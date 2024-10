Los actores de Puy du Fou, obligados a limpiar baños y vestuarios: “Están siempre llenos de mierda”

“Los vestuarios y baños están siempre llenos de mierda, en condiciones asquerosas. Se llenan de agua, de arena y, en vez de contratar a un equipo, nos ponen a hacer turnos de limpieza dentro del planning”. Así describe a elDiario.es un actor de Puy du Fou (que prefiere mantener su anonimato) el estado en el que se encuentran las salas en las que cada día se cambian de ropa, duchan y dejan sus pertenencias. Motivo por el que el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado en la Inspección de Trabajo al parque temático localizado en Toledo, dedicado a la historia de España.

Según explica el sindicato en un comunicado, la empresa “no ha solucionado” este incumplimiento laboral que afecta a “unas 600 personas”, ya que definen como “más que evidente” que sus “competencias no incluyen tener que limpiar las zonas comunes”. El organismo detalla que se trata de una situación que había sido puesta en conocimiento a la compañía y que, al no haber dado solución, la Federación de Servicios de Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo ha decidido denunciarla.

Este periódico se ha puesto en contacto con varios de los artistas que protagonizan los espectáculos que conforman la agenda de Puy du Fou, y confirman que, aunque sí que “hay limpieza para lo visitable y lo que se ve de cara al público”, “nadie” se encarga de los recintos que ellos usan. elDiario.es se ha comunicado igualmente con el parque, del que de momento no ha recibido ninguna respuesta.

“Una de las puertas del urinario de los chicos llevaba rota dos años”, reconoce otro intérprete, que también prefiere no revelar su identidad, “hay telarañas en los rincones, cada vez más grandes”.

Los 'talentos', como así reconocen que les llaman desde la dirección del parque, critican que esta limpieza sea una “labor” de la que se “enteran” una vez ya han comenzado a trabajar en el parque. “De repente te dicen que se te añade ese turno”, detalla otro actor a este periódico. Por ejemplo, para quienes encarnan los diferentes personajes de El sueño de Toledo, el espectáculo estrella, que se representa por la noche (a las 22 o las 22:30, según el momento de la temporada) antes del cierre del parque, más allá de tener que cambiarse de vestuario, sus jornadas se amplían otros 45 minutos más.

“Al final con una fregona lo único que hacemos es mover el barro. Falta desinfección. Movemos la mierda de sitio, pero no estamos realmente limpiando”, afirma a este medio un actor del show nocturno –que igualmente prefiere no hacer público su nombre–, que indica que “lo peor” que se ha encontrado son “vómitos en las gradas”. En cuanto a su propia higiene personal, revela que prefiere esperar a llegar a casa para ducharse, aunque declara que hay compañeros, “valientes” los describe, que sí que lo hacen allí.

“Siempre me he negado porque no estoy para eso. Nos toca limpiar una vez a la semana. Es decir, terminas tu pase, recoges todas tus cosas y te tienes que poner a limpiar baños, pasillos, colocar la ropa, fregar. He tenido problemas por decir que no”, critica ante este periódico otro intérprete y acróbata. “¿Por qué me están haciendo limpiar la mierda común? ¿Por qué tú no quieras contratar a alguien que lo haga? No está pagado. Se pasan tres pueblos”, insiste.

Una labor más en los cuadrantes

La limpieza está estipulada en los cuadrantes diarios en los que se especifica el horario de cada “espuyfolai”, que es la manera en la que desde la empresa nombran a los trabajadores de Puy du Fou. En uno de estos documentos (con fecha de 31 de octubre), correspondiente al equipo de El sueño de Toledo, se ve a la parte de la plantilla que deberá encargarse de tal función una vez concluya la actuación. Y, en la leyenda, cómo este color es utilizado para notificarlo.

Además de las hojas de planificación, actores y bailarines tienen que rellenar una plantilla en la que tienen que dejar constancia de las labores que han llevado a cabo durante el turno de limpieza y los materiales con los que cuentan para ello.

Entre las tareas figuran “barrer vestuario y pasillo”, “limpiar wc y urinarios”, “limpiar lavabo y espejos”, “aclarar fregonas y tirar agua”. Además de “tirar basuras”. “La basura se tira en los cubos que hay distribuidos por el parque y la gente encargada de la limpieza los vacía en unas compactadoras, situadas también dentro del recinto, y que son las mismas que usa restauración”, detalla otro de los actores.

Puy du Fou abre sus puertas a las 11 de la mañana y los espectáculos arrancan entre 30 y 45 minutos después. En total son once los que se representan a lo largo del día (incluyendo pasajes y los que incorporan comida o cena en sus restaurantes), y van desde El último cantar, que recorre la leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador; a A pluma y espada, que viaja al Siglo de Oro español, con especial protagonismo para Lope de Vega. La mayoría de ellos se realiza al aire libre –sean cual sean las inclemencias del tiempo–, sobre terrenos que incluyen agua y tierra, con presencia de animales como caballos y aves.

Desde CCOO aclaran que al ser tareas que no lleva a cabo “el personal de estructura fijo (mantenimiento, administrativos, ventas, técnicos...) estas zonas, después de tanto tiempo sin una limpieza correcta por personal cualificado de limpieza, carece de salubridad y están en un estado lamentable”. “Está claro que entre las competencias de los actores, actrices, bailarines, y demás plantilla del parque, no están las funciones de limpieza de los baños ni la de fregar los suelos de los vestuarios, por lo que su evaluación de riesgos no contempla este tipo de trabajos”, concluye el comunicado del sindicato. La propuesta de la empresa, según comparten es “que una vez al mes una empresa externa haga una limpieza a fondo, pero que el resto de los días la siga haciendo el personal de espectáculos”.

Las complicaciones de la lluvia

Depender de las condiciones meteorológicas es uno de los hándicaps con los que cuenta Puy du Fou. A finales de 2023, la OCU pidió investigar al parque por no cancelar el espectáculo El sueño de Toledo pese a las fuertes lluvias. “Había un río de agua y lodo”, fueron algunas de las quejas que se emitieron y recogió entonces este periódico.

“Estábamos pendientes de que se anulara porque no era normal actuar así y tampoco verlo así como público”, lamentó un miembro del equipo artístico, que se vio tan afectado por el temporal como los asistentes. Las lluvias han persistido desde aquella actuación y, según revelaron a este medio varios actores, el pasado 12 de octubre, en el que las precipitaciones obligaron a cancelar el show nocturno, El sueño de Toledo, esto no se tradujo en día libre para los intérpretes.

“Teníamos que estar prevenidos por si era necesario ayudar en el arreglo para poder trabajar al día siguiente con normalidad”, siempre y cuando el tiempo mejorara. En efecto, según comentaron con elDiario.es, se acabó dividiendo al elenco –y acomodadores– en grupos para fregar el recinto, e incluso “limpiar y aislar paneles técnicos”. Algo para lo que: “Evidentemente, no estamos cualificados”.

Una de las acomodadoras del parque, que aporta su testimonio de forma anónima, explica que sus compañeros no están teniendo que limpiar vestuarios y baños como parte de sus funciones, pero sí las gradas de los espectáculos que se les asignan. “Tenemos que recorrerlas durante más o menos quince minutos, quitando toda la mierda que hayan echado. Pañuelos, pañales, caca, calzoncillos, condones y hasta una jeringuilla. Y sin guantes ni nada, nos lo vamos poniendo en el brazo, bien pegado al cuerpo, y lo tiramos a las papeleras del propio parque”.