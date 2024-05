Bloqueig en l’Àrea de Parcs i Jardins de València en plena Capitalitat Verda: 4.000 escocells buits i 41 projectes sense executar

Paràlisi de les polítiques verdes tant en els barris de València com en els grans projectes de ciutat. Aquesta és la denúncia que va fer dilluns el regidor de Compromís i exresponsable de l’Àrea de Parcs i Jardins, Sergi Campillo, que va acusar l’alcaldessa, María José Catalá, de mentir a tots els veïns i veïnes, “perquè va prometre que l’any de la Capital Verda Europea no hi hauria cap escocell buit a la ciutat, i la realitat és que en té 4.000 sense arbres i 710 més amb arbres morts”.

Campillo va explicar que aquestes dades, basats en les respostes oficials que ha fet el govern a preguntes del Grup municipal de Compromís, “no poden ser més desoladors i preocupants”. A l’abril hi havia pràcticament 4.000 escocells sense arbres a la ciutat i 710 amb arbres morts, “una xifra altíssima, tenint en compte que a la ciutat hi ha 63.311 escocells, això és un 7,3 per cent del total”.

Campillo va destacar que des del govern de Joan Ribó van deixar unes contractes de jardineria reforçades amb més pressupost per a plantació: “En concret, el contracte de l’arbratge de viari va augmentar un 80% respecte del contracte anterior del PP i també vam deixar acabat un contracte de subministrament d’arbratge. Per tant, des de novembre del 2023, que és quan comença la campanya de plantació, fins al maig del 2024, que és quan acaba, s’hauran plantat gràcies a aquestes contractes al voltant de 2.000 arbres. No obstant això, Catalá mantindrà 4.000 escocells sense arbres a la nostra ciutat i, quan acabe l’any pujarà, a 5.000 amb tota probabilitat”.

L’edil de la coalició valencianista també va recordar que, “des que Catalá és alcaldessa, han abatut o han caigut 744 arbres en aquesta ciutat, una d’aquestes caigudes amb ferits, quan ella es va dedicar a criticar en l’oposició quan havíem d’abatre arbres per qüestions de seguretat”.

D’altra banda, Compromís va denunciar “un panorama igual o més desolador pel que fa a les inversions en jardins”. El regidor Sergi Campillo va explicar que “el 31 de març en jardineria s’havien executat el 0% de les inversions i en aquests moments, dels més de 7 milions d’euros previstos per l’Àrea de Parcs i Jardins per a 41 projectes de millora i nous jardins, està en licitació únicament l’obra del nou jardí de biodiversitat en el tram VI del Jardí del Túria, un projecte finançat pels fons Next Generation i que vam deixar pràcticament finalitzat des del govern de Joan Ribó”.

També està a punt d’eixir a licitació la construcció dels nous horts urbans d’Orriols, “de nou un projecte heretat del nostre govern, també amb fons Next Generation”. Entre aquests projectes sumen un total de 369.753,13 euros en 2024. És a dir, que “en licitació o a punt d’eixir a licitació, tenim un percentatge del 5% del pressupost, però cap obra important començada. Una situació de bloqueig complet en l’execució d’inversions en infraestructura verda, en ple any de la Capitalitat Verda Europea”.

Davant aquesta situació de paràlisi del govern de Catalá, Campillo va insistir en el pla de Compromís per a la plantació de 20.000 arbres en els pròxims anys: “Des de la nostra experiència de govern, després d’haver plantat més de 13.000 arbres en 8 anys, reiterem que hauria de posar-se en marxa aquest pla específic prioritzant, a més, els arbres als carrers i les places”. També va posar èmfasi en la necessitat d’elaborar un Pla Director de l’Arbratge amb perspectiva climàtica, “és de necessitat absoluta, encara que aquest govern ho ha rebutjat, posar en marxa aquest Pla Director de l’Arbratge per a anar substituint les espècies d’arbres més vulnerables al canvi climàtic accelerat que patim per altres de més resilients i per a introduir arbres de viari en els barris amb menys arbratge”. Per a Campillo, el rebuig de Catalá a crear “aquest pla és una decisió irresponsable, necessitem una planificació estratègica que responga a les necessitats dels nostres barris per a les pròximes dècades”.

Vox anuncia noves plantacions

El regidor de Parcs i Jardins i portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, va eixir al pas de les acusacions de Campillo i es va referir a les dades del nou inventari d’arbratge de la ciutat, encarregat i adjudicat per l’anterior executiu de Compromís i el PSPV, el qual monitora i comptabilitza la situació de la totalitat dels arbres de la ciutat, siguen propietat municipal o de particulars.

Badenas va usar les dades d’aquest inventari per a acusar Campillo d’ocultar l’existència de 1.600 escocells buits durant el seu mandat, tot i que la realitat és que en l’anterior mandat es treballava amb estimacions, per això es va licitar el contracte per a fer-ne un estudi rigorós.

L’edil de la formació d’extrema dreta va acusar Campillo de fer demagògia amb les dades de l’arbratge de la ciutat: “En l’actual Regidoria de Parcs i Jardins ens agrada treballar amb rigor, serietat i eficiència, per la qual cosa el nou inventari d’arbratge de la ciutat ha sigut actualitzat el 31 de març de 2024 per a corregir errors grossos que s’arrossegaven durant huit anys”, ha afegit.

Així doncs, si parlem de l’arbratge viari, actualment hi ha 63.548 escocells (posicions), de les quals 3.919 corresponen a faltes (escocells buits) i 710 a arbres secs (que ja ho estaven el 2023), cosa que suma un total de 4.629 escocells buits o amb arbratge sec pendent de reposició, va reconéixer Badenas.

El nou inventari ha revelat que hi ha 1.596 escocells buits més dels que s’estimaven el maig de 2023, quan el nombre total estimat de posicions d’arbratge viari s’estimava en 63.345 (fet que permetia indicar un percentatge de faltes sensiblement inferior al real). No obstant això, assegura Badenas, “aquesta xifra ja ha variat, atés que l’abril del 2024 s’han plantat 84 arbres i al maig 38 exemplars més”.

A més, entre els escocells buits es comptabilitzen 136 escocells de les mitjanes de Cardenal Benlloch, Eduardo Boscá i la Vall de la Ballestera que estan destinats a desaparéixer per no reunir (per ubicació i dimensions) les condicions per a la reposició. D’aquesta manera, el nombre real d’escocells buits hui és 3.661.