Carlos Saura: "Me preocupa del feminismo que nace un odio al hombre, hay cada vez más chicas lésbicas"

Tras casi una década alejado de la ficción, Carlos Saura ha vuelto a enfrentarse a un trabajo de estas características con El rey de todo el mundo, cuyo rodaje terminó en abril. Se trata de un musical donde retoma la tradición folclórica de la música y el baile de México con una historia de amor como principal protagonista. Es su séptima colaboración junto al prestigioso director de fotografía Vittorio Storaro.

La película llegará próximamente a nuestros cines pero el realizador, guionista, fotógrafo y escritor ha empezado la promoción de la obra y ha otorgado una entrevista al periódico El Mundo en la que habla, a sus 87 años, de cómo ve el panorama cultural actual. En este sentido, la periodista Ana del Barrio le ha preguntado si se considera feminista, a lo que el director de Cría cuervos... ha afirmado que no se siente "ni machista ni feminista", puesto que "estas nomenclaturas no me gustan demasiado".

"Yo no puedo decir que soy machista, porque nunca lo he sido. Al contrario, creo que es una maravilla estar acompañado por una mujer y que se establezca una relación amorosa", ha sostenido el director de La caza. Y ha añadido que "lo que me preocupa ahora del feminismo y, te lo digo en serio porque lo veo, es que empieza a nacer una especie de odio al hombre. Eso me parece tan preocupante como lo contrario".

Según el realizador: "Aparecen cada vez más chicas lésbicas porque entienden que es mucho más fácil tener placer sexual con mujeres que no con hombres que van a ser un problema. Esto es una cosa de la que no se habla demasiado, pero yo creo que es un problema".

Para el director: "Es verdad que hay muchas bestias, asesinos e hijos de Satanás, por supuesto, pero también hay otros que no lo son. Del hombre normal que tiene un respeto por la mujer no se habla".

A pesar de esto, concede que "las mujeres tienen razón en gran parte de sus reivindicaciones, que van a cambiar el mundo", pero puntualiza: "Lo único que les reprocho es que cometan los mismos errores que los hombres. Yo pensaba que si las mujeres llegaban al poder iban a ser como más suaves. Pero, ¡claro! ¡Ahí estaba la Thatcher! Son feroces, peores que los hombres o iguales".

Hace poco más de un año, el realizador ya fue objeto de polémica cuando, al recibir el Prix Diálogo 2018 a la Amistad Hispano-Francesa junto a Isabelle Huppert, afirmó que le daba miedo "hablar de las mujeres porque me llaman machista".