Riba-roja habilitarà el seu Museu Visigot a la Casa de l'Advocat del segle XVIII

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat l'expedient administratiu per a la contractació de les obres de recuperació i posada en valor de la coneguda com a “Casa de l'Advocat” de la localitat per un valor de 461.471 euros en total, previ a la fase final d'adjudicació d'estes. El projecte es troba en la seua primera fase d'execució i està inclòs en el denominat Pla Conviure.

La contractació de les obres es du a terme mitjançant un procediment obert, simplificat i amb diversos criteris d'adjudicació, amb la condició d'execució de caràcter social i mediambiental, amb una especial dedicació a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 sobre “Ciutats i comunitats sostenibles” contingut en les bases reguladores d'este projecte.

L'actuació municipal adequarà i convertirà el denominat edifici “Casa de l'Advocat”, situada al carrer Garelli i Pastor, com a futura seu del museu visigot del Pla de Nadal de Riba-roja de Túria, amb una exposició de la col·lecció arqueològica descoberta en este jaciment, així com un altre espai públic habilitat a este efecte per a la interpretació i l'estudi d'esta.

L'expedient justifica l'exigència de dur a terme este projecte “en la necessitat d'habilitar un espai propi per a les restes arqueològiques d'època visigoda trobats en la localitat i que es puguen acollir les futures troballes que es descobrisquen en les següents fases de l'excavació del Pla de Nadal”. A més, remarca que s'incorporen nous usos i espais al museu, amb una ampliació de l'oferta actual en un espai com a punt de trobada social a Riba-roja de Túria.

Cal recordar que la Casa de l'Advocat és considerada com a Bé de Rellevància Local, com a seu del Museu Visigot del Pla de Nadal (MUPLA), el Museu de Ceràmica del Castell (MUCA) i, finalment, la sala d'Estudis del Comte de Revillagigedo. La casa és una antiga casa de planta baixa i dos altures que agafa el seu nom de la històrica vivenda lligada al “advocat” de Riba-roja de Túria que se situa en ple centre històric. La vivenda ha estat en desús durant anys, si bé, també, va ser utilitzat com a enclavament per a desenvolupar diverses escoles taller en la seua modalitat d'obra i construcció.

L'expedient de contractació considera que este bé arquitectònic ha patit una gran quantitat de transformacions al llarg de la seua història que dificulten la comprensió dels seus espais, usos i materialitat, de manera que es fa imprescindible dur a terme el projecte de la forma més adequada possible amb l'objectiu de respectar l'arquitectura original i tots els aspectes relacionats amb el seu caràcter històric.

La partida pressupostària està englobada en el Pla anual de contractació corresponent a l'exercici de 2024 mentres que s'ha fixat un termini d'execució de 12 mesos des de la firma de l'acta de comprovació del replanteig. A més, es té en compte el codi ètic per a l'aplicació de les mesures de compliance en la contractació pública duta a terme pel propi govern local.

La Casa de l'Advocat va ser construïda entre finals del segle XVIII i el segle XIX amb una tipologia basada en les “cases de poble senyorial”, que es dirigien a famílies amb un bon poder adquisitiu que es van començar a alçar en aquella època en ple barri antic de Riba-roja de Túria. L'immoble històric ha tingut una funció, eminentment, residencial l'estat de conservació de la qual fa necessari dur a terme esta actuació.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que este projecte “és una mostra més de la sensibilitat cap al patrimoni històric existent en el municipi i que tenim el deure i l'obligació entre tots de recuperar-lo i rehabilitar-lo com un espai idoni perquè es puguen observar, també, les restes arqueològiques trobades durant molts anys en el jaciment del Pla de Nadal, una icona coneguda en tota la Comunitat Valenciana”.

Finalment, cal destacar que una de les sales d'esta emblemàtica vivenda portarà el nom de Conde de Revillagigedo per a l'estudi i anàlisi de la còpia dels 8 segles d'història local continguts en les caixes que el comte va cedir a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. L'objectiu del consistori passa per firmar un conveni amb la Universitat de València perquè els estudiants puguen analitzar el llegat rebut del comte.