‘As bestas’ arrasa en las nominaciones de unos Premios Feroz donde mandan las directoras

El camino de As bestas hacia el Goya sigue de forma triunfal. Si hace unos meses todos daban por hecho que el premio de la Academia estaría entre Cinco Lobitos y Alcarràs, la llegada de la película de Rodrigo Sorogoyen ha cambiado cualquier quiniela. No sólo está trunfando entre el público, sino que también ha sido la prensa la que la ha colocado como la gran favorita de cara a los próximos premios Feroz. El thriller rural de Sorogoyen ha arrasado con diez nominaciones. Un pleno donde coloca a todos sus actores (Denis Menochet y Marina Fois, como protagonistas y doblete para Luis Zahera y Diego Anido como intérpretes de reparto). El filme es el más nominado y consigue ser reconocido en todas las categorías: Película, dirección, guion, banda sonora, actriz, actor, actor de reparto, tráiler y cartel.

No siempre la más nominada resulta la vencedora, pero lo que está claro es que As bestas ha cambiado el rumbo del partido. Tras ella la más nominada es Cinco lobitos, el debut de Alauda Ruiz de Azúa que logra siete candidaturas, entre ellas las de película, dirección, guion, actriz (Laia Costa), actriz de reparto (Susi Sánchez), actor de reparto (Ramón Barra) y banda sonora. La otra favorita, Alcarràs, se tiene que conformar con tres nominaciones, eso sí, son las más importantes: Película, dirección y guion. La prensa no reconoce el trabajo de los actores descubiertos por Carla Simón, pero sí su trabajo. Simón ya sabe lo que es vencer en los feroz con su debut, Verano, 1993.

El quinteto de películas nominadas a Mejor drama lo completan Modelo 77, de Alberto Rodríguez, y Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, una película que necesita un empujón de cara a los Goya, donde parece haber quedado un poco descolgada. Lo curioso de los Feroz viene en la categoría de Mejor dirección, donde Sorogoyen se enfrentará a cuatro mujeres. Nunca en los premios de la prensa había habido tanta presencia de directoras. A Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa se unen Pilar Palomero, por La maternal, y Carlota Pereda, por Cerdita.

Los Feroz, como los Globos de Oro, separan el drama de la comedia, y ahí entran películas más pequeñas que la prensa ha rescatado como Vasil o Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba, que se enfrentarán a producciones más grandes de Telecinco Cinema, como El cuarto parejero, el filme de Álex de la Iglesia que tan bien está funcionando en taquilla, la comedia con Penélope Cruz y Antonio Banderas, Competencia Oficial y el musical nostálgico con canciones de los Hombres G, Voy a pasármelo bien.

Aunque la gran favorita para llevarse el premio de interpretación femenina sea Laia Costa, antes tendrá que verse las caras con Marina Fois, por As bestas; Laura Galán, la revelación de Cerdita; Anna Castillo, por Girasoles Silvestres y la joven Carla Quílez, que no podrá optar a los Goya por las normas respecto a la edad de las candidatas, pero que sí es reconocida en los Feroz por su enorme interpretación en La maternal, el filme de Pilar Palomero.

En la categoría masculina a Menochet se unen Miguel Herrán, por Modelo 77; Nahuel Pérez Biscayart, por Un año, una noche; Luis Tosar, por En los márgenes, la sorpresa de Karra Elejalde, por Vasil y Nacho Sánchez, inmenso en Mantícora, de Carlos Vermut, un filme que ha tenido que conformarse con sólo tres menciones, la de Sánchez, y las de cartel y tráiler.

Como mejor interpretación masculina de reparto han sido elegidos, además de los hermanos Anta de As Bestas (Luis Zahera -que hace doblete al ser nominado como actor de reparto en las categorías televisivas- y Diego Anido), Ramón Barea, por Cinco Lobitos, Jesús Carroza -otro que hace doblete con su nominación por la serie Apagón-, por Modelo 77 y Oriol Pla, por Girasoles Silvestres. En la parte femenina el quinteto lo forman Adelfa Calvo, por En los márgenes; Ángela Cervantes, por La maternal; Carmen Machi, por Cerdita; Susi Sánchez, por Cinco Lobitos y Emma Suárez, por La consagración de la primavera. El filme de Fernando Franco sólo logra la candidatura de Suárez y la de mejor cartel, poca recompensa para una de las grandes obras de este año.

Cuatro de las nominadas a Mejor película se enfrentarán en la categoría de Mejor guion. Alcarràs, As Bestas, Cinco Lobitos y Un año, una noche repiten categoría y completa el quinteto Cerdita, que se convierte en la gran sorpresa de estas nominaciones. El filme de Pereda también logra las menciones de Mejor trailer y Mejor cartel, dos de las categorías que los Feroz introducen y les diferencia de otros premios. En la primera tiene como rivales a As bestas, Mantícora, Modelo 77 y Los renglones torcidos de Dios. En la segunda a As bestas, Girasoles silvestres, La consagración de la primavera y Mantícora. Por último, los nominados a Mejor banda sonora han sido Olivier Arson, por As bestas; Aránzazu Calleja, por Cinco lobitos; Fernando Velázquez por Los renglones torcidos de Dios; Julio de la Rosa, por Modelo 77 y Raül Refree por, Un año, una noche.

El excelente curso del cine español de este año se ve recogido en las nominaciones, pero la foto que sale de ellas es demasiado acotada, títulos como El agua o Pacifiction deberían estar en categorías importantes, igual que Suro, olvidada también incluso en las categorías interpretativas. La lista final se completará con los premios Arrebato de ficción y no ficción, que el comité de la AICE elige para dar cabida a propuestas más arriesgadas y con el premio de honor a Pedro Almodóvar, que recogerá en la ceremonia que se celebrará en Zaragoza el próximo 28 de enero.