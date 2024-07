La literatura infantil y juvenil tira de las ventas del sector editorial en España

El sector editorial ha crecido un 5,1% en 2023, siguiendo la línea ascendente de los tres últimos años. La subida se ha debido fundamentalmente por el incremento del número de ejemplares vendidos (5,2 millones, un 3,4% que en 2022) con un incremento del precio medio del 1,18%, dejando el coste medio por volumen en 14,66 euros. La tirada media se situó en 3.586 ejemplares por título. Así lo recoge el Informe de Comercio Interior del Libro elaborado por Conecta para la Federación del Gremios de Editores de España, que ha presentado este miércoles el resultado de su análisis. “Seguimos siendo la mayor industria cultural de este país”, ha celebrado Daniel Fernández, presidente de la entidad.

Han crecido todos los subsegmentos de la edición, destacando especialmente el de la literatura Infantil y Juvenil, que se elevan por encima del conjunto del sector, con un 5,9%, sumando ventas por valor de 497,30 millones de euros. También le ha ido bien a la no ficción, donde la subida ha sido de un 5,6%. En total, se han publicado 85.077 títulos editados (59.528 en papel, un 4,2% más) y 25.549 en formato digital (un 1,6% menos que en 2022). Así como la venta en librerías, que se mantienen como los principales canales de distribución del libro, representando el 58,1% de las ventas.

“La pandemia favoreció los índices de lectura españoles y mejoró la compra de libros. Quién iba a decir que la mejor forma de llegar a los estándares europeos de lectura era una pandemia y encerrar a los españoles en casa”, ha valorado el máximo responsable. “ha sucedido y se ha mantenido a lo largo del tiempo”. Daniel Fernández ha subrayado que el estudio de hábitos de lectura, elaborado igualmente por la federación, concreta que “la media lectora española sigue creciendo y España empieza a aproximarse a los países de similar dimensión en del entorno europeo”.

El director ha apuntado que no todos los indicativos son positivos: “Sigue pasando que hay un tercio de la población española que no compra libros por ocio, lo hace por necesidades profesionales, y ese mismo tercio es el que no pisa nunca un museo, no entra a una biblioteca, difícilmente va a según qué espectáculo y obras teatrales, etc.”. “Hay una parte de nuestra población que no ha descubierto el libro en particular y la cultura en general. Todavía hay margen de mejora”, ha concluido. En cuanto a las expectativas de 2024, ha avanzado que, “si no se tuercen las cosas, está yendo también bien”.

El libro digital ha aumentado su facturación en un 3,5% hasta los 144,13 millones de euros. Este sector sigue representando un 5% de las ventas totales. El número de descargas alcanzaron los 14,86 millones (un 5,6% más), a un precio medio de 9,7 euros (2% menos que en 2022).

En los resultados relativos a la exportaciones del sector del libro, estas se han reducido un 6,5%, hasta los 376,70 millones de euros, debido a una caída de las exportaciones del sector gráfico (46,10% menos). El saldo de la balanza comercial se quedó en 270,95 millones de euros.

Antonio María Ávila, director Ejecutivo de la FGEE y secretario de la Asociación de Cámaras del Libro de España, ha explicado que las empresas españolas “están creando filiales en cada vez más países hasta superar las 120. Esto quiere decir que la producción se hace en los países donde están radicadas”. “Desde la pandemia se produjo un cuello de botella en la cadena de transporte por el incremento de precio producido por guerra de Ucrania”, ha recordado, “se ha ido normalizando pero no han bajado los costes de transporte, que siguen un 30% por encima de lo que pasaba antes de la pandemia”, ha señalado, “esto dificulta el comercio exterior”.

Desde la FGEE han expuesto que “ha caído la importación”, en especial “los encargos de imprenta e los editores españoles a China, donde las exportaciones han sido de casi 18 millones de euros menos que el año pasado”. “No tenemos la sensación de que el libro esté agonizando. Una sociedad que lee es mejor y más próspera”, ha reivindicado su máximo responsable.