No tires las sandalias del año pasado: aquí va un truco para dejarlas como nuevas

Una de las sensaciones más placenteras cuando se acerca el verano y los termómetros empiezan a dispararse con las temperaturas es liberarse de las medias y los calcetines, de las botas, botines y demás zapatos y zapatillas para enfundarse unas cómodas sandalias y dejar respirar al pie al aire libre durante unos meses. Así que con una sonrisa interior, te diriges a tu armario zapatero para recordar los modelos con los que te hiciste el verano pasado, o el anterior, y ver en qué estado se encuentran.

Siempre hay unas favoritas, porque las escogiste con más esmero, son más bonitas, te favorecen más y son super cómodas. Pero también son las que más sacaste a pasear. De hecho, casi todos los días. Y ahora te das cuenta de que ser tus preferidas les pasaron factura y donde antes se veía el color de la piel uniforme se han formado unas manchas oscuras, en algunos casos casi negras que parecen imposible de quitar.

Se deben al sudor de nuestros pies en verano, que ha impregnado el calzado y que será más o menos intenso en función del tipo de material del que estén hechas las sandalias. Pero no te preocupes, no tienes que desecharlas por este motivo. Hay un truco que se ha viralizado en la plataforma TikTok y que te cuenta paso a paso cómo hacer frente a este pequeño inconveniente.

¿Qué vamos a necesitar?

Antes de empezar, asegúrate de tener a mano un buen quitagrasas –los encuentras en todos los supermercados y tiendas de barrio con sección de droguería–, un paño y un cepillo de cerdas suaves. Verás qué sencillo es decirle adiós a esas manchas que estropean nuestras sandalias favoritas. Solo sigue estos pasos:

En primer lugar, vamos a quitarle el polvo que se le haya acumulado al calzado después de tantos meses sin salir de paseo. Si las has mojado, tienes que esperar a que estén perfectamente secas antes de comenzar con la limpieza de las manchas de sudor.

antes de comenzar con la limpieza de las manchas de sudor. Ahora, vamos a pulverizar el quitagrasas solo en las áreas afectadas. Es decir, donde veamos que se han oscurecido. Si tu calzado veraniego es de cuero o algún otro material que sospeches que pueda ser más delicado, lo apropiado será que hagas primero una prueba en una pequeña zona para asegurarte de que no vas a dañarlas más.

solo en las áreas afectadas. Es decir, donde veamos que se han oscurecido. Si tu calzado veraniego es de cuero o algún otro material que sospeches que pueda ser más delicado, lo apropiado será que hagas primero una prueba en una pequeña zona para asegurarte de que no vas a dañarlas más. Una vez aplicado el producto, hazlo generosamente, tenemos que esperar a que haga su efecto .

. Pasado un tiempo, cogemos el cepillo que hemos preparado previamente y vamos a frotar enérgicamente las manchas negras. Verás cómo poco a poco van desapareciendo ante tus ojos. Es increíble lo bien que funciona este truco.

negras. Verás cómo poco a poco van desapareciendo ante tus ojos. Es increíble lo bien que funciona este truco. Para terminar, pasamos el paño suavemente para retirar los residuos de producto. Y ya las tenemos listas.

Este truco lo ha explicado detenidamente en su cuenta de TikTok la usuaria @yolandavaquitayoli. Lo mejor es que se puede aplicar además de a sandalias a otras prendas o calzados.

Otros métodos

Este que te acabamos de contar no es el único método para terminar con las manchas de sudor de las sandalias. Te contamos otro que puede serte de utilidad.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos estrella cuando hablamos de limpieza en general: del hogar, higiene personal o para eliminar manchas de nuestra ropa y calzado. Es un multiusos que funciona a la perfección. Podemos usarlo en nuestras sandalias sean del material que sean: corcho, cuero, gamuza o plástico. Y además de eliminar las manchas erradica el mal olor.

es uno de los productos estrella cuando hablamos de limpieza en general: del hogar, higiene personal o para eliminar manchas de nuestra ropa y calzado. Es un multiusos que funciona a la perfección. Podemos usarlo en nuestras sandalias sean del material que sean: corcho, cuero, gamuza o plástico. Y además de eliminar las manchas erradica el mal olor. Lo que haremos será limpiar las sandalias previamente con agua caliente , después aplicaremos el bicarbonato sobre las manchas, lo dejaremos actuar unos cinco minutos para que absorban bien el producto.

, después aplicaremos el bicarbonato sobre las manchas, para que absorban bien el producto. Con un cepillo de dientes que solo usemos para tareas de limpieza frotaremos bien las manchas, las enjuagaremos bien y las dejaremos secar.

Tienes que saber que algunas sandalias por el material del que están hechas sí que pueden meterse en la lavadora sin que se estropeen, consulta al fabricante para saber si es el caso de las tuyas.

Calzado transpirable

Para prevenir, no solo por las manchas que se forman sino por nuestra comodidad, es importante escoger un buen calzado tanto en invierno como en verano. Que sea confortable para caminar, que los materiales sean respetuosos con nuestros pies, duraderos, ligeros, antideslizantes y, esencial, que sean transpirables para reducir en la medida de lo posible el sudor y que no acumulen humedad.

El cuero natural es una de las mejores opciones para nuestras sandalias veraniegas. Es muy transpirable y además flexible y duradero. Si quieres hacer todo lo que esté en tu mano para evitar unos pies sudorosos y no tener ganas de quitarte las sandalias en mitad de una salida, escoge diseños lo más abiertos posible, que dejen descubiertos talones y dedos y que favorezcan la circulación del aire.

Otra opción, si tus pies son muy sudorosos, es utilizar desodorantes específicos para esta zona del cuerpo, o también se aconseja usar polvos de talco naturales sin parabenos ni aditivos que, además, nos protegerá de picores e irritaciones. En especial en verano, es esencial también mantener una excelente higiene de nuestros pies y exfoliarlos e hidratarlos frecuentemente.

Por último, y aunque no sea una cualidad que vaya a ayudarte con el tema del sudor y las manchas, te recomendamos que seas también cuidadoso con el material de la suela de tus sandalias. Es importante que sean antideslizantes si no quieres que te jueguen una mala pasada.

En verano transitamos muchas veces por terrenos mojados y resbaladizos. Sobre todo cuando nos encontramos cerca de playas y piscinas. Así que no escatimes en un material que tenga buen agarre. Tan importante como que no resbalen es que estén lo suficientemente bien acolchadas para permitir una buena pisada y que salir a dar un paseo no termine por amargarte el día en plenas vacaciones.