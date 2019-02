Agatha Ruiz de la Prada, en la cresta de la ola

Ágatha Ruiz de la Prada parece vivir, desde hace tiempo, en la cresta de la ola, en equilibrio permanente entre el reconocimiento y las ventas de unas colecciones que llenan de color, imaginación y diversión el mundo de la moda, que hoy le rinde un homenaje con la exposición "El poder de la imagen".

A pocos días de haber presentado su última colección en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el Museo del Traje de Madrid, en colaboración con la Fundación Agatha Ruiz de la Prada y dentro del calendario de Madrid Desing Festival, inaugura una exposición pequeña, el "El poder de la imagen. Agatha Ruiz de la Prada", que pretende ser el germen de una muestra más global de su trabajo.

Si una imagen vale mil palabras, las prendas de Agatha Ruiz de la Prada lo dicen todo de una mujer vitalista, emprendedora, arriesgada y dispuesta a seguir trabajando sin descanso, a no darse nunca por vencida, a punto de cumplir cuarenta años de trayectoria en el mundo de la moda y "feliz" de contemplar sus prendas nada más entrar en el Museo del Traje.

"El año pasado realicé 73 desfiles por todo el mundo, me dieron 26 premios, y tuve 30 portadas de revistas. ¿Hay que divorciarse para que te pase esto?", comenta entre sonrisas a Efe, y advierte de que aunque desearía pasar a tener un perfil menos mediático "no me resulta posible", una razón que le hace cambiarse hasta siete veces de vestuario al día.

En la muestra se exhiben cuatro vestidos de la diseñadora que en su día dio al Museo del Traje. "No serán los últimos", añade. "En España hay poca cultura de cesión, algo que siempre recomiendo a mis clientas que hagan, especialmente, a uno de los mejores museos de traje del mundo como es el de Madrid".

Entre los diseños expuestos, el más antiguo es de los primeros en los que utilizó aros, de 1984, pero también destaca el vestido escalera, el vestido piano, el corazón chester, un diseño homenaje al Madrid de los Austrias o zapatos cubo, que provienen de la Fundación Agatha Ruiz de la Prada, que la diseñadora creó en 2011 y donde guarda más de 4.000 trajes.

Prendas seleccionadas por Juan Gutiérrez, conservador del Museo del Traje, quien se confiesa "impresionado" por los fondos que atesora la Fundación, y de los que ha sacado creaciones para mostrar el carácter "provocador, extravagante y creativo de prendas que articulan una estética muy reconocible", como es la de Agatha Ruiz de la Prada.

El comisario ensalza "la construcción premeditada del mensaje de la firma, un ejercicio de provocación que no es en balde" en el que, detrás de propuestas aparentemente sencillas, hay un ejercicio de "estudio de los volúmenes y las dimensiones", con imágenes que después traslada al diseño industrial y al gráfico.

La exposición se vertebra con algunas de las piezas de pasarela más estrambóticas, con una estructura escultórica, además de productos industriales que responden a las mismas líneas estéticas, "puntas del iceberg de su carrera", indica Gutiérrez, en una dicotomía entre lo artístico y la traducción en productos de consumo.

"Hay gente que no se pondría sus diseños, pero sí compran sus libretas, la ropa para niños o sus tazas", apunta el conservador, quien también destaca que a lo largo de su trayectoria la firma ha tenido "una evolución en la que no ha perdido sus señas de identidad, escogiendo con acierto elementos clásicos que ha reinterpretado con acierto".

"Agatha ha sido la mejor diseñadora en hacer marca", sentencia Javier Gutiérrez, sobre una mujer que, desde siempre, se ha vinculado a su estética sin complejos, a pesar del paso del tiempo, con una imagen en "technicolor".

Por Inmaculada Tapia