Estos son los supermercados donde comprar el aceite de oliva más barato

Cualquier persona que sea habitualmente consumidora de aceite de oliva habrá notado cómo el precio de este alimento se ha disparado en el último año, con un incremento que casi dobla su coste respecto al verano de 2022. Las causas de este acelerado subidón en el precio de uno de los productos sobre los que bascula buena parte de la dieta mediterránea y la de buena parte del país hunde sus raíces en hechos relativamente recientes, todos ellos conjuntados en el tiempo para crear una tormenta inflacionaria perfecta.

En primer lugar, la sequía, que solo ha comenzado abandonar la península ibérica en las últimas semanas tras dos años de lluvias muy escasas tanto en el sur como en el arco mediterráneo. Este hecho ha provocado un descenso de la producción de aceituna en las dos últimas campañas a la mitad de lo que solía ser habitual.

Por otro lado, tiene una influencia no menor el encarecimiento de la distribución tras la pandemia de COVID-19, que ha provocado retrasos en la importación y la exportación de muchos productos, y por lo tanto aumentos de coste en las grandes empresas de logística. Y, finalmente, cabe destacar la guerra de Ucrania, que ha mermado sensiblemente la producción de semilla de girasol de ese país, uno de los principales productores europeos.

Así, la producción de aceite de girasol, la gran alternativa barata en toda Europa, ha disminuido de un modo importante, lo que ha hecho aumentar la demanda europea de aceite de oliva. Como va la producción de este aceite ha disminuido, el aumento de la demanda con una oferta mermada ha generado este drástico proceso inflacionario que ahora sufrimos no solo en España, sino en toda Europa.

Un 15,4% más caro en apenas mes y medio

Según datos de la OCU, el aceite de oliva virgen extra ha subido un 15,4% en apenas mes y medio. Sin embargo, las variaciones que recoge esta organización de usuarios son muy dispares según el productor de aceite del que se trate, pudiendo ir desde un 32% en algunas marcas a un 15% en otras. Por otro lado, y a pesar de las explicaciones sobre las causas de la subida, la OCU denuncia movimientos especulativos en ciertos productores, ya que algunos de los aceites analizados proceden de campañas anteriores al inicio de la sequía.

Pero la OCU, en su comparativa, analiza los precios de los distintos formatos de un litro o 75 cl siempre según el productor, no sobre la oferta que se puede encontrar en los distintos supermercados, que es lo que afecta de manera directa a las personas consumidoras. Para realizar la comparación sobre el precio final del aceite de oliva en superficies, hemos consultado las tiendas online de las principales cadenas de supermercados.

Nos basaremos en las tres categorías comerciales que presenta el aceite de oliva, de menor a mayor calidad:

Aceite de oliva

Aceite de oliva virgen

Aceite de oliva virgen extra

En algunos casos, si existe tal oferta, ofreceremos el precio del aceite de orujo de oliva, pero no lo computaremos al final en la comparativa porque no está disponible en todos los supermercados y porque se trata de un aceite prácticamente limitado a las frituras, no teniendo la calidad suficiente para aliñar ensaladas o cocinar otros platos que precisen de calor.

Ofreceremos solamente el precio en euros/litro de la oferta más barata que encontremos, no así la media de todas las ofertas de cada superficie, pues podría alterar la percepción de los y las consumidoras respecto a dónde encontrar el producto con mejor relación entre el precio y la cantidad.

Señalar también que realmente podemos encontrar en el mercado envases, generalmente de 1 litro o bien de 750 ml, así como de 3 o de 5 litros. Y que puede existir una ligera variación en el precio del litro entre la adquisición de los distintos envases, pues cuanto mayor es la capacidad del este puede producirse un cierto descuento que, según hemos visto, no suele variar más allá de los cinco céntimos de euro por litro.

El precio del aceite de oliva por supermercados, uno a uno

Mercadona

Mercadona solo ofrece, al menos online, su propia marca blanca, Hacendado, y la relación de las tres calidades de aceite respecto a su precio es la siguiente:

Aceite de oliva 0,4º Hacendado: 6,80 euros/ litro

Aceite de oliva virgen Hacendado: 7,70 euros/litro

Aceite de oliva virgen extra Hacendado: 8,50 euros/litro

Dia

Aceite de orujo de oliva Almazara del olivar: 4,95 euros/litro

Aceite de oliva suave Almazara del olivar: 7,20 euros/ litro

Aceite de oliva virgen Almazara del olivar: 7,85 euros/litro

Aceite de oliva virgen extra Almazara del olivar: 8,50 euros/litro

Alcampo

Aceite de oliva suave 0,4º / intenso 1º BAU: 4,76 euros/litro

Aceite de oliva virgen Olivar Centenario: 7,40 euros/litro (solo en garrafa de 5 l).

(solo en garrafa de 5 l). Aceite de oliva virgen extra DINTEL: 6,99 euros/litro

Consum

Aceite de Oliva Intenso Carbonell: 6,66 euros/litro (en garrafa de 3 litros)

(en garrafa de 3 litros) Aceite de Oliva Virgen Consum: 7,50 euros/litro (en garrafa de tres litros)

(en garrafa de tres litros) Aceite de Oliva Virgen Extra Carbonell: 7,99 euros/litro

Bonpreu/Esclat

Aceite de oliva suave/intenso Coosur 6,75 euros/litro (garrafa de 5 litros)

(garrafa de 5 litros) Aceite de oliva virgen extra de arbequina Germanor 7,99 euros/litro (garrafa de 5 litros)

Carrefour

Aceite de orujo de oliva Marca Blanca: 5,55 euros/litro

Aceite de oliva suave/intenso La Masía: 6,49 euros/litro

Aceite de oliva virgen Carrefour: 7,49 euros/litro (garrafa de 5 litros)

(garrafa de 5 litros) Aceite de oliva virgen extra Carbonell: 7,39 euros/litro (garrada de 5 litros)

Condis

Aceite de oliva suave/intenso Condis: 6,80 euros/litro

Aceite de oliva virgen extra HC: 8,33 euros (garrada de 3 litros)

Hipercor

Aceite de oliva suave/intenso Aliada: 6,80 euros/litro

Aceite de oliva virgen El Corte Inglés: 7,55 euros/litro

Aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés: 8,50 euros/litro

Eroski

Aceite de oliva suave/intenso Eroski: 6'75 euros/litro (garrafa 5 litros)

(garrafa 5 litros) Aceite de oliva virgen Guillen: 7,20 euros/litro

Aceite de oliva virgen extra Eroski: 8,33 euros/litro (garrafa 3 litros)

BonArea

Aceite de orujo de oliva Urzante: 3,67 euros/litro (garrafa 5 litros)

(garrafa 5 litros) Aceite de oliva suave/intenso Bonarea: 6'95 euros/litro

Aceite de oliva virgen Bonarea: 8,45 euros/litro

Aceite de oliva virgen extra Urzante/ Trujal Tudela: 8,19 euros/litro

Caprabo

Aceite de oliva suave/intenso Borges: 6'69 euros/litro

Aceite de oliva virgen Grusco: 7 euros/litro (garrafa 2 litros)

Aceite de oliva virgen extra Barmaials: 8 euros/litro (garrafa 2 litros)

Ranking de precios del aceite de oliva

En primer lugar, conviene observar los resultados de la primera categoría analizada, la tercera en calidades y la más barata: el aceite de oliva más básico, también conocido como lampante. La tabla de precios por supermercados y productores es la siguiente:

Destaca por precio en esta categoría el aceite Bau de Alcampo (4,76 euros/litro), pero en realidad es una anomalía si se atiende a la media de todos los supermercados, que es de: 6,5 euros por litro. Entre los que tienen las ofertas más caras destacan Dia (7,2 euros/litro), Bonarea (6,95 euros/litro) y Condis e Hipercor (6,8 euros/litro). Al contrario, los dos supermercados donde se puede conseguir esta categoría de aceites con mejor precio por litro, sin contar el precio imbatible de Alcampo, son Carrefour (6,49 euros/litro) y Consum (6,66 euros/litro).

Ranking de precios del aceite de oliva virgen

Respecto a la segunda categoría, aceite de oliva virgen, los resultados son los siguientes:

Los campeones, en cuanto al mejor precio en el apartado de aceite de oliva virgen, la segunda categoría en calidad, son Caprabo (7 euros/litro), Eroski (7,2 euros/litro) y Alcampo (7,4 euros/litro). El valor promedio es de 7,57 euros por litro.

Hay dos supermercados que no presentan oferta: Bonpreu y Condis. El posible motivo puede ser que presentan, sin embargo, ofertas muy competitivas de aceites de oliva virgen extra, la categoría superior, y que en teoría los y las consumidoras la escogerán antes de un valor medio e inferior, por lo que no presenta beneficio ofrecer en el lineal productos de dicho valor medio que, además, muchas veces pueden resultar más caros.

Los tres supermercados más caros en lo que el aceite de oliva virgen se refiere son Mercadona (7,7 euros/litro), Dia (7,85 euros/litro) y BonArea (8,45 euros/litro).

Ranking de precios del aceite de oliva virgen extra

En la tercera categoría analizada, que es la primera en cuanto a calidades, el aceite de oliva virgen extra, la tabla arroja los siguientes datos:

En la primera categoría en cuanto a calidades, el aceite de oliva virgen extra, se destaca de nuevo Alcampo con una oferta de 6,99 euros por litro. Le sigue Carrefour con una no menos competitiva de 7,39 euros por litro y, ya más lejos, se sitúan Bonpreu y Consum, con ofertas de aceite de esta categoría a 7,99 euros por litro, así como Caprabo, con 8 euros por litro.

La media de precio en este rango se sitúa prácticamente en los ocho euros por litro, lo que da idea de la competitividad de las ofertas, tanto de Alcampo como de Carrefour.

Respecto a la superficies más caras en este lineal, cabe citar a Mercadona, Dia e Hipercor, las tres con un precio de 8,5 euros por litro de aceite de oliva virgen extra.

Balance final de precios del aceite de oliva en supermercados

De las superficies analizadas, Alcampo cuenta con los mejores precios en las tres categorías, aunque respecto al aceite de oliva virgen comparte el mérito con Eroski. En cuanto a los supermercados más caros, destacan Mercadona, Hipercor, Dia y BonArea.

Los valores promedios en cada categoría en las cadenas analizadas son los siguientes:

Aceite de oliva suave/intenso: 6,5 euros por litro.

Aceite de oliva virgen: 7,52 euros por litro.

Aceite de oliva virgen extra: 8 euros por litro.

Hay que tener en cuenta que hace un año el precio de estas tres categorías estaba situada entre los 3 y 4 euros por litro, con lo que la subida en muchos casos se sitúa en el 50% y en según qué productores y distribuidores, lo supera. Así, en octubre de 2022 el aceite de oliva virgen extra se vendía a 3,18 euros/litro, el virgen a 3,11 euros/litro y el de menor categoría a 3,03 euros/litro. Y en 2021 el virgen extra se vendía a 2,55 euros/litro, el virgen a 2,4 euros/litro y el de menor categoría a 2,32 euros/litro, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.