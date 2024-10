Xavi Sarrià comença una gira internacional que el portarà a Japó, Alemanya, Itàlia i Croàcia

Xavi Sarrià acabarà la gira especial d’enguany amb un recorregut internacional que el portarà a països que han marcat la seua trajectòria. Començarà el 12 i el 16 d’octubre al Japó, on actuarà al festival Asagiri Jam i a la sala Marz del districte Shinjuku de Tokyo. Aquesta serà la quarta vegada que Xavi Sarrià actua al Japó, un país on Obrint Pas va aconseguir un gran ressò i on fins i tot s’hi va publicar l’edició nipona del seu darrer disc, Coratge.

A banda de la visita al país del sol ixent, el 16 de novembre Xavi Sarrià tornarà a Berlin per actuar a la mítica sala Clashde Kreuzberg. Se sumen al reguitzell de dates internacionals el 27 del mateix amb concert a Venècia i el 28 a la capital croata, Zagreb, a la sala Vintage Industrial Club.

Tant Alemanya, com Itàlia i Croàcia són països on el valencià ha deixat petjada en nombroses ocasions amb concerts memorables. Cal recordar que Obrint Pas va ser un dels grups més internacional de la música en la nostra llengua amb gires arreu d’Europa, d’Amèrica, Àfrica, Àsia.

Aquesta ronda internacional serà la cirereta en el pastís de la gira Música Ràbia i Amor que, amb més de quaranta concerts, ha recorregut el territori amb directes molt emotius i memorables. Un dels últims serà a la sala Razzmatazz de Barcelona el 14 de novembre, amb totes les entrades exhaurides des de fa mesos.