Trece muertes por COVID y 87 nuevos casos en las últimas horas en la Comunitat Valenciana con una tasa de contagios estabilizada (28,62)

La situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana parece que se ha estabilizado, con una tasa de incidencia que apenas ha variado respecto al pasado viernes, 28,62 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días (hace 72 horas era de 28,52). A siete días, la incidencia acumulada es de 15,17, mientras que el viernes era de 11,89. Estos datos contrastan con la media española, que sigue creciendo y se sitúa en el límite de los 150 casos a catorce días (149,26).

En las últimas horas, la COVID-19 ha provocado trece nuevas muertes en el territorio valenciano que elevan el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia hasta los 7.137, mientras que se han notificado 87 casos nuevos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos en las últimas horas que sitúan la cifra total de positivos en 385.242.

En cuanto a las hospitalizaciones, los centros sanitarios valencianos tienen actualmente 446 personas ingresadas (cuatro menos que el viernes), de las que 102 permanecen en las unidades de cuidados intensivos (dos más que hace 72 horas): 26 en la provincia de Castellón, con 6 pacientes en UCI; 208 en la provincia de Alicante, 45 de ellos en la UCI; y 212 en la provincia de Valencia, 51 de ellos en UCI. Los pacientes COVID ocupan el 2,53% de las plazas hospitalarias y el 9,85% de las camas de cuidados intensivos.

Desde la última actualización se han registrado 261 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 386.258 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia y en estos momentos hay 3.314 casos activos, lo que supone un 0,84% del total de positivos.

La Conselleria de Sanidad ha administrado un total de 737.283 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 88.377 en Castellón, 260.818 en Alicante y 388.088 en Valencia. Han recibido las dos dosis 245.952 personas.

Tres residencias con positivos

Desde la última actualización, los casos positivos en residencias de mayores se han reducido a tres (una en la provincia de Alicante y dos en la provincia de Valencia), un centro de menores de la provincia de Valencia, y no hay casos positivos en centros de diversidad funcional. Desde la última actualización se han registrado once contagios entre residentes -ninguno entre los trabajadores- y no se han producido muertes en centros de mayores.

Permanecen bajo vigilancia activa de control sanitario dos residencias en la Comunitat Valenciana: uno en la provincia de Alicante y uno en la provincia de Valencia.

Cinco brotes nuevos

Se han registrado cinco nuevos brotes desde la última actualización, todos ellos de origen social: dos de ellos, con ocho y seis casos en València; uno de siete positivos en Benidorm; y dos de tres contagios en Silla y Banyeres de Mariola.