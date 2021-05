El Festival Cine de Alicante premia a Isabel Coixet, Inma Cuesta y Kiti Mánver

Alicante, 30 may (EFE).- El Auditorio de la Diputación de Alicante acogió anoche la gala de apertura de la décimo octava edición del Festival de Cine de Alicante, en la que fueron premiadas Isabel Coixet, Inma Cuesta y Kiti Mánver.

La cineasta Isabel Coixet recibió el Premio Lucentum; la actriz Inma Cuesta, el Premio Ciudad de Alicante y la actriz Kiti Mánver, el Premio de Honor, según un comunicado del Festival.

La gala, presentada por Luis Larrodera, dio un repaso a la programación del certamen que llenará durante una semana la ciudad de actividades vinculadas al séptimo arte y se presentó el jurado oficial, que está presidido por la directora alicantina Pilar Pérez Solano.

La primera de las homenajeadas en recibir su galardón fue Inma Cuesta, Premio Ciudad de Alicante, de manos de la también actriz Nuria Gago.

Inma Cuesta dedicó este reconocimiento a todas las personas con las que ha trabajado a lo largo de su carrera y a su familia y tuvo palabras para Isabel Coixet y Kiti Mánver: "me siento doblemente premiada por compartir este premio con dos mujeres a las que admiro", dijo.

El director de la última película protagonizada por Kiti Mánver, 'El inconveniente', Bernabé Rico, y el dramaturgo y guionista del film, Juan Carlos Rubio, fueron los encargados de darle a la actriz su Premio de Honor.

La actriz agradeció que se siga apostando por la cultura y el cine "estos tiempos difíciles" y destacó el trabajo de los equipos que están detrás de iniciativas como este Festival.

"Llevo 50 años de como dicen, ser la eterna secundaria, trabajos que no por ser cortos no dejan de ser maravillosos, y de los que me siento afortunada, y es gracias a ellos que estoy aquí recibiendo este premio que quiero dedicar a mis compañeras de la Asociación Vida", comentó.

Finalizó animando al público a llenar las salas de este "maravilloso" Festival y alabando a la ciudad de Alicante.

Por último, y de manos de Pedro Casablanc, galardonado con el Premio de Honor en la pasada edición, recibió Isabel Coixet el Premio Lucentum.

La cineasta agradeció la "insistencia" de Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante, "para que viniera a este Festival", y señaló que el premio le recuerda a su abuela, a quien se lo ha dedicó.

El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, À Punt, Instituto Valenciano de Cultura y otras empresas colaboradoras.