El "ignorado" aumento de la siniestralidad laboral : “Lo que no se ve ni se oye ni se lee, no existe"

37 personas han perdido la vida en un accidente laboral en Castilla-La Mancha el año pasado, un trabajador más que en el 2016, según datos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Una cifra que sigue incrementándose año tras año y aunque “esto no es una estadística cualquiera, son vidas humanas”, debe hacernos reflexionar sobre lo que está sucediendo tanto en España como a nivel autonómico. Así lo ha señalado Manuel Prior, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (AVALTO) con motivo, este sábado, 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

En España fallecieron 618 personas por un accidente laboral en 2017, una cifra que ha ido aumentando desde el año 2013. “La siniestralidad laboral tiene un repunte sin pausa pero con prisa, no es que sea muy elevado pero con que un trabajador ya muera nos parece un disparate”, ha señalado Prior. Entre las posibles causa de estos accidentes laborales la Asociación asegura que las reformas laborales “han hecho empobrecer y quitar derechos a los trabajadores”. Además apunta a que cada vez los contratos son “más temporales y más cortos” y esto hace que no haya tiempo para formación ni prevención.

Por sectores, los principales accidentes laborales se han producido en Castilla-La Mancha en el sector servicios, en la industria y en la construcción aunque además se ha producido un aumento de la siniestralidad laboral en el sector agrícola (12,1%). Ante esto, un año más la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (AVALTO) ha organizado una serie de actos con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. “Lo que no se ve ni se oye ni se lee, no existe. Cadenas de televisión, de radio y periódicos prácticamente en ninguna mencionan este día. No queremos ser mas que nadie pero tampoco menos por eso queremos visibilizar y sacar a la calle este tema”, señala Prior.

Para la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo los principales culpables de que se sigan produciendo accidentes laborales son los empresarios que incumple o no cumplen la normativa laboral; las administraciones regionales o el Gobierno central que no hacen cumplir las leyes y la Justicia. “No conocemos todavía a ningún juez que haya metido a un empresario en la cárcel por este asunto”. Este viernes se ha celebrado un acto en el Centro Social del Barrio del Polígono, en Toledo, en recuerdo de todas las víctimas de accidentes laborales de Castilla-La Mancha. Un acto que ha finalizado con la actuación del guitarrista Carlos Sánchez.

La Junta valora el descenso de la accidentalidad en el primer trimestre de 2018

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado de forma positiva los datos de accidentalidad laboral del primer trimestre de 2018. Según la Junta, la tasa de incidencia de accidentes totales, se ha reducido un 14,3% respecto al mismo periodo de 2017. “Asimismo, tenemos una reducción de los accidentes en términos absolutos (diferencia entre el número de accidentes comparando dos periodos ) de 616 accidentes”, explica Eduardo del Valle, director general de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.

El papel de la Administración regional para “consolidar” esta tendencia "descendente" de la accidentalidad se centra, aseguran, en ejecutar el Acuerdo Estratégico para la prevención de Riesgos Laborales, suscrito entre el Gobierno regional y los agentes sociales más representativos de la Comunidad, y que fue elaborado con la participación de cuarenta y una entidades implicadas en la prevención.

“Los técnicos de prevención de la Consejería visitan un elevado número de empresas, de todos los sectores de actividad, con el fin de asesorarlas en el mejor desarrollo y aplicación de la Ley de Prevención. Dicha programación, a su vez, es complementaria de la ejecutada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de potenciar su eficacia y evitar duplicidades”, señala Eduardo del Valle.

Por otro lado, en materia de promoción de la prevención, el Gobierno regional lleva a cabo distintas campañas de difusión y divulgación de la cultura preventiva. De cara al futuro, “está previsto incentivar la implantación de la nueva norma ISO 45001 sobre gestión de la prevención por parte de las empresas; de igual modo, potenciar la investigación en materia de prevención de riesgos laborales en el entorno universitario y empresarial; establecer nuevas líneas de ayuda, más específicas, para potenciar la gestión preventiva de empresas y facilitar las inversiones en la materia, entre otras cuestiones”, asegura Eduardo del Valle.

Firma del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2017-2021

CECAM: "No se puede hablar de cifras positivas mientras siga habiendo un solo accidente laboral"

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) ha puesto en valor la desaceleración del incremento que se venían produciendo de accidentes en los últimos años, pasando de un aumento del 12 por ciento en 2016 a un 1,5 por ciento en 2017. "Es importante tener en cuenta que este dato se produce en un momento en el que ha aumentando la actividad y por tanto, a mayor número de personas trabajando, mayor probabilidad de accidentes laborales", señala Ángel Nicolás, presidente de CECAM.

No obstante, "en el ámbito de la siniestralidad laboral no se puede hablar nunca de cifras positivas, y la labor no estará completa mientras siga habiendo un solo accidente laboral". Entre las actuaciones que la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha lleva a cabo para reducir la siniestralidad laboral destacan las visitas 'in situ' a empresas y un seguimiento tutelado de todas ellas para comprobar el avance que se produce en materia de seguridad y salud laboral. Además, los técnicos de Prevención de CECAM atienden las consultas sobre Prevención de Riesgos Laborales realizadas por las empresas de la región, vía telefónica, e-mail y presenciales, facilitando así que puedan estar informadas, con independencia de su ubicación geográfica.

La formación específica en su puesto de trabajo constituye otra de las actividades que ejecutan los técnicos especializados de la Confederación, junto con la edición de diverso material divulgativo. De cara al futuro, junto a todas estas actuaciones, CECAM tiene previsto también llevar a cabo encuentros con expertos en esta materia de otras comunidades autónomas, para poner en común buenas prácticas en prevención de riesgos laborales, entre otras muchas actividades.

"Debemos continuar estas líneas de trabajo, intensificando incluso si cabe la labor de difusión y el fomento de la integración de la prevención en los sistemas de gestión de la empresa. Lo importante es trabajar muy cerca de las empresas, a través de las Organizaciones empresariales, para hacerles llegar las obligaciones que deben cumplir en prevención y apoyarles en la aplicación de las medidas necesarias", asegura Ángel Nicolás, presidente de CECAM.

Un día para la reivindicación, el recuerdo y el reconocimiento

El sindicato CCOO asegura que este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es una jornada para el recuerdo de todos aquellos trabajadores que pierden la salud, la seguridad y la vida en Castilla-La Mancha. Además es un día, para revindicar unas mejores condiciones de seguridad y de salud laboral y para reconocer a las personas que trabajan cada día para que Castilla-La Mancha sea más segura y más saludable.

“La inversión por parte de las empresas, la vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo y la actividad de los sindicatos en la exigencia del cumplimiento de la ley tienen mucho que ver con el descenso de la siniestralidad laboral hasta 2012”, asegura Raquel Payo Puebla, secretaria regional de Salud Laboral de CCOO de Castilla-La Mancha. “Estamos convencidos de que las empresas con sindicatos son empresas mas seguras”.

Desde CCOO apuntan a la Reforma Laboral como la principal causa del repunte de la siniestralidad laboral desde 2013 hasta la actualidad. “Por el miedo a perder el trabajo y por el miedo a reivindicar unas condiciones seguras y saludables”, asegura Raquel Payo. Para CCOO es una prioridad aumentar la formación de los trabajadores de Castilla-La Mancha. Además dentro de las acciones que lleva a cabo el sindicato, vistan empresas y asesoran a los delegados de prevención. Además cuentan con un gabinete técnico que se ocupa de asesorar a los delegados y trabajadores.

¿Cuál es la situación de los autónomos?

Una de las principales reivindicaciones de los autónomos es que la prevención de riesgos laborales para este colectivo sea una obligación. “Los autónomos como tal no entramos en las estadísticas ni de muertes ni de accidentes por lo que la prevención de riesgos laborales para este colectivo es una de las cosas más olvidadas por la administración”, asegura el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha (UPTA), César García.

"Es un caballo de batalla que llevamos mucho tiempo con el. Nosotros intentamos hacer campañas de concienciación pero si que es cierto que la prevención de riesgos laborales para los autónomos es casi inexistente", explica García, quien confía en que la situación cambie.