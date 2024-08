El método de la pila: cómo ordenar tu casa en apenas 12 minutos

El orden es importante en casi todas las esferas de la vida y, aunque es algo que no se nos escapa, no siempre podemos cumplir con los principios que nos alejan del caos. Una vez que te relajas y le cedes algo de espacio, no es complicado que en poco tiempo haya campado a sus anchas en tus rutinas, tus estudios, tu trabajo, tu habitación o la casa entera.

El desorden en los espacios donde vivimos es uno de los más visibles y molestos. Existen distintos estudios que apuntan a que vivir en un entorno bien organizado influye positivamente en nuestro estado de ánimo, nuestra concentración y nuestra productividad. Lo contrario puede acentuar un desequilibrio en nuestra salud mental y aumentar la producción de cortisol y el estrés.

Según un informe del Journal of Environmental Psychology, “el desorden puede disminuir la sensación de bienestar, felicidad y la seguridad que una persona obtiene de estar en sus espacios personales”. Además, un equipo de la Universidad de Indiana ha constatado que las personas “cuyas casas están más limpias son más activas y, en general, tienen mejor salud física”.

La filosofía china del Feng Shui ya dictó unas normas hace más de 3.500 años para mantener el orden y el equilibrio en el hogar y generar en él energías positivas. En el Feng Shui todo importa: los colores, el material de nuestros muebles, dónde los colocamos, la luz que reciben nuestras estancias, el orden y la limpieza.

A todos nos ha pasado alguna vez: dejas una camiseta fuera del armario, encima del primer mueble que encuentres cerca, y en un par de días has conseguido sepultarlo bajo un montón de camisetas, vestidos o pantalones. El desorden llama al desorden y para evitarlo la regla de oro es prevenir y ser disciplinado y constante en el día a día. Pero si -por lo que sea- se te ha ido de las manos, te contamos en qué consiste el método de la pila, con el que podrás ordenar tu casa en solo 12 minutos.

Su nombre nos da la clave: este método consiste en ir apilando todas las prendas de ropa y otros objetos que se encuentren fuera de su lugar:

Lo primero que haremos será hacer una rueda de reconocimiento por la casa, para hacernos una idea de todas las cosas que se encuentran desubicadas, que no se han guardado bien o directamente están tiradas en el suelo como juguetes de niños o algún trasto de las mascotas.

Este método -además de agilizar el proceso y permitirnos ordenar la casa más rápido- nos ayuda a eliminar de un plumazo la sensación de agobio y malestar que se desencadena cuando reina el desorden en casa y no sabemos ni por dónde empezar a meterle mano al asunto. Despejar los espacios y arrinconar todo en el lugar que escojamos es muy útil.

Pilas de desorden

También nos facilita identificar qué grado de desorden había, según el tamaño de la pila que hayamos formado y que iremos clasificando y haciendo más pequeña, hasta que consigamos que desaparezca.

El método de la pila, igual que otros trucos para poner orden en la casa o en la oficina, es ideal para hacer limpieza profunda y deshacernos de todo aquello que ya no utilizamos. Liberarnos de prendas de ropa o de objetos olvidados a los que ya no damos uso es liberar espacio, y siempre está bien porque además se puede aprovechar para darle una segunda oportunidad en otro lugar donde puedan reutilizarlo.

Otra ventaja del orden es tener identificadas todas las cosas importantes que sí que nos hacen la vida más fácil y que necesitamos en nuestro día a día, para no extraviar objetos y tener que comprar innecesariamente algo que creemos perdido pero que en realidad solo está desubicado y no conseguimos encontrar por muchas vueltas que demos.

Otros métodos

El de la pila no es el único sistema para poner en orden nuestros espacios, hay muchos y muy variados; la mayoría de ellos importados de Oriente. Te contamos alguno:

El método de las 5S . Este sistema se basa en concentrarse en cinco pilares, representados en cinco conceptos que son seiri (clasificación), seiton (orden), seiso (limpieza), seiketsu (estandarización) y shitsuke (constancia).

. Este sistema se basa en concentrarse en cinco pilares, representados en cinco conceptos que son seiri (clasificación), seiton (orden), seiso (limpieza), seiketsu (estandarización) y shitsuke (constancia). El método Kaizen . Kai se traduce como cambio, y zen, como sabiduría. El significado vendría a ser 'buen cambio'. Es un método exprés, en el que se aspira a emplear en el proceso de orden solo un minuto al día. Su clave es crear hábito y ser constante para poder dedicar muy poco tiempo al mantenimiento de la casa.

. Kai se traduce como cambio, y zen, como sabiduría. El significado vendría a ser 'buen cambio'. Es un método exprés, en el que se aspira a emplear en el proceso de orden solo un minuto al día. Su clave es crear hábito y ser constante para poder dedicar muy poco tiempo al mantenimiento de la casa. El método Bisou. Es un método francés y aunque la palabra se traduce como 'beso' no tiene nada que ver con este afectuoso gesto. Hace referencia a las siglas de cinco palabras: besoin (necesidad), semblable (similar), origine (origen) y utile (útil). Y nos hace plantearnos si todas nuestras pertenencias las necesitamos inmediatamente, si tenemos alguna parecida que sirva para el mismo cometido, cuál es el origen del producto que vamos a adquirir y si le vamos a dar realmente uso. Lo crearon las blogueras Herveline Giraudeau y Marie Duboin, autoras de Deja de consumir en exceso y El consumo responsable te hace feliz, (editorial Eyrolles).

Que una casa ordenada ayuda a alejar la ansiedad o por lo menos no la acentúa está claro, pero tampoco hay que obsesionarse. Hasta la gurú del orden, la japonesa Marie Kondo, ha tenido que reconocer que no puede seguir a rajatabla sus propios métodos. “Mi casa está desordenada, pero la manera en la que gasto mi tiempo es la correcta para mí en esta etapa de mi vida”, dijo en 2023 tras la llegada de su tercer hijo la fundadora del método KonMari que tanto ha influido en la forma de ordenar cajones, armarios y estanterías en los hogares de medio planeta.