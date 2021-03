La Fundació Miró revisa el vínculo del artista con la modernidad del grupo ADLAN

Barcelona, 11 mar (EFE).- La Fundació Joan Miró recrea las cinco exposiciones efímeras que el artista hizo en Barcelona para que el grupo de vanguardia local ADLAN (Amigos del Arte Nuevo) pudiera conocer en primicia las piezas que después se exhibirían en París, Nueva York o Zúrich.

Bajo el título "Miró-ADLAN", esta exposición, que estará abierta al público hasta el 4 de julio, reconstruye además la huella que este grupo de artistas e intelectuales, una élite de la pequeña burguesía catalana, dejó en el arte moderno europeo y su papel en la introducción de la modernidad cultural en Barcelona, que se irradió al resto de España.

En la presentación de la exposición, los comisarios Muriel Gómez, Jordana Mendelson y Joan M. Minguet, han subrayado "las conexiones esenciales de este grupo de artistas e intelectuales con Joan Miró, a quién tomaron como estandarte de su actividad".

La muestra reúne los documentos y materiales del gran archivo de ADLAN, conservado en varios centros públicos y privados, principalmente en los fondos del Colegio de Arquitectos de Cataluña y de la Fundació Joan Miró.

Unido por lazos de amistad con los impulsores y socio de honor desde 1933, Joan Miró se convirtió en emblema, asesor y mediador, ya que "expuso sus obras más recientes hasta en cinco ocasiones y colaboró activamente en todos los proyectos que se gestaron en aquellos años, en los que las libertades creativas eran un objetivo prioritario", remarca Gómez.

La muestra reúne una selección de las obras que se pudieron ver o que son contemporáneas a las que se presentaron, como las pinturas "Mujer sentada" (1931), "Llama en el espacio y mujer desnuda" (1932), "Pintura" (1933), "Collage-pintura" (1934), "Mujer y perro ante la luna" (1935), "Figuras ante el mar" (1934) o la popular obra "Aidez l’Espagne" (1937)

Muriel Gómez ha dicho que "ADLAN, que tuvo un vida corta, desde noviembre de 1932 hasta junio de 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil española, organizó más de una cincuentena de actos, que fueron más allá del arte plástico: pintura, arquitectura, literatura, música de cámara, jazz, circo, cine, danza, fotografía".

Se trataba de "convocatorias privadas y en espacios alternativos, no solo en galerías, sino incluso en tiendas (joyería Roca), pero lograron una gran notoriedad pública gracias, entre otros, al impacto en la prensa de la época".

Bajo su paraguas expusieron figuras de la talla de Alexander Calder, Man Ray, Hans Arp, Remedios Varo, Picasso o Dalí.

Mientras que, después de la Primera Guerra Mundial, en las grandes ciudades de Europa las vanguardias contaban con el apoyo de la crítica y de los coleccionistas, aquí, ha recordado Minguet, "la modernidad necesitó el empujón de un grupo de visionarios que concebían la cultura como un espacio de libertad global y que se propuso romper con la herencia novecentista".

No se debe olvidar, ha destacado Minguet, que la exposición de Miró en 1918 en las galerías Dalmau fue un fracaso, porque la burguesía lo rechazaba, y "no solo no le compraron ninguna obra sino que incluso se burlan de él".

La exposición dibuja los vínculos de amistad y clase social que unían a los dirigentes y miembros de ADLAN, por medio de fotografías, abundando documentación y obras como el dibujo-collage que Miró hizo en 1934 en homenaje a Joan Prats, impulsor de la entidad.

Alrededor de ellos dos y de Josep Lluís Sert, se reunió una larga lista de personalidades con una sensibilidad común por el arte nuevo como Magí A. Cassanyes, Ángel Ferrant, J.V. Foix, Sebastià Gasch, Robert Gerhard, Lluís Montanyà, Mercè Ros, Carles Sindreu o Josep Torres Clavé.

Para Jordana Mendelson, la exposición también demuestra el carácter de "archivero" que tenía Miró, "consciente del valor de memorizar sus actividades y el propio proceso artístico recogido en dibujos y bocetos".

"Miró-ADLAN" revela asimismo la tarea fundamental de documentación y conservación de Adelita Lobo, gestora cultural, secretaria, tesorera y miembro de la entidad, gracias a la cual pervive la memoria del grupo.

En el recorrido expositivo, las fotografías ayudan a ampliar la intimidad de ADLAN, como en un viaje que realizan a Andalucía, que constata que "eran un grupo de amigos", anota Mendelson.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, se incluye en la serie "Miró Documents", que investiga nuevas aproximaciones a la obra del artista a partir de los fondos del Archivo de la Fundación Joan Miró.