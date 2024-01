9 tareas prácticas que puedes aligerar con la ayuda de ChatGPT

Todo el mundo habla de ChatGPT, y todo el mundo habla con ChatGPT. En solo un año, este chatbot de inteligencia artificial se ha instalado en nuestras pantallas. ChatGPT se hizo viral nada más lanzarse en noviembre de 2022 y alcanzó más de 100 millones de usuarios en menos de dos meses.

¿Por qué se ha hecho tan popular? Desde el principio, ChatGPT destacó por su capacidad de entender y responder en lenguaje natural. Esto permitió a los usuarios comunicarse con el sistema de una manera intuitiva, como si estuvieran conversando con un humano. Además, sus respuestas se van afinando –hasta que decide inventarse algo por completo, las llamadas “alucinaciones”—.

Algunos de los usos más populares (aunque no siempre recomendables) de ChatGPT incluyen hacer los deberes de la escuela, escribir trabajos de clase y prepararse un examen. Por ejemplo, le puedes preguntar “explícame la fotosíntesis”. En el trabajo, puede ayudar a redactar un e-mail a un cliente para presentar un nuevo producto, mientras que los programadores lo emplean para obtener ejemplos de código y depurar programas.

Desde octubre de 2023, ChatGPT tiene acceso ilimitado a Internet, lo que quiere decir que su capacidad de buscar y resumir información abarca todo lo que se publica en el mundo, en cualquier idioma.

Esta evolución no es un simple avance tecnológico, sino que permite que este robot se integre en nuestra vida cotidiana. Estos son diez usos prácticos y sorprendentes de ChatGPT que quizá no habías pensado en utilizar, y que pueden facilitar y enriquecer tu día a día.

1. Planifica las vacaciones

ChatGPT puede actuar como una guía de viajes. Puedes preguntarle, por ejemplo: “¿Qué itinerario me recomiendas para un viaje de siete días a Japón?” y obtener una planificación detallada incluyendo lugares de interés, recomendaciones gastronómicas y consejos de transporte.

2. Profesor de idiomas

Si estás aprendiendo un nuevo idioma, puedes usar ChatGPT para practicar. Pide algo como: “¿Podrías tener una conversación conmigo en francés sobre temas cotidianos?” y así mejorar tu fluidez.

3. Recetas de cocina

Si no sabes qué hacer para la cena, ChatGPT puede sugerirte recetas con los ingredientes que tengas en la nevera. Un ejemplo sería: “Dame una receta fácil y rápida para cenar utilizando pollo y verduras”. Además, puede ofrecer consejos de cocina y técnicas básicas.

4. Ideas para una primera cita

Si has conocido alguien por Internet, ChatGPT puede ayudarte a superar la ansiedad de la primera cita. Tanto si buscas una salida romántica, una actividad divertida o una aventura, puede ofrecerte sugerencias y recomendaciones para ello. Escribe, por ejemplo, “Dame ideas para una primera cita con una persona deportista en Barcelona”.

5. Sugerencias de ejercicio

ChatGPT puede actuar como un entrenador virtual. Aunque siempre es recomendable hacer este tipo de prácticas bajo una guía profesional, hay ciertas sugerencias dentro de las pautas generales que nos hayan recomendado con las que nos puede ser de ayuda. Pregúntale, por ejemplo: “¿Puedes darme un plan de ejercicios para hacer en casa con mancuernas?”. Puedes obtener respuestas más precisas si indicas tu edad y forma física actual.

6. Qué serie ver

Las plataformas de streaming como Netflix o HBO Max ofrecen una gran cantidad de series, pero no todas 'nos enganchan'. Podemos pedir consejo a ChatGPT para decidir qué serie ver con preguntas del estilo: “Tengo Netflix y me gustó la serie The Last of Us, ¿qué debería ver a continuación?”.

7. Escribir una carta de presentación para un trabajo

Escribir el currículum ya es complicado —ChatGPT puede ayudarte a formatearlo— pero a menudo la carta de presentación que lo acompaña es la parte más difícil. Puedes pedirle a ChatGPT que escriba una carta de presentación para un puesto o sector concreto, añadiendo a continuación los datos de tu CV para que la adapte a tus capacidades. Por ejemplo: “Escribe una carta de presentación para una agencia de marketing a partir de este CV: [pegar contenido del CV]”.

8. Jugar a un juego de rol inventado

Los juegos de rol de texto se hicieron famosos en la primera era de los ordenadores personales. El jugador tiene un personaje que explora un mundo imaginario y se encuentra con situaciones en las que debe tomar decisiones como 'abrir la puerta de la derecha' o 'atracar con la espada'. ChatGPT puede generar uno de estos juegos de forma instantánea con una simple descripción, como por ejemplo: “El escenario del juego es un mundo postapocalíptico en el que la tecnología está basada en el vapor. Los humanos han sido subyugados por robots mecánicos. Yo interpreto a un líder de la resistencia humana”.

9. Ideas para regalos

ChatGPT puede ayudarte a salir del apuro cuando no sabes qué regalar a una persona por su cumpleaños. Puedes explicar los intereses, edad, ocasión, relación con la persona, presupuesto y cualquier otra preferencia o restricción y escribir algo así como: “Estoy buscando un regalo para mi hermano, que cumple 30 años, aficionado a los cómics y a la fotografía, con un presupuesto de 50 euros”. Obtendrás una lista de ideas.

Hay muchos problemas que ChatGPT puede resolver, pero hay algunos casos en los que el robot se convierte en el problema. Las limitaciones de ChatGPT son especialmente molestas, entre ellas la poca profundidad con la que trata temas muy especializados, respuestas incompletas o inventadas, o simplemente ideas banales o repetitivas. Es posible que estas limitaciones se superen muy pronto, pero mientras tanto nada impide usar esta inteligencia artificial para hacer nuestra vida un poco más fácil, eso sí, tomando sus respuestas con un grano del sal.