Rambleta avanza su temporada 2024-2025

Rambleta cierra la temporada 2023-2024 con el objetivo cumplido de un uso intensivo de sus instalaciones, manteniendo la calidad y el rigor de su programación y los niveles de aforo, con una gran afluencia de público diverso y plural. En esta misma línea diseña la programación de su temporada 2024-2025.

De esta manera, Rambleta dará comienzo a su nueva temporada en septiembre con una programación potente, ecléctica, moderna e inclusiva, que contará con grandes compañías, artistas, creadores, músicos y pensadores, y donde las artes escénicas valencianas adquieren gran protagonismo con ocho estrenos absolutos. Más de 500 actuaciones que llenarán los diversos espacios del Centro Cultural de teatro, danza, música y arte de gran nivel artístico.

Más de 60 representaciones de DRAMATURGIA VALENCIANA, seis estrenos absolutos y cuatro semanas en cartel para ‘El agua de Valencia’

Esta nueva temporada Rambleta cumplirá 13 años y un sueño: la creación escénica propia, una fuerte apuesta por la dinamización, difusión y promoción de la creación valenciana a nivel local, nacional e internacional. En este sentido, el centro estrenará sus nuevas producciones de artes escénicas: ‘El agua de Valencia’, una comedia musical de capa y espada sobre las andanzas de Lope de Vega en la ciudad del Turia y la relación amorosa que se estableció entre el polémico y ambicioso escritor y la cosmopolita ciudad manierista de finales del siglo XVI. Un espectáculo producido junto a Yapadú Produccions, con autoría de Javier Sahuquillo, Daniel Tormo y Anna Marí a partir de los textos de Lope de Vega, Guillem de Castro y los miembros de la Academia de los Nocturnos, bajo la dirección de Anna Marí y Javier Sahuquillo y protagonizado por Rebeca Valls, José Juan Sevilla, Paloma Vidal, Sergio Villanueva, Aina Gimeno, Raúl Lledó y Marta Estal. Y por otro lado ‘El cabaret de los hombres perdidos’, producida junto a Laquerente, SAI y Clapso, que regresa a los escenarios con una puesta en escena completamente renovada y actualizada bajo la dirección de Israel Reyes. Una nueva apuesta del multipremiado musical, protagonizada por Leo Rivera y Cayetano Fernández, entre otros, que promete ser la más divertida y transgresora de la temporada.

Además, estrenará junto a Albena Teatre ‘15 minuts amb tu’, de Carles Alberola, publicada por Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera del IVC y ganadora del Premio de Coproducción Lorena Palau que otorga Rambleta dentro del marco de los XLIII Premios de la Crítica Literaria Valenciana. Una obra que nos lleva a reflexionar sobre las cosas que realmente son importantes: Si sólo tuviéramos 15 minutos para hablar con quien más amamos... ¿Qué haríamos? ¿Qué le diríamos?

Esta temporada Rambleta también contará con el estreno, dentro del festival Russafa Escènica, de ‘Hibrit’, el nuevo proyecto de artes vivas de Begoña Tena, en colaboración con el performer y músico experimental Avelino Saavedra. Un híbrido que teje diferentes lenguajes -teatro, poesía, performance, canto…-.

Dentro del programa ‘Graners de Creació’, el centro acogerá el estreno de ‘Caos’, de Teatre de l’Abast, escrita por Juli Disla y protagonizada por Lucía Aibar, Victoria Mínguez y Ramón Rodenas; y el último espectáculo creado, dirigido y protagonizado por Miguel Ángel Sweeney, ‘Anatomía de la estupidez’, un análisis de la estupidez humana en la era digital.

Rambleta también estrenará ‘El señor de las hamburguesas’, escrita y dirigida por Miguel Seguí. Una comedia absurda y oscura con un final absolutamente apoteósico sobre la vida del influencer gastronómico Joe Burger, interpretada por él mismo junto a Miguel Seguí, Estela Muñoz, Laura Pellicer, Raúl Ferrando y Toni Misó.

Recupera ‘Arcángeles’, de Chema Cardeña, una travesía, a través de seis monólogos acompañados de la música de una viola en directo, por las vivencias discriminatorias sufridas por seis personajes homosexuales en diferentes épocas durante 80 años. Interpretado por Rafa Alarcón, Jerónimo Cornelles, Darío Torrent, Miguel Vicente Clager, Saoro Ferre, Miguel Seguí y Cecilia Pekarek.

En colaboración con la Fundación Casa del Artista, el centro acogerá una zarzuela, ‘En el café de chinitas’, así como varias representaciones de variedades.

Finalmente, abordando dos de las grandes preocupaciones existentes en el ámbito de las artes escénicas locales -la profesionalización de las jóvenes compañías y la creación de públicos-, Rambleta presentará esta temporada un nuevo proyecto que contará con una Muestra de teatro emergente para compañías valencianas ligada a una Escuela del espectador con el objetivo de dar apoyo a las compañías locales y fomentar la mediación y la creación de públicos.

Las propuestas de TEATRO más interesantes del panorama escénico, abanderadas por nombres propios de la escena nacional e internacional como Aitana Sánchez-Gijón, El Brujo, Juan Diego Botto, Nur Levi, Rubén de Eguía, Alberto San Juan, Nell Leyshon, Vicky Luengo, Suzie Miller, Juan Carlos Fisher y Javier Ballesteros, entre otros.

El teatro nacional abrirá la temporada con Aitana Sánchez-Gijón protagonizando ‘La madre’, una comedia negra de Florian Zeller, uno de los dramaturgos franceses más aclamados del momento, dirigida por Juan Carlos Fisher, director de reconocidos montajes como ‘Billy Elliot’, ‘El Padre’ o ‘Prima Faccie’, entre otros. El reparto también cuenta con Juan Carlos Vellido, Álex Villazán y Julia Roch.

Con la intención de hacer reflexionar a través de la risa, Yllana volverá con dos divertidas comedias que son un reflejo de la actualidad que nos rodea: ‘Trash!’, una enérgica crítica al consumismo a través de la percusión y el movimiento, producida junto a Töthem y protagonizada por Bruno Alves, Frank Mark, Gorka González, Miguel Ángel Pareja y Felipe Dueñas. Y

‘War Baby’, su última loca comedia antibelicista, que interpretan (en alternancia) Fidel Fernández, Juanfran Dorado, Luis Cao, Jony Elías y Raúl Cano Cano.

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ también volverá a estar presente con el estreno de su asignatura pendiente, ‘Mi vida en el arte’, los mejores versos de su vida en las tablas; y con ‘El viaje del monstruo fiero’, un divertido recorrido por los textos clásicos de autores del Siglo de Oro español.

Juan Diego Botto y Nur Levi se unirán al músico Alejandro Pelayo (Marlango) para rendir homenaje a la poesía de Walt Whitman en ‘Sobre las hojas de hierba’. Un montaje que nos adentrará en el marco histórico y contexto social de uno de los grandes maestros de la poesía anglosajona, símbolo de libertad, humanidad y amor universal.

La programación escénica también contará con ‘Cucaracha con paisaje de fondo’, una original tragicomedia en verso y prosa sobre el deseo de ser madre, ganadora de dos Premios Max en 2023 (mejor espectáculo revelación y mejor autoría revelación). Escrita y dirigida por Javier Ballesteros, y protagonizada por María Jáimez, June Velayos, Virginia de la Cruz, Pablo Chaves, Matilde Gimeno, Laura Barceló y Eva Chocrón.

El dramaturgo Alberto Conejero presenta ‘En mitad de tanto fuego’, dirigida por Xavier Albertí e interpretada por Rubén de Eguía, finalista de los Premios Max 2024. Un alegato contra la guerra, la barbarie y la violencia, y un canto a la libertad, el amor y el deseo a través de un personaje secundario de la Iliada, tan discutido como fascinante y misterioso: Patroclo.

Alberto San Juan volverá con ‘Macho grita’, la comedia musical con la que revisa la historia española a partir del mito de Don Juan. Una pieza teatral escrita, dirigida e interpretada por él para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que le acompañan en escena los músicos Pablo Navarro, Gabriel Marijuan, Miguel Malla y Claudio de Casas.

Con ‘Carmen, nada de nadie’, dirigida por Fernando Soto, retrocederemos a nuestra historia reciente a través de la excepcional vida de Carmen Díez de Rivera, recordada como musa de la transición y jefa de gabinete de Adolfo Suárez. Una mujer que eligió la libertad y brilló con luz propia. Un montaje escrito por Justo Tallón y Miguel Pérez García, e interpretado por Mónica López, Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Victor Massan.

‘Del color de la leche’, una conmovedora obra basada en el bestseller de la británica Nell Leyshon, adaptada por la propia autora y dirigida por Fernando Bernués. Cuenta la dura y emotiva historia de una joven de 15 años en la Inglaterra de 1830, con un reparto formidable compuesto por Joseba Apaolaza, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Jon Olivares y Jose Ramón Soroiz.

Después de recorrer el país llenando teatros y obtener múltiples premios y reconocimientos, Vicky Luengo repetirá esta temporada en Rambleta con ‘Pima Facie’, de la australiana Suzie Miller, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher. Uno de los fenómenos teatrales del momento, que aborda la violencia contra las mujeres y la justicia a través de un monólogo arriesgado lleno de teatralidad y posibilidades artísticas.

María Rozalén y Luisa Gavasa protagonizarán ‘Chavela, la última chamana’, un espectáculo dedicado a Chavela Vargas, con dirección y dramaturgia de Carolina Román, y composición musical de Rafael Planas.

La DANZA contemporánea protagoniza dos estrenos absolutos. Además, Rambleta amplía sus colaboraciones con los FESTIVALES de la ciudad contando con 10 de artes escénicas, música, ilustración y moda (Russafa Escénica, Festival Circuito Bucles, Festival 10 Sentidos, Surforama, Cridem pel Clima, Arena k-pop, Festival WAU, Tenderete, Non Sense Party, Wachina Wachina).

Manteniendo sus colaboraciones con los festivales de la ciudad, Rambleta acogerá un estreno absoluto de danza contemporánea del Festival 10 sentidos, y una jornada cultural enfocada en Corea del Sur dentro del Festival Circuito Bucles, ‘Feel your k-pop’. También estrenará el espectáculo inclusivo de danza ‘L’espai oscilant’, con motivo de la celebración de Día Internacional de la Discapacidad, que cuenta, entre sus bailarines/as, con alumnos/as del Colegio IVAF Luis Fortich, alumnos/as del CEIP Miquel Adlert i Noguerol y alumnos del Centro Educativo Juan Comenius, además de Anna Mateu, Cristina Ramirez, Carla Canut e Isabela Alfaro.

La danza flamenca también estará presente con ‘Jondo’, protagonizado por cinco personajes de la obra literaria de Federico García Lorca: Rosita, Don Perlimplín, Mariana, Adela y el Director. Una idea original, dramaturgia y dirección artística de Triana Lorite; creación flamenca de Eduardo Guerrero; y dirección y creación coreográficas contemporáneas de Sharon Fridman.

De Colombia llega ‘Aguanilé’, ambientada en la Cali de los años 70, los años de la revolución estudiantil, de la salsa y de la vida bohemia. Escrita y dirigida por Juan Carlos Mazo, y protagonizada por Karoll Márquez y Andrea Guzmán, junto a Sandra Guzmán, Felipe Guzmán y los campeones mundiales de salsa.

La danza clásica volverá a estar presente con ‘El lago de los cisnes’.

Además, el centro amplía sus colaboraciones con los festivales de la ciudad, acogiendo Surforama, Cridem pel Clima, Arena k-pop, Festival WAU, Tenderete, Non Sense Party, Wachina Wachina… protagonizados por diferentes estilos musicales, música urbana, surf, indie pop, rock n Billy, k-pop… también con ilustración y moda…

Teatro, circo, magia, humor y música para el PÚBLICO FAMILIAR y para los más pequeños.

La programación infantil, juvenil y familiar presentará teatro, circo, magia, humor y música con espectáculos como ‘Hola Caracola’, de Pica Pica, ‘Curial e Güelfa’, ‘Ad Libitum’, ‘Caperuza Roja, un musical feroz’, ‘Viaje al planeta de todo es posible’, Jorge Luengo, ‘Piensa en Wilbur’ y los mejores conciertos de Rock en Familia.

El mejor HUMOR con los referentes de la comedia y el stand up más actual.

El humor vuelve a traer a los/las referentes de la comedia más actual: Ignasi Taltavull & Tomàs Fuentes, Luis Piedrahita, Rafa Maza, Daniel Fez, Patricia Espejo, Pablo Chiapella y Tian Lara, Santi Rodríguez, Pablo Ibarburu, Carola Maldonado, Miguel Noguera, Charlie Pee, Andreu Casanova, Juanpis, Liss Pereira y Arkano, entre otros. Además, vuelve el show de comedia ‘No me toques el cuento’, protagonizado por Olivia Lara, Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel Morán, Colette Casas, Katia Bolardo y Lara Chaves (en alternancia).

Todos los estilos musicales con más de 100 CONCIERTOS en el Teatro Auditorio y en el RAM CLUB.

La programación musical presentará los conciertos de: The Tallest Man On Earth, Yann Tiersen, Lagartija Nick, John Maus, Postmodern Junkebox, Guillem Gisbert, El Kanka, Maro, Rita Payés, Mulatu Astatke, Julia Holter, Putochinomaricón, Rulo y la Contrabanda, Brothers In Band, Los Brincos, Kiki Morente, Muerdo, Gorka Urbizu, Maika Makovski, Zenet, Agnes Obel, Tony Ann y Medina Azahara, entre otros.

Nace el festival conmemorativo de tres días ‘Trastornados por la luna. ¡Oh, Valencia!’, música, innovación y vanguardia en la València de los 80. Coordinado por Rafa Cervera, el festival rinde homenaje a la escena creativa que se fraguo en la ciudad y sus bares musicales durante los años de La Movida (música, pases de moda, cabaret, teatro, artes plásticas, poesía, diseño…).

Con el objetivo de fomentar el jazz y apoyar a las bandas locales y emergentes, continúan las Ram Sessions en el Ram Club y su terraza los domingos por las tardes, con algunas sesiones matinales también para el público familiar. Un lugar de encuentro para los amantes de la música en directo con ganas de explorar diferentes géneros musicales (jazz, soul, pop, rock, música urbana…). Por aquí pasarán desde reconocidos músicos de jazz como Yuri Storione, Liepa Maknavičiūtė, Enrique Oliver, Vicent Macián & Combo, la ClassiJazz Quintet o la Jazz for Kids, hasta grupos como Platz, Rumbalà, En Clave de Clot, Castigatis, Ataudes Merche, Ratas Peludas, Nomera o Cansancio.

La PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA da un impulso a la creación y difusión artística, incentivando la profesionalización en el arte contemporáneo y la ilustración.

El centro cultural también inaugurará la exposición de Álvaro Porras, ‘Podría ser un fantasma, un animal o una tierra muerta’, obra ganadora de la XI Beca de Investigación y Producción Artística de Rambleta, cuyo propósito es impulsar la creación y difusión artística.

La sala de exposiciones acogerá también el proyecto finalista de esta misma edición de la Beca Rambleta, ‘Archivo queer de artistas visuales’, del artista Joaquín Artime. Además, Rambleta convocará la nueva edición de su beca de investigación y producción artística.

Entre la programación expositiva también presentará ‘Una vida en una maleta’, de Daniella Martí. Una reflexión desde el cómic, la instalación y el humor gráfico, sobre cómo la migración afecta a las personas que la viven.

El centro cerrará la programación de artes plásticas y visuales, recogiendo las mejores fotografías de toda la temporada cultural de Rambleta con la exposición ‘Teatro: Retratos de una pasión’, en la que se exhibirá la obra cedida por el fotógrafo colaborador Alejandro Amat.

Factoría Rambleta vuelve a contar con ‘València se Ilustra’, producida por Rambleta y comisariada por Cristina Chumillas, poniendo el foco en el talento joven, aquellos ilustradores/as que se encuentran formándose en el Máster en Diseño e Ilustración de la UPV, en el Máster en Ilustración Profesional de Barreira I+D y en el Grado en Ilustración la Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), incentivando la profesionalización desde sus inicios.

Sesiones de cine no comercial, performances y debates: la LÍNEA DE PENSAMIENTO de Rambleta vuelve con la vanguardia, el humor y el debate como herramientas de reflexión.

Vuelven los encuentros de pensamiento con las jornadas de Rambleta y Jot Down de Futuro Imperfecto, una aproximación al mundo que viene con la ayuda de mentes lúcidas y aventureras del mundo de la ciencia, la política y la cultura; Telon Bizarro, con sus noches de performance y cine; la cita anual en Halloween con The Rocky Horror Picture Show; el cine de verano, con sus ciclos de cine no comercial y la gala de entrega de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana.

COMA BAR RAMBLETA: un nuevo espacio gastronómico que rinde homenaje al clásico ambigú de los teatros.

La próxima temporada contará con la apertura del nuevo Bar de Rambleta ‘Coma’, situado dentro del centro, con terraza, y abierto al Parque de la Rambleta, que aporta un valor añadido muy atractivo por su belleza y porque es el único parque ambientalista de la ciudad. Un espacio gastronómico muy especial para acompañar y completar la experiencia de cada uno de los espectáculos del centro, un centro de reunión y disfrute que rinde homenaje al clásico ambigú de los teatros.