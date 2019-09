‘Cristal Oscuro: La era de la resistencia’: la magia y esencia de los ochenta vuelve por todo lo alto

La nostalgia ha tomado las series de televisión -y el cine-, en muchos formatos distintos. No solo para atraer a aquellos que soñaron con sus mundos o universos cuando eran adolescentes, sino también para traerlos de vuelta para el disfrute de las nuevas generaciones. Esta vez le ha tocado a ‘Cristal Oscuro’, una de las películas más míticas del cine de los ochenta, pero esta vez en forma de precuela y ficción televisiva.

La noticia sobre la vuelta del universo creado por Jim Henson (‘Dentro del Laberinto’), Frank Oz (‘The Muppets’) y Brian Froud saltó a mediados de 2017. Desde entonces, una cosa quedó clara, ‘Cristal Oscuro’ no iba a perder ni un ápice de esa esencia que la hizo tan especial en los ochenta. Se mantendría “el arte de los títeres de The Jim Henson Company” mezclado con “un conjunto de imágenes digitales y efectos visuales de última generación”, explicó Cindy Holland, vicepresidenta de contenidos originales de Netflix. Dicho y hecho.

‘Cristal Oscuro: La era de la resistencia’ se desarrolla diez años antes de lo acaecido en la película original, por lo que no habrá problemas en acercarse a ella sin haber visto la cinta; aunque, no perdáis la oportunidad de visionarla porque no os arrepentiréis -se encuentra en Netflix-. Esta aventura épica se desarrolla en el mundo fantástico de Thar y se inicia con el descubrimiento de un terrible y oscuro secreto que se esconde detrás de los Skeksis, los señores del mundo, por parte de tres Gelfling.

El problema es que el mundo de Thar se encuentra en grave peligro porque los Skeksis han corrompido el corazón de Thar, representado en el mismísimo Cristal de la Verdad, y, por ello, se está extendiendo una enfermedad que está corrompiendo a los millones de criaturas y plantas que están ligadas en alma y vida al planeta.

Lo que podría haber sido un desastre se desveló como una auténtica obra de arte a la magia más pura y sincera del cine de los ochenta. ‘La era de la Resistencia’ es el mayor y mejor homenaje que se le puede hacer a ‘Cristal Oscuro’, no me cabe ni gota duda. Netflix aceptó todas las exigencias de la The Jim Henson Company y acertó de pleno. Se ha dado el tratamiento y el mimo necesario para volver a traer toda la esencia de Thar a la pequeña pantalla. No se podía hacer de otra forma, era la única manera.

La fascinación y la calidad se demuestra a través de la dirección de Louis Leterrier (‘Ahora me ves’). ‘Cristal Oscuro: La era de la resistencia’ es una oda al prodigio visual donde se mezcla a la perfección lo antiguo y lo moderno. Esto permite entrar de lleno al espectador en una historia mágica, épica y heroica de aventuras con el aroma más clásico. Un relato que consigue que tu imaginación eche a volar.

Una historia con esa esencia a ‘El Señor de los Anillos’, de J.R. Tolkien, en un mundo lleno de criaturas excepcionales, clanes, intrigas, luchas de poder, amor, villanos, amistad, terror, muerte, héroes, honor, épica, valentía y mucha mitología. Un relato con su puntito de complejidad elevada a una extraordinaria aventura mágica y poderosa que expande a las mil maravillas el universo de ‘Cristal Oscuro’. Una experiencia inolvidable para aquellos que se dejan embriagar por el mundo de Thar.

La serie logra destilar personalidad y entidad propia a través de una aventura épica plagada por unos protagonistas singulares (Skeksis, Místicos, Gelflings, Podlings…) fantásticamente enmarcados, construidos y perfilados dentro de la historia. El uso de marionetas no hace más que engrandecer unos personajes que levantan ternura y esa magia nostalgia de saber que ‘existen’ de verdad, que se puede ‘tocar’.

El reparto internacional que pone voz a los distintos personajes en la versión original es bestial y de verdadero infarto con nombres como Lena Headey, Caitriona Balfe, Harris Dickinson, Anya Taylor-Joy, Mark Hamill, Andy Samberg, Helena Bonham Carter o Taron Egerton, entre otros. Aquí puedes saber ¿Quién es quién? dentro de ‘Cristal Oscuro: La era de la resistencia’.

‘La era resistencia’ demuestra en diez capítulos la mejor manera de traer la nostalgia y mantener como mínimo el nivel de su original. Una maravilla visual, una historia épica con trasfondo y una lucha heroica contra lo indeseable, contra el mal. Una hermosa creatividad 360º de la que te dejarás atrapar y embriagar. La serie se puede ver en Netflix.