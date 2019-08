Soler considera un "desafío" componer en español y que guste en otros países

El cantante Álvaro Soler ha dicho en una entrevista con Efe que supone un "desafío" componer canciones que aunque estén en español triunfen entre quienes no hablan la lengua, algo que de momento le ha "ido bien".

Tras su primer sencillo "El mismo sol", que fue un éxito en España y Europa y en el que colaboró con la artista latina Jennifer López, Soler (Barcelona, 1991) se puso como reto hacer música fácil de cantar para todo el mundo.

A la hora de componer sus canciones, cuenta que intenta buscar palabras que no solo sean bonitas en español, sino que también sean pegadizas para que la gente se quede con la letra.

El barcelonés, uno de los principales reclamos de la última edición del Brussels Summer Festival, considera que su música gusta tanto en España como en países europeos por "el buen rollo que tiene" y porque pone "de buen humor".

"Todo el mundo ya tiene suficientes problemas y yo creo que viene bien tener a alguien ahí para representar el buen humor y la alegría", un lenguaje que considera que todo el mundo entiende, con independencia del lugar o el idioma que se hable.

Soler afirma que aunque actúe en países que no son hispanohablantes no cambia el repertorio y que todas las canciones que interpreta en sus conciertos son en español.

"Creo que al final la gente viene y lo bonito de la música es que es un lenguaje internacional" explica Soler.

Con más de 1300 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, Soler tiene varios discos de platino en el panorama musical español gracias a varios sencillos.

"El mismo sol" (2015), "Sofía" (2016) o "La cintura" (2018) no solo han tenido un hueco en las listas españolas de música, sino que han sido disco de oro en países como Alemania, Austria y Bélgica, y varios discos de platino en Italia.

Actualmente, Soler se encuentra de gira por Europa y ya ha actuado en ciudades de Italia, Alemania, Suiza, y España, entre otros.

Dentro de esa gira el barcelonés actuó este domingo en el festival de verano de Bruselas, donde fue el único artista español, algo que consideró "un privilegio" al "poder representar un poco nuestro país, de alguna manera, con música española".

Soler, acompañado de su grupo de músicos, fue el encargado de poner el broche final al festival, que tuvo lugar en la capital belga entre los días 14 y 18 de agosto.

"Ver que estamos en un festival como el Brussels Summer Festival es una suerte y simplemente nos motiva a seguir adelante y dar más caña" señala.

Durante el concierto, el público pudo disfrutar de las canciones de su último disco "Mar de colores" (2018) y de otros sencillos como "Sofía o "El mismo sol", coreadas por buena parte de los asistentes.

Soler explica que este verano actuará también en Suiza, Hungría y Polonia y finalizará el 23 de septiembre en Alemania.

Una vez termine esos conciertos, indica, "me he tomado un poco la libertad de decir que no voy a sacar más cosas este año".

"Al final la música es algo creativo y no puedes forzar la creatividad", señala el cantante, que añade que quiere "tener un poco más de tiempo" para hacer aquello por lo que empezó a hacer música.

Por Dulcinea Campayo López