Alba, un personaje de videojuego para crear conciencia ambiental y luchar contra la especulación en el escenario de la costa valenciana

Un alcalde corrupto, un constructor sin escrúpulos y la construcción de un hotel en pleno paraje natural en la costa valenciana. Podríamos estar hablando de 'Crematorio', la existosa novela de Rafael Chirbes llevada a la pequeña pantalla con Pepe Sancho como protagonista, o de una crónica de lo que sucedía hace no mucho -de forma bastante habitual- a lo largo y ancho de la costa española, pero no, se trata del guion de un videojuego (disponible desde el pasado mes de diciembre para PC, Mac e IOS y desde esta misma semana para consolas) que pretende sembrar una semilla de conciencia ambiental en los jugadores: 'Alba: a Wildlife Adventure'.

Esta aventura está protagonizada por una niña, Alba, que tiene que lograr (con la ayuda de su amiga Inés) la colaboración de los vecinos del pueblo de sus abuelos en el que pasa las vacaciones, 'Pinar del Mar', para impedir que un pelotazo urbanístico acabe con una reserva natural en la isla en la que se desarrolla la acción. Estamos ante un juego creado por un valenciano, el diseñador David Fernández Huerta, en estrecha colaboración con una escocesa, Kirsty Keatch, para el estudio londinense UsTwo Games.

La principal característica de este juego (de mundo libre) es, además de su temática, su ambientación. La trama se desarrolla en unos escenarios muy reconocibles para quienes los habitantes de la zona o quienes los han visitado alguna vez: "El bar Sol, la ermita o el chalé de mis abuelos en Náquera, l'Albufera, el Palmar, el marjal dels Moros en Sagunt, el castillo de Serra, las torres de apartamentos de Pobla de Farnals, los campos de naranjos en Moncada...", explica Fernández en declaraciones a elDiario.es, que confiesa que tomó como referentes para ambientar el videojuego aquellos lugares en los que disfrutó siendo un niño o que ahora le gusta recorrer para fotografiar aves cuando regresa a València, "es mi hobby".

Precisamente, una de las principales tareas que debe realizar Alba durante el juego es tomar imágenes de animales que tiene que buscar en los distintos escenarios. Pero no solo eso, también debe limpiar determinadas zonas, recoger basuras, arreglar señales rotas, ayudar en la reconstrucción del castillo, todo ello implicando a los vecinos. Tampoco faltan las típicas naranjas valencianas o la paella en la historia.

Esta temática tan alejada de las habituales tramas que protagonizan los videojuegos surge después de un encargo un tanto singular: "Nos dijeron a Kirsty -ha veraneado muchos años en Ibiza- que experimentáramos cosas divertidas, y como a los dos nos gustan mucho los temas medioambientales se nos ocurrió esta idea, explorar entornos naturales. Pero necesitábamos un mundo en el que desarrollarlo, y así pensé en referentes que tengo muy próximos", comenta Fernández, quien reconoce el atractivo de una ambientación "genuina y auténtica, difícil de ver en videojuegos". Además, sobre el hecho de crear conciencia medioambiental a partir de un videojuego, apunta: "Si lo habitual es hacer 'política' militarista con juegos de guerra, porqué no hacerlo desde otro punto de vista, luchando además contra la corrupción urbanística". No obstante, aclara que no pretende ser un juego educativo para un público infantil, "no, al contrario, es un juego generalista para todo tipo de jugadores y un público mayoritario".

Además, esta iniciativa no se queda únicamente en las pantallas. La empresa desarrolladora se ha comprometido, en colaboración con la ONG Ecologi, a plantar un árbol en Madagascar por cada descarga de 'Alba: a Wildlife Adventure'. "Hasta el momento llevamos más 600.000 árboles, entre descargas del juego y donaciones", y el objetivo es alcanzar como mínimo el millón de especímenes.

Creador del exitoso 'Monument Valley'

Este valenciano de 38 años afincado en Londres desde 2013 es también el creador del exitoso 'Monument Valley', su primer proyecto para UsTwo, "cuando éramos un pequeño equipo, la sección de videojuegos de una empresa de diseño gráfico, que trabajaba en la recepción junto a la gente de recursos humanos y las telefonistas". "No había mucha presión y pudimos hacer algo guay que tuvo un éxito inesperado, que consiguió en dos años tener unos treinta millones de jugadores en todo el mundo", relata Fernández Huerta.

En 'Monument Valley' la pequeña princesa silenciosa Ida recorre un mundo fantástico, plagado de unas construcciones con una arquitectura imposible y con personajes del todo surrealistas. El jugador debe guiar a la protagonista por unos escenarios marcados por sus atrayentes formas geométricas. El juego tiene el honor de ser considerado uno de los más hermosos jamás creados.

El videojuego, que tuvo una segunda parte, tiene pendiente el estreno de su adaptación cinematográfica dirigida por Patrick Osborne y producida por Paramount Pictures y Weed Road Pictures. Fue tal su éxito que se pudo ver al maquiavélico Francis Underwood, el protagonista de la televisiva serie 'House of Cards' que interpretaba Kevin Spacey, jugando a 'Monument Valley' en uno de los episodios.