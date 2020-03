Patricia Franco: "La posición del Gobierno regional está fijada" con el sexto borrador del decreto de guías turísticos

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha sido contundente respecto al decreto de guías de turismo que el Ejecutivo castellanomanchego tiene previsto aprobar este mes de marzo, tal y como confirmó a eldiarioclm.es, la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper.

"La posición del Gobierno está fijada y es clara: hemos elaborado ya un sexto borrador que es el que está en tramitación. Eso demuestra la capacidad de consenso y diálogo del Ejecutivo autonómico", ha dicho la consejera quien, no obstante, ha reconocido que "hay algunas líneas que no queremos traspasar" y que, ha explicado, pasan por "no ser la única comunidad autónoma que impida que guías de otras comunidades autónomas puedan trabajar en la región".

Ha querido zanjar así la polémica suscitada en los últimos días con una fuerte división en el sector regional entre partidarios y detractores de la norma, a la que se ha llegado a sumar hasta la Federación Andaluza de Guías Turísticos (forma parte de la misma confederación nacional que APIT), en contra de las intenciones del Gobierno castellanomanchego.

Patricia Franco ha asegurado este lunes que la propuesta de las asociaciones de guías turísticos APIT y Alficen que suscriben FEDETO y CECAM "no es un buen modelo". Explica la consejera que "lo que estamos haciendo es aperturar la región al máximo en términos económicos para que se beneficien también nuestras empresas y la inversión que queremos atraer a nuestra región"

Y por eso ha pedido "sensatez" porque, en su opinión, "muchas de las personas que se erigen en representación de los guías de la región han conseguido sus habilitaciones fuera de Castilla-La Mancha", en alusión (sin citar su nombre) a la actual presidenta de APIT, Sonia Gómez, que actualmente ejerce con habilitación de Canarias.

"El no reconocer su actividad y profesión en la actualidad, supondría reconocer que hasta ahora no estaban ni siquiera acreditados, nosotros pensamos que la capacidad de trabajo de los guías se la ganan diariamente manteniendo dignamente su profesión".

La consejera insiste en que se apuesta por "un modelo bastante consensuado"y ha afeado a quienes han alimentado la polémica que "hay que decir a los medios lo que se dice en los despachos y en las reuniones. No me refiero ni a FEDETO ni a la asociación, sino a la gente que ahora se suma a esta reivindicación por tierra, mar y aire para intentar impedir una tramitación que es necesaria porque lleva tiempo sin regularse en la región y hace que no haya una normativa estable para que puedan trabajar los guías en la región".

Reclama la rectificación pública del presidente de CECAM

Patricia Franco ha pedido al presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que "rectifique públicamente" sus declaraciones sobre la cancelación de una reunión entre ambas partes para abordar la negociación del decreto de guías de turismo que elabora el Gobierno regional y que según la consejera han impedido que se siguiera debatiéndose dicha normativa.

La consejera ha mostrado su malestar con la patronal castellanomanchega que junto a FEDETO y CEAT (el colectivo de autónomos asociado a CECAM) le afeaban no haber asistido a una reunión prevista para el pasado 21 de febrero para seguir negociando. CECAM alegó que se supo "minutos antes" que la consejera no asistiría lo que "imposibilitó que dicho encuentro tuviera lugar".

"Hay una cuestión de formas y le pido al presidente de CECAM que rectifique públicamente las declaraciones que están haciendo respecto a la anulación de una reunión que impidió que se siguiera con el debate del decreto. La reunión estaba convocada con la directora general de Turismo, el secretario de la Consejería y el delegado provincial de la Consejería y esa misma mañana la cancelaron. Me parece una falta de respeto, no solo a las personas que asistieron a la reunión sino al Gobierno regional, porque Gobierno también son los directores generales y el secretario como el presidente, el vicepresidente y la consejera", ha defendido.

Además, revelaba que, en las conversaciones que mantuvo con el presidente de CECAM el 11 de febrero, le manifestó "que puesto que las alegaciones presentadas exigían un debate más técnico, ese encuentro de carácter más técnico se tendría que celebrar sin contar con su presencia ni con la mía".

"No ha sido este Gobierno quien ha impedido este diálogo. Ha sido la patronal la que ha cancelado unilateralmente una reunión que iba a contar con esas personas en representación del Ejecutivo autonómico y que merecen el mismo respeto que quienes nos sentamos en el Consejo de Gobierno, porque esta gente está en el desarrollo reglamentario de las leyes".

La Confederación Nacional de Guías quiere reunirse con Page

Mientras, la presidenta de la Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España (CEFAPIT), la toledana Almudena Cencerrado, ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a la presidenta de APIT, Sonia Gómez, y el secretario general de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Félix Peinado.

De izquierda a derecha, Félix Peinado, Almudena Cencerrado y Sonia Gómez Foto: Europa Press

Se ha vuelto a reiterar la necesidad de seguir dialogando sobre el texto normativo y también han mostrado su intención de pedir una reunión al presidente regional, Emiliano García-Page, según recoge Europa Press.

Cencerrado ha afeado a Patricia Franco que se comprometiese en el mes de septiembre del pasado año a reunirse con el sector y a incluir el decreto en una mesa del pacto por la recuperación económica de Castilla-La Mancha. "Esto no lo ha hecho y no lo entendemos".

"No hay división" entre los guías

"Andan con un batiburrillo que crea una confusión entre los propios guías", han indicado, para señalar que velan por los intereses de todos los guías y la calidad turística. "Somos compañeros y no hay división tal y como la quieren mostrar. Necesitamos que nos escuchen y no nos ninguneen y seguir con el diálogo que es lo que estamos demandando", han insistido.

Recuerdan que APIT lleva existiendo desde hace más de 41 años y que es la asociación más antigua y representativa de la región, ya que está integrada en organismos como Fedeto, CEOE, CECAM, CEFAPIT, FEG y WFTGA y cuenta con 135 miembros en todas las provincias de la región.

También han querido señalar que la mayoría de las comunidades autónomas están mostrando su apoyo a los guías de Castilla-La Mancha al considerar que este decreto que regulará la profesión en la Comunidad Autónoma es "un paso atrás" para la profesión.

CECAM ya ha votado dos veces contra el decreto

El secretario de CECAM Félix Peinado ha dicho que apoyan "sin reservas" las reivindicaciones y las cuestiones que están planteando estas dos asociaciones de guías. "Como empresarios lo que queremos es la calidad de los servicios turísticos en nuestra región y creemos que el decreto, tal y como previsiblemente va a salir no apuesta por la calidad del servicio".

"La administración se basa en que tenía la obligación de admitir a los guías que viniesen de cualquier administración de España y no solo los de Castilla-La Mancha y nosotros le remitimos sentencias que dicen lo contrario", ha dicho, para recordar que Cecam ya votó en contra del decreto en el Consejo de Turismo las dos veces que ha pasado por él.