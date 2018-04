No es una fuente de agua, es un arma para prevenir residuos

Por fin han puesto una fuente de agua en la biblioteca en la que trabajo. Puede parecer que una fuente es solo eso, un punto en el que sale agua potable, pero es mucho más. En un lugar en el que la gente pasa tanto tiempo (y me refiero a los estudiantes, no a los trabajadores) el agua es algo esencial. Antes solo había una máquina dispensadora de botellas de agua. Esta máquina, continuamente encendida para que el agua siempre esté fría, tenía que ser rellenada todos los días, y en época de exámenes más aún.

Una fuente de agua puede cambiarlo todo

Una fuente en un lugar así hace que las botellas de agua de la máquina vayan perdiendo sentido. Yo así lo espero, la fuente es tan reciente que todavía no me ha dado tiempo a observar cambios.

Lo que sí creo es que esta fuente, o cualquiera, puede ser un arma para prevenir residuos. No hay mejor manera de proporcionar agua de forma gratuita y sin envases que una fuente. Si además la pones al lado de donde se encuentran las máquinas expendedoras de botellas de agua, ya estás dejando claro el mensaje. Porque, aunque el precio de estas máquinas sea reducido para ajustarse al bolsillo de los universitarios, algo gratis siempre llamará más la atención que algo que cueste.

Reciclar no es la solución perfecta

Puede que ahora me digas que no pasa nada por una botella de plástico, que tú la reciclas. No esperaba menos de ti. Pero los datos nos dicen que el reciclaje está muy lejos de ser la solución perfecta. De cada 100 botellas puestas en el mercado solo 2 volverán a ser recicladas como botellas de agua. Por eso es mejor siempre que puedas evitar las botellas de plástico y te decidas a beber agua de grifo.

En mi opinión, cualquier edificio público debería estar dotado de fuentes de agua. Cualquier institución o empresa que presuma de ser “verde” debería disponer de fuentes y eliminar las máquinas expendedoras de botellas de agua si no quiere caer en el 'greenwashing'.

Al igual que en los eventos se debería utilizar el agua en vasos y jarras y olvidar las botellas de agua para dar ejemplo y fomentar el consumo de agua de grifo.

Reutilizar botellas o botellas reutilizables

Si me lo permitís, sacaré mi bola de cristal para decir lo que creo que pasará. En los próximos días las máquinas expendedoras seguirán funcionando, pero menos. Mucha gente guardará su botella de agua para coger agua de la fuente, es decir, reutilizarán su botella. Poco a poco espero que opten por usar botellas reutilizables, que al fin y cabo no ocupan mucho y no cuesta nada transportarlas.

Y de momento esto es lo que os cuento respecto a nuestra esperadísima fuente de agua. Os seguiré informando sobre si funciona o no. Y, si os animáis, pedid en vuestros centros de trabajo o instituciones cercanas que os pongan una buena fuente de agua.