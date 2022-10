Lo que se sabe de la guayusa, el té que viene del Amazonas

La guayusa es el nuevo producto de moda en Estados Unidos en lo que a bebidas estimulantes se refiere, con tres compañías dispuestas a lanzar productos basados en esta bebida ritual amazónica, hecha con la infusión de las hojas del árbol Ilex Guayusa.

Sin embargo, este producto se consume en las selvas de Perú, Colombia y Ecuador desde hace como mínimo 2000 años, pues desde estas fechas se han encontrado restos de plantaciones de Ilex Guayusa en la zona. A este respecto, destacar que la guayusa se consigue de las hojas secas y trituradas de árboles cultivados, ya que los salvajes tienen menos virtudes de cara al consumo.

Y su consumo entre las tribus locales se hace al alba y comunitariamente con fines rituales, medicinales y estimulantes, merced a su contenido de un 3% de un alcaloide muy similar a la cafeína -y con los mismos efectos-, y a otros alcaloides y flavonoides.

De hecho, el contenido de una taza grande de guayusa en cafeína equivalente es superior al de una taza de café (americano) pero con una liberación más lenta, lo que lo hace un perfecto brebaje para mantenerse todo el día activo.

Pero más allá de sus efectos estimulantes, la guayusa se puso de moda hace unos años debido a ciertos estudios que le otorgaban una categoría de súper bebida o bebida mágica para la salud merced a sus componentes.

En este sentido, una publicación en Journal of the Science of Food and Agriculture sobre el estudio de un equipo de investigadores de Ecuador y España halló 14 tipos de polifenoles y siete carotenoides presentes en la hoja de guayusa.

Tanto los grupos fenólicos como los carotenos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en el cuerpo humano que previenen el envejecimiento celular y las mutaciones cancerosas, así como las enfermedades de tipo cardiovascular.

También una revisión de 2018 enumeraba los componentes químicos de las hojas de plantas del género Ilex —entre ellas la guayusa pero también la yerba mate— y citaba sus potenciales virtudes medicinales.

Qué se sabe y qué no sobre las virtudes de la guayusa

Se le atribuyen a la guayusa las siguientes virtudes:

1. Poder estimulante

Al parecer, el principio estimulante de la guayusa está más relacionado con la estructura de la teobromina (chocolate) que con la de la cafeína, por lo que se le atribuye un alto poder energizarte pero sin crear sensación de nerviosismo, y que se le considera menos estimulante de la liberación de epifedrina al torrente sanguíneo, uno de los efectos colaterales del café.

2. Contribuye a moderar el nivel de azúcar en sangre

Es otro de los efectos supuestos, pero las evidencias respecto a este efecto son insuficientes. Sí es cierto que en un estudio realizado en ratones no diabéticos los suplementos de guayusa redujeron la glucosa tras 28 días de ingesta. Asimismo, disminuyeron el apetito y el peso corporal.

Pero faltan estudios que respalden los mismos efectos en humanos y por esta razón no se puede considerar un remedio para pacientes diabéticos. Pero por cautela, tampoco se debe emplear en caso de estar tomando fármacos para controlar la diabetes.

3. Combate el estrés oxidativo

Esto se debe traducir en disminuir el riesgo de cáncer pero también de enfermedades cardiovasculares, así como neurodegenerativas como el Alzheimer, etc. Lo cierto es que cabe suponer que merced a su alto nivel de flavinas y caronetos, así como la presencia de vitaminas del grupo B, la A y la C en sus hojas, pueda tener estos efectos. Pero por el momento hay pocos estudios que puedan confirmar estos beneficios en seres humanos.

4. Moderador del colesterol

La guayusa es abundante en polifenoles conocidos como catequinas, que se asocian de forma positiva al control de los niveles altos de colesterol. De todos modos, faltan más investigaciones para corroborar estos efectos en la salud humana.

