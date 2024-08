Patrimoni dóna llum verda al Centre Raimon al Monestir de Santa Clara de Xàtiva

La direcció general de Patrimoni Cultural, dependent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, ha remès a l'Ajuntament de Xàtiva la resolució favorable que autoritza des del punt de vista patrimonial les actuacions per a la implantació del Centre Raimon d'Activitats Culturals al Monestir de Santa Clara, que portarà el nom del cantautor.

La resolució favorable està condicionada a noves intervencions arqueològiques que s'han d'aportar quan es presente el projecte definitiu, informa el consistori.

En concret, les actuacions aprovades per aquesta resolució es troben condicionades al compliment de diverses consideracions arquitectòniques i arqueològiques com ara la valoració favorable de les conselleries competents en matèria de restauració i cultura, la valoració d'un tècnic especialista en restauració o la retirada de contenidors per facilitar eixides d'evacuació, entre d'altres.

També caldrà la redacció i l'aportació d'un estudi previ que contemple sondatges pictòrics, un estudi historicoartístic del monestir i un projecte d'intervenció de la disciplina de restauració.

La línia d'a'ctuació de lAjuntament és resoldre aquests condicionants abans d'iniciar la licitació de les obres. El Reial Monestir de l'Assumpció o de Santa Clara té consideració de Bé d'Interès Cultural (BIC), en la categoria de monument, i aquesta proposta contempla que se'n puga garantir la conservació, el manteniment, el respecte i la millora de l'espai en la seua adequació com a element integrador de la ciutat quan esdevindrà el futur Centre Raimon d'Activitats Culturals.