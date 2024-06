Suciedad incrustada en azulejos y mamparas: cómo hacer una limpieza de baño a fondo

Te tiras una hora limpiando el baño, pasas el estropajo y la bayeta por todos los muebles. Pero no importa lo fuerte que frotes: los azulejos tienen mancha de gotitas, la junta de la ducha está ennegrecida y la mampara, antes translúcida, ahora está blanqueada por la cal. Sientes que el tiempo que has invertido ha sido en vano, aunque limpio, el baño se ve igual de sucio que cuando empezaste.

Estos distintos tipos de suciedad incrustada se puede atragantar en la rutina de limpieza del baño, pero su solución es más sencilla de lo que parece. Con los productos y las herramientas adecuadas, conseguirás que toda la estancia quede reluciente.

La cal del inodoro

Las manchas de cal en los inodoros son inevitables, especialmente en el este de España, donde el agua es más dura. Esa gran cantidad de sales de calcio y magnesio se acumulan en el fondo del váter, provocando unas manchas incrustadas difíciles de quitar. Pero con un sencillo truco y materiales accesibles en casa podremos deshacernos de la cal, literalmente, de la noche a la mañana. Ten en cuenta que la cal necesita un ácido para disolverse, por lo que recomendamos que prepares esta solución:

Prepara medio vaso de vinagre —es preferible que sea de alcohol— y el zumo de un limón. Introduce la mezcla en un vaporizador y rocíala sobre las manchas de cal. Deja que el producto actúe, cuanto más tiempo mejor, pero media hora será suficiente. Frota la mancha con la escobilla y tira de la cadena.

Las manchas de cal del inodoro también pueden eliminarse con bicarbonato y agua oxigenada, una mezcla perfecta que podrás utilizar en otras zonas de tu baño donde se haya acumulado la cal:

Prepara una pasta con 100 gramos de bicarbonato y dos cucharadas de agua oxigenada. Si deseas que tenga una efecto blanqueante adicional, añádele unas gotitas de limón. Con ayuda de un estropajo o una esponja, aplica la mezcla sobre las manchas. Deja la solución actuar durante 20 minutos y luego frota con la escobilla. Recuerda tirar de la cadena para enjuagar la mezcla.

Si has probado estos métodos y la mancha es persistente, no dudes en usar una piedra piedra pómez. Ten mucho cuidado para no rayar la superficie.

Juntas ennegrecidas

Con el tiempo, las juntas de nuestros azulejos y la ducha pueden ennegrecerse. El polvo, moho y la suciedad se adhieren a estos recovecos del baño. Normalmente nos resignamos y volvemos a aplicar la silicona en esas superficies, pero es un proceso que puede llevarnos mucho tiempo y esfuerzo. Con un par de trucos, las juntas estarán como nuevas sin mucho esfuerzo:

Amoniaco: este producto es perfecto para la limpieza de juntas, tan solo tienes que incorporarlo a tu rutina habitual. En ocasiones se recomienda que se mezcle este químico con agua caliente, pero no emplees ese truco jamás. El amoniaco es una sustancia muy volátil, por lo que al aumentar su temperatura corremos el riesgo de que libere gases muy tóxicos. Puede ser abrasivo para la piel e incluso para las vías respiratorias.

Pasta de dientes: tiene una fórmula blanqueadora con bicarbonato que es un excelente remedio para terminar de limpiar los azulejos. Frota las juntas con un cepillo de dientes hasta que las manchas desaparezcan y enjuaga muy bien con agua.

Rotulador de juntas: es un producto comercial que se aplica sobre las juntas de los azulejos ennegrecidas. La suciedad permanecerá debajo, por lo que aunque las juntas pierdan ese color antiestético, recuerda que no está limpio en realidad.

Vaporeta: si tus juntas parecen un caso perdido, no dudes en usar una vaporera. Este aparato reblandecerá sus manchas negras facilitando su eliminación con un cepillo.

Manchas de cal en la mampara

Las cal en la mampara es un tipo de mancha tan antiestética como inevitable. Las sales del agua se acumulan en la superficie y, en ocasiones, por mucho que limpiemos la ducha vuelven a aparecer. Por eso a la hora de buscarles remedio, es prioritario buscar soluciones que eviten que reaparezcan en lugar de simplemente eliminarlas.

Un limón: restregar medio limón directamente de la mampara evitará que las manchas de cal vuelvan a reaparecer. Recordemos que el ácido evita que la cal se incruste. Una vez dejes reposar el producto, aclara con abundante agua.

Secar después de la ducha: aunque pueda resultar tedioso, es importante establecer una rutina para secar la ducha después del baño. Secando la mampara prevendremos la acumulación de agua y, por tanto, la generación de cal.

Espejos impolutos

Cuando se trata de la limpieza, el diablo está en los detalles. En ocasiones encontramos el baño sucio porque pasamos por alto detalles indispensables para la limpieza del baño. Un espejo impecable, por ejemplo, es vital para que todo el baño parezca limpio. Pero en ocasiones esto puede resultar difícil, ya que acumula gotitas con rapidez y las odiosas manchas de polvo.