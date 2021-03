María Luque, CEO de Fixme: “Hay una desigualdad social y también en el sector de la tecnología”

María Luque cuenta que lleva emprendiendo toda su vida. “Con seis años me encontré un lote de cremas en la playa y se las vendí a mi abuela y a sus amigas. Con el dinero invité a mis amigas al cine”, cuenta la actual CEO y cofundadora de la empresa Fixme. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad del País Vasco, María Luque se define como una persona que siempre ha querido cumplir con sus objetivos y dispuesta a ayudar al resto a que también los consigan. Desde hace dos años decidió apostar por un proyecto propio enfocado a crear enlaces entre profesionales del bienestar y personas a las que les gusta cuidarse.

“Fixme es una plataforma de reservas de servicios de bienestar a demanda en el que integramos un software para que los profesionales puedan tener una herramienta para vender en Internet y gestionar todo su trabajo”, explica la emprendedora. Desde esta web los profesionales del deporte encuentran un trampolín para visibilizarse y, los clientes, un escaparate variado y a la carta. Se ofertan servicios como entrenamientos personales, fitness, masaje thailandés o tratamientos fisioterapéuticos, tanto a domicilio como online.

La idea surge al ver la necesidad, tanto de clientes como de profesionales, de buscar y ofertar de forma sencilla servicios de bienestar, ahora reunidos en esta plataforma. “Cada vez buscamos servicios de bienestar más personalizados y ahora después del Covid todavía más. Buscamos que nos hagan caso a nosotros, que nos adapten las cosas”, asegura Luque. La empresa también cuenta con un equipo contratado de profesionales del deporte y del bienestar propio, también con la intención de luchar contra el intrusismo y la precariedad del sector.

Esta empresa, cofundada junto a Xandra Etxabe, cuenta con numerosos reconocimientos como el Premio Explorer UCM-Santander al proyecto más innovador liderado por mujeres, el premio por la asociación de emprendimiento Ekingune en el País Vasco a la mejor idea de innovación, fue seleccionada en el programa Product Led Growth en The Venture City y en diciembre de 2020 cerró una ronda de inversión de 275.000 euros. Desde enero trabajan en Lanzadera, un espacio que le permite poder seguir ampliando este negocio, que ya ha conseguido estar presente en Colombia, México o Chile.

A pesar de su consolidada trayectoria, la empresaria cuenta que navega por un sector, el tecnológico y el de la innovación, con mucha presencia de hombres, y en el que siente que hay inversores que no le toman en serio. “Muchas veces tengo que ir con el respaldo de mi CTO, que tiene 40 años y parece que sabe más que yo, aunque soy yo la que seguramente tome la última decisión”, cuenta Luque. Dice que “el hecho de ser mujer pone barreras”, a pesar de que “se ha demostrado que las startups lideradas por mujeres son más rentables”. “A mí me ha pasado muchas veces ir a hablar con un inversor con traje y corbata, de los de toda la vida, y que me mire como me mira mi padre, hasta que ya entablas conversación y coges confianza”, explica.

Y concluye: “Necesitamos ser más visibles”. “Todos los días tiene que haber mujeres que salgan en los medios porque hacemos negocios que aportan a una comunidad y porque queremos cambiar el mundo”. En ese sentido critica que durante las semanas previas al 8 de marzo es cuando más medios de comunicación le han contactado para interesarse por su trabajo y hace una llamada a que sea “constante en el tiempo”. “Hay una desigualdad social y también en el sector de la tecnología”, señala la empresaria.