"La Feria Nacional del Campo superará por primera vez en su historia los 200 expositores"

La localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, se convertirá en los próximos días en la capital agrícola de España. Del 4 al 8 de julio se celebra la edición número 58 de la Feria Nacional del Campo (FERCAM), una cita a la que se espera que asistan miles de personas. Pablo Camacho, concejal de Ferias Comerciales y director de la feria nos cuenta las novedades de esta última edición y las claves del éxito de FERCAM, que este año celebra su cincuenta y ocho aniversario.

¿Cómo definiría FERCAM?

FERCAM es la feria nacional del campo, una feria que tiene un enorme recorrido. Vamos a cumplir 58 años en esta edición y es una feria que tiene unas raíces profundas en el campo, en la agricultura y en la ganadería y que poco a poco a lo largo de los años ha ido modernizándose y profesionalizándose.

En esta edición vamos a superar los 200 expositores por primera vez en nuestra historia y estarán representadas la mitad de las provincias españolas y prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas. Es una feria multisectorial donde están representados todos los sectores que intervienen en el sector primario y entre ellos podemos encontrar, desde maquinaria agrícola, que es el sector más numeroso, seguido del sector agroalimentario, el sector ganadero, la automoción, la obra pública, los riegos, las energías renovables, entre otros muchos.

¿Cuáles van a ser las principales novedades de esta edición?

La novedad más importante es que por primera vez FERCAM va a superar los 200 expositores, en concreto, tendremos 202, lo cual para el Ayuntamiento de Manzanares es un auténtico orgullo. Hay que recordar que en ningún momento del año, Manzares recibe a más de 100 mil visitantes en tan solo cinco días del año. Por tanto, para nosotros, FERCAM es la ventana al exterior más importante que tenemos en nuestro municipio.

Otra de las novedades es el espacio disponible para expositores, con un recinto de más de 120 mil metros cuadrados, y un pabellón de muestras de 2.000 metros cuadrados. Las empresas expositoras de los distintos sectores presentarán las variedades de sus productos ahora también en un espacio ampliado junto al pabellón. Hemos cogido un 30% del aparcamiento de expositores para delimitar dos nuevas parcelas; una de ellas va a ser utilizada por el sector de la automoción, y en la otra vamos a meter a unos 20 expositores del sector agroalimentario”.

FERCAM 2017

Cuál cree que es la clave para que una feria se mantenga 58 ediciones?

Creo que FERCAM es una feria necesaria para los agricultores y ganaderos y luego hay que tener en cuenta el carácter multisectorial de la feria. Este carácter permite que muchas personas vengan a FERCAM, interesados por diferentes productos. Unos vienen buscando un transporte, otros vienen buscando productos agroalimentarios, y otros vienen interesados en productos como semillas y fertilizantes. Todo ello permite que FERCAM sea un escaparate perfecto para multitud de sectores.

Hay que destacar que hay muchas ferias agrícolas en España, la más importante sea FIMA, en Zaragoza pero hay que destacar que esta feria se celebra de forma bianual, y FERCAM es la única feria que sigue celebrándose de forma anual y además en la que están representados además de la maquinaria agrícola, otro muchos sectores.

¿En qué situación se encuentra el sector primario en España?

Es un sector que ha aguantado bien la crisis, y esto se debe al enorme trabajo que llevan realizando los empresarios de este sector durante tanto años. Creo que las administraciones públicas han sabido defender muy bien este sector. Hay que destacar que en España y más concretamente en Castilla-La Mancha mientras algunos sectores han caído en época de crisis, el sector primario, y más concretamente el sector agroalimentario se ha visto fortalecido.

Este es un sector que genera muchos puestos de trabajo y una gran economía y riqueza social y por tanto creo que las administraciones públicas tenemos que aunar esfuerzos para seguir defendiendo lo que nos une, que es el campo, la agricultura y la ganadería.

FERCAM 2017

¿Qué otras actividades paralelas se van celebrar en la feria?

Tenemos un programa muy diverso y atractivo para los visitantes. En este programa tenemos desde conferencias técnicas de diferentes temáticas hasta actividades en las que vamos a enseñar a consumir productos de nuestra tierra a través de catas agroalimentarias.

Vamos a poder aprender a consumir desde el cordero manchego al queso manchego, el vino, el azafrán, la miel, el jamón, la cerveza artesana, el aceite así como otros muchos. Hay que defender el patrimonio gastronómico que tenemos en Castilla-La Mancha y en España porque gracias a él nos posicionamos en el mundo.

También tenemos que destacar otras actividades como las que celebra ASAJA como el concurso de arada, o también las que organiza FERCAM como son los tradicionales concursos de calidad de queso manchego, de vino y de aceite de oliva virgen extra.

FERCAM 2017

¿Qué papel va a tener el sector agroalimentario esta edición?

La Junta de Comunidades está apoyando de forma real la feria nacional del campo. Hay que destacar que en los cuatro años anteriores con el Gobierno de Cospedal se olvidaron completamente de FERCAM, no aportaron ni un solo euro y por tanto agradecemos al Gobierno de Castilla-La Mancha su implicación en esta feria tan importante para el campo y para el sector primario.

Por tanto no solo apoyan económicamente esta feria sino que además vienen como expositores. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Agricultura, expone en FERCAM y lo hace a través de stand de productos Gran Selección de Castilla-La Mancha, a través del cual se le dan a conocer los prestigiosos productos que tenemos en nuestra tierra.

Además, la Diputación provincial además de financiar FERCAM, este año viene como expositor a la feria y también van a hace un túnel del vino para mostrar los grandes vinos que tenemos en nuestra tierra.

FERCAM 2017

¿Han podido contactar con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y han confirmado si van a estar presentes en esta feria?

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, lleva apenas 15 días de mandato y obviamente no nos ha dado tiempo a contactar con ellos. Si les hemos invitado a participar en la feria al igual que habíamos invitado a la anterior ministra Isabel García-Tejerina.

Nosotros vamos a mantener nuestro discurso porque creemos que en política es importante tener coherencia. FERCAM es una feria nacional consolidada y por tanto creemos que al igual que la Diputación y la Junta, el Gobierno de España debe estar presente en FERCAM, no solo apoyándola económicamente sino también como expositor. Creemos que ese es el empujón definitivo que necesita FERCAM y creemos que el Gobierno de España debe estar ahí.

Se lo pedimos al anterior Gobierno de Rajoy y se lo vamos a demandar al Gobierno de Pedro Sánchez desde la lealtad más absoluta pero sabiendo que aquí hemos venido a defender los intereses de nuestros municipios. Sabemos que estamos ante un Gobierno que escucha, que sabe lo que es el diálogo y que tiene predisposición para llegar a acuerdos y estamos convencidos de que nos van a escuchar.

Entiendo que para esta edición es imposible que participe el Gobierno central, primero porque no tenemos espacio y segundo porque entiendo que el ministro está en otras ocupaciones mucho más importantes como es negociar una buena PAC para los agricultores de España. Damos por hecho, que estamos en un momento en el que el Gobierno tiene que estabilizarse y tiene ocupaciones más importantes que FERCAM.

¿Cómo animaría a la gente a que acuda a FERCAM?

Quienes hayan visitado alguna vez FERCAM no necesitan invitación, seguramente tienen marcado en su calendario visitar la feria. A quienes no la hayan visitado, les invito a que conozcan nuestra feria porque estoy convencido de que no les va a defraudar. Van a encontrar lo que todo un profesional de la agricultura pero también un consumidor a pie de calle puede buscar. Tenemos los mejores productos y lo último en tecnología y por tanto estoy convencido de que es una feria agradable de visitar y en la que encontrarán lo que buscan.