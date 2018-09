Por qué hay #UnCachaloteEnMadrid

7 de la mañana de viernes. Estanque de Madrid Río del Puente de Segovia. Un cachalote varado de 15 metros y 1000 kilos de peso.

El Ayuntamiento de Madrid anunciaba que los ciudadanos se lo encontrarían por sorpresa, acordonado y rodeado de investigadores tomando muestras y haciendo análisis, y que daría más información a lo largo de la mañana.

Esta mañana ha aparecido #UnCachaloteEnMadrid. En breve daremos toda la información. pic.twitter.com/aukGuSvcjZ — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 14 de septiembre de 2018

Y en seguida las redes sociales se llenaron de comentarios desde el "Dios mío, la que está liando Carmena" al "no sé si es que sigo dormida".

Pero la incertidumbre y la "ilusión" duraron poco.

Pronto los más listos apuntaban que había poco de casual en estos mensajes de Twitter que compartían todos el hashtag #UnCachaloteEnMadrid y que se podía deber a una campaña publicitaria, una acción por el cambio climático... e incluso afinaban a que algo parecido sucedió el año pasado en París.

Por la concienciación personal

Se trata de la acción artística 'Whale', un proyecto reconocido a escala internacional del colectivo belga Captain Boomer que simula un caso real de emergencias ante una ballena varada, con actores haciéndose pasar por científicos. El animal es una escultura hiperrealista que replica, a escala real, un cachalote macho de 18 años.

Busca, a través de la instalación artística, denunciar el estado de los océanos y advertir del cuidado al Medio Ambiente. El objetivo es la "concienciación ecológica individual, la reflexión que cada persona hace" de este hecho, explica Fernando Cuadrado, coordinador de CiudaDistrito. "Me quedo con la cara de la gente", ha reconocido. "Si uno de cada diez niños se obsesiona con no tirar un maldito plástico, me vale", ha afirmado Cuadrado.

La instalación se ha hecho ya en ciudades como Londres o Varsovia y se podrá visitar hasta el domingo. Es el aperitivo de arranque de CiudaDistrito, el programa de cultura del Consistorio madrileño en los 21 distritos que llevará unas "200 citas de cultura de calidad" este otoño a los barrios.

"Huele a pescado de verdad"

A lo largo de la mañana se han ido acercando viandantes curiosos para averiguar el objetivo la iniciativa y hacerse fotos. "Lo he leído esta mañana y he venido a ver", dice una chica. Una de las personas que hace de biólogo está echando agua continuamente para dar realismo a la situación, lo que hace que la gente sospeche que están cuidando al cachalote.

Los viandantes se acercan a observar la instalación artística en Madrid

Una mujer explica que ha llegado "por casualidad montando en bici. No tengo claro qué es". Un señor canario dice que "al no ver ninguna ambulancia ni policía he pensado que no podía ser verdad". Pero no todos lo tienen tan claro, un ciudadano ha comentado que "la policía ha dicho que lo habían traído al agua desde donde lo hubieran encontrado" y otro señor se preguntaba: "¿Pero es de verdad? Yo vi ayer que la bajaban con una grúa porque vivo aquí cerca. Pero no pensaba que fuera de verdad, y mírala, no dejan de echarle agua".

Otra pareja se ha acercado a preguntarle a una de las biólogas que ha respondido: "Nos llamaron esta noche y estamos investigando". Están preocupados porque dicen que no respira. Al rato comenta la señora: "Mira, sí que mueve la boca".