Wizleep crea el colchón del futuro con el apoyo de Lanzadera

Después de trabajar 10 años en el mundo del descanso, Jorge Crespo, el Ceo de Wizleep ,trabaja en el diseño del colchón del futuro de la mano de Lanzadera. La mayor aceleradora e incubadora de empresas no dudó ni un momento en apostar por la idea con la que Jorge llegó a Lanzadera, crear el colchón más cómodo y más personalizado del mercado. En un entorno de proyectos tecnológicos, la experiencia de Jorge 10 años en el sector, con el diseño de 300 colchones diferentes, y las ganas y entusiasmo del joven emprendedor valenciano fueron suficiente garantía para que Wizleep se convirtiera en una de las start up estrellas de Lanzadera. Una idea basada en una experiencia personal, ya que Wizleep nació para solucionar el problema de espalda de la madre de Jorge. Como no daban con un colchón que se acoplara a su espalda, Jorge decidió crear para su madre un colchón adaptado a las necesidades y características de su progenitora, y así nació Wizleep.

Wizleep es el colchón del futuro porque es el único colchón del mercado que se elabora de forma personal, con los mejores materiales y tecnologías disponibles actualmente. Se divide el cuerpo en cinco zonas: cabeza, espalda, cuello, cadera y piernas, y se define la firmeza en cada una de ellas. Así se consigue mantener la postura ideal durante toda la noche, evitando problemas musculares y problemas del sueño.

A pesar de los materiales, de la originalidad del producto y de las garantías, Jorge asegura que gracias a Lanzadera ha conseguido lanzar al mercado un producto totalmente competitivo en cuanto a producción y precio, que ha llegado para revolucionar el mercado del descanso.