cuervo que impulsan las mujeres de la localidad, según explica su portavoz, Remedios Bobillo.

La reunión ha servido para coordinar "estrategias y objetivos" de futuro de carácter nacional, regional y local, además de hablar de unificación de recursos de cara a acciones y movilizaciones o de la necesidad de hacer llegar su mensaje a través de los medios de comunicación y de los redes sociales. "A veces la gente piensa que este es un problema local y no es así, es regional e incluso nacional. Esto va cada vez a más".

En las plataformas anti-macrogranjas lo tienen claro: "Hay una razón, China está comprando gorrinos a España. Es un volumen lo que hay que mandar...Allí mandamos lo bueno y aquí se nos queda toda la contaminación que nos acarrearán los purines", lamenta Remedios Bobillo.

Sostiene que "hay normas pero no hay control". Preocupa la cada vez mayor necesidad de parcelas para esparcir los purines, la posible contaminación de los acuíferos y la presencia de insectos, entre otras cosas. "Como el promotor suele ser del pueblo donde se instalan, ¿qué ocurre? que la gente se divide", lamenta.

La reunión en Mota del Cuervo ha supuesto poner en común la disparidad en cuanto al "momento" en el que se encuentran los distintos proyectos por toda la región, aunque si tienen uno de referencia es el que lleva funcionando desde 2006 en Balsa de Ves (Albacete) y que no quieren para sus municipios.

"Esto es como cuando ves un documental sobre el cambio climático y te apuntas a Greenpeace. No es necesario, pero sí saber que lo tenemos a la puerta de nuestras casas. Y tenemos que darnos cuenta de que va a tener un impacto medioambiental tremendo a la larga", advierte. "La gente no se está dando cuenta. Lo de Balsa de Ves va a ocurrir en más sitios. No lo queremos".

Anuncian concentraciones multitudinarias y simultáneas en toda la región en "momentos clave". Pero aún no tienen calendario para la batería de acciones que preparan.

Recuerdan que las Elecciones Autonómicas y Municipales están cerca. Lo aprovecharán para presionar. "Es cuestión de voluntad política". Remedios Bobillo cree que la Junta "le ha dejado la responsabilidad a los ayuntamientos pero ellos no la tienen . Es como una pescadilla que se muerde la cola". Dice que será complicado pero también que "no nos vamos a rendir".