"Ana y el Apocalipsis", una película musical de Navidad teñida de rojo zombi

El director escocés John McPhail rompe los esquemas clásicos del cine de género con su último trabajo, "Ana y el Apocalipsis", que combina las películas de zombies, los filmes de adolescentes de instituto y el musical, todo en un pequeño pueblo inglés que ve perturbadas sus navidades por unos muertos vivientes .

Encabeza el reparto la joven actriz Ella Hunt en el papel de Ana; Mar Benton, Paul Kaye y un grupo de talento emergente que incluye a Malcolm Cumming, Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux y Marli Siu.

Elogiada por la crítica y el público, cosechó un gran éxito en su estreno en el Fantastic Fest de Austin (EEUU) y posteriormente en el Festival de Cine de Sitges de 2017, donde ganó el premio del jurado a mejor película en la sección Midnight X-Treme.

La acción de "Ana y el Apocalipsis", que se estrena en España el próximo viernes, transcurre en la tranquila población de Little Haven, que se ve invadida por una horda de muertos vivientes que amenazan con chafar las fiestas navideñas.

John McPhail ha explicado en una entrevista con Efe que él se incorporó al proyecto después de que el director inicial, Ryan McHenry, muriera con 27 años a consecuencia de un cáncer.

"La historia parte de un cortometraje de 2010 de McHenry, 'Zombie Musical', que era una versión zombi de 'High School Musical' en la que el director imaginaba que los zombies se comían a Zac Efron, una cinta que ganó un premio Bafta".

Antes de morir, McHenry pidió a los productores y al guionista, Alan McDonald, que continuaran el proyecto y en 2015 se inició un castin para encontrar un nuevo director.

"Empezaron buscando directores de terror y de musical, pero no funcionaba y tras ver mi primera película, 'Where do we go from here?", una comedia romántica que pasa en un asilo de ancianos, decidieron contratarme", recuerda.

El director escocés dejó también su huella en "la fisicalidad de los actores, que se comportan como adolescentes, y en el humor visual", que en muchas ocasiones, como el propio McPhail reconoce, recuerda el mismo tono de títulos como "Zombies Party", de Edgar Wright, con Simon Pegg y Nick Frost.

McPhail señala que para equilibrar los diferentes géneros de la película los estructuró en actos para que ninguno predominara sobre el otro.

"El primer acto es ligero, es una comedia adolescente que sirve para introducir a los personajes y sus problemas. Al principio del segundo acto llegan las primeras bromas de terror, como una forma de dar las gracias a los espectadores del género por haber esperado hasta aquí", relata el director.

El segundo acto transcurre por la comedia, el terror y el drama, y concluye con un final en el que la comedia empieza a disminuir para dar paso a un tercer acto en el que "el terror está ya muy presente".

En consonancia con lo que cantan reiteradamente los personajes, McPhail considera que "los finales de Hollywood no existen" y argumenta que su película tiene "una intencionalidad realista, aunque con el final quería dejar una brizna de esperanza y si tuviera que haber una moraleja, sería que si trabajas y sigues a la tuya, conseguirás salir adelante, pero nada será fácil".

Por Jose Oliva