Nueve vinagres de sabores peculiares, pero sabrosos y versátiles

Es uno de los reyes del verano, pues las ensaladas sin él en estos días de calor infernal no serían lo mismo. Y como sabemos que su uso es constante en nuestras cocinas, hemos querido recopilar algunos para darle variedad a tus creaciones.

Para salir del típico sabor del vinagre de uso común, te traemos algunos con sabores frutales para aportar dulzura a tus platos y otros con aromas y matices más picantes y valientes. Eso sí, todos ellos con características tan exóticas que no podrás evitar probarlos.

Vinagre de pulpa de fruta de la pasión: La Chinata ha sacado al mercado este vinagre de pulpa de fruta de la pasión que dará una sugerente pincelada de sabor a tus platos. Sugerente porque está elaborado con una selección de esta exótica fruta, gracias a la cual su combinación con el vinagre le aporta un sabor dulzón a tus recetas. Aunque a priori no pueda parecerlo, esta fruta es totalmente versátil, sobre todo en verano, debido a su toque de frescor. Por eso, puede quedar genial en ensaladas o macedonias, incluso como acompañamiento para un queso al horno o en platos de pescado o carnes. Este cuesta 9,68 euros y viene en un frasco de cristal de 100 ml.

Vinagre balsámico de frambuesa: tiene un color rojizo muy atractivo, un aroma único, una textura cremosa y un sabor agridulce. Se elabora a partir del zumo de frambuesas con un costoso proceso de fermentación y, al igual que el anterior, sienta genial a las ensaladas, al queso de rulo de cabra o para darle una personalidad dulce a diferentes carnes como, por ejemplo, el hígado de ternera aliñado con salsa de vinagre de frambuesa. Por si todavía no te habías decidido a añadirlo a tu despensa, te diremos que, además de sabroso, no tiene gluten y es un producto gourmet de Sibari bajo en calorías. Los 625 g cuestan 10,90 euros.

Vinagre de arándanos: el vinagre de arándanos es apto para los paladares más valientes, ya que tiene un sabor agrio que aportará a tus platos un toque ácido y afrutado. Te recomendamos que lo uses en platos donde quieras contrarrestar o potenciar otros sabores durante el verano, ya que es una fruta muy estacional que se recolecta solo durante los meses de canícula.

Y, por si fuera poco, posee una gran cantidad de beneficios para tu salud: tiene un enorme poder antioxidante, aumenta capacidades como la memoria y destaca por su efecto probiótico, por su alto contenido en vitamina B y por ser beneficioso para la salud ocular. Sabor y salud en un mismo producto gracias a marcas como esta de Sabores del Guijo, que pone al alcance de tu boca esta botella de 100 ml por 3,70 euros.

Vinagre balsámico de curry: con esta crema conseguirás el maridaje perfecto, pues puedes acompañar y exaltar el sabor de pescados grasos, carnes rojas, pollo, ensaladas y todo tipo de arroces. Es tan original que da un sabor diferente y exótico a platos que dejarán sin palabras a tus invitados. Eso sí, si aman los sabores fuertes, porque la personalidad de este vinagre sabor curry no deja indiferente a nadie.

Quizá te llame la atención su color y es que el ámbar brillante de este vinagre se debe a que su ingrediente principal es la cúrcuma, lo que le da ese tono característico al curry. Tenemos tan claro que será de tu agrado que te proponemos comprar este pack de tres unidades de 225 g cada una por 17,85 euros, para que nunca te falte en la despensa.

Vinagre de malta: desde 1794 el vinagre de Sarson’s ha fermentado y madurado en barriles, siguiendo el proceso tradicional. Ese es el motivo por el que consiguen vinagres de calidad como este, un vinagre con un sabor intenso, picante y muy definido. Está elaborado a partir de los mismos granos que se utuilizan en la fabricación de la cerveza, por lo que su sabor no dista mucho de la malteada y su color puede variar entre el marrón claro y oscuro, según su destilación. ¿Quieres saber un secreto? Aprovéchalo porque no es muy común encontrarlo y pruébalo con patatas fritas u horneadas, en hamburguesa o para marinar cordero o conejo. Puedes disfrutar de estos 568 ml por 9,99 euros.

Vinagre de miel: no hace falta decir que el dulzor de este vinagre inundará tu paladar, pero sí que su elaboración es tan cuidada que su calidad te dejará anonadado. Se elabora mediante un proceso artesanal y natural a partir de hidromiel recolectada en España y se deja envejecer durante al menos cinco años en barrica de roble, hasta obtener el producto final. Como esta elaborado artesanalmente, puede producir poso, pero no te asustes porque las propiedades del producto no varían. Sabor dulce, color ámbar claro y textura líquida en un mismo producto ideal para ensaladas. Pero no solo funciona en ensaladas, sino que sirve también para preparar cócteles con alcohol o como sustituto del vinagre de vino blanco. Y todo esto por 16,50 euros los 500 ml de L’abella Mel.

Vinagre de estragón: el vinagre de estragón es muy fácil de preparar en casa, pero, si te da un poco de pereza, puedes conseguir con solo un clic este de Edmond Fallot. Es uno de los vinagres aromatizados más valorados, pues esta planta común en la cocina francesa destaca por su aroma cálido a la vez que picante y que otorga al vinagre un aroma característico y penetrante. Te lo recomendamos en cebollas asadas, como ingrediente en una buena mariscada o como elemento ideal para la creación de salsas originales. Además, tiene propiedades que favorecen la digestión y la expulsión de gases, calma y mejora los cólicos y retortijones y previene las úlceras en el estómago. 500 ml disponibles por 9,95 euros.

