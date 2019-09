Tarantino escribe un libro sobre veterano de la II Guerra harto de Hollywood

El cineasta Quentin Tarantino está escribiendo un libro sobre un exmilitar que luchó en la II Guerra Mundial (1939-1945) y que acaba harto de la superficialidad de las películas, especialmente de Hollywood, hasta que descubre el cine extranjero.

El director de "Kill Bill" desveló este proyecto en una conversación con el también realizador Martin Scorsese publicada este lunes en DGA Quarterly, la revista del gremio de directores de EE.UU.

En esa charla, Tarantino habló por primera vez del libro que está creando.

"Ahora mismo estoy trabajando en un libro. Tengo a un personaje que ha luchado en la Segunda Guerra Mundial y vio mucho derramamiento de sangre allí. Y ahora está de vuelta en casa, en torno a los años 1950, y ya no responde al cine. Encuentra las películas demasiado juveniles después de todo lo que ha vivido", describe Tarantino.

"En lo que a él respecta, las películas de Hollywood son para él meras películas. Y entonces, de repente, comienza a escuchar sobre esos filmes extranjeros de Kurosawa y Fellini...", avanza el cineasta.

Una idea ante la que Scorsese demuestra su interés: "Sí, sí, sí".

Y Tarantino continúa: "Y entonces (el protagonista) dice: 'Bueno, tal vez estas cintas tengan algo más que esas otras falsas de Hollywood' -detalla-. Entonces se siente atraído por estas cosas y algunas de ellas le gustan, algunas no y otras no las entiende, pero sabe que está viendo algo".

Al parecer, con su nuevo proyecto, Tarantino está reflexionando sobre las diferencias entre el cine de la poderosa industria de Hollywood y las producciones extranjeras.

No es la primera ocasión en la que el creador de "Pulp Fiction" comenta su intención de publicar una novela, pues ya expresó que tras retirarse del cine le gustaría dedicarse a escribir libros y obras de teatro.

De hecho, hace un tiempo Tarantino dijo que la trama de su última película, "Once Upon a Time... in Hollywood", estrenada este verano y protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, fue concebida originalmente como una novela y posteriormente adaptada a un guion de cine.

Por su parte, Scorsese acaba de presentar en el Festival de Cine de Nueva York su nueva cinta: "The Irishman", que con un ambicioso presupuesto y protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, suena como firme aspirante a los Óscar.